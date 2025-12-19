WoW Midnight Pre-Patch am 21. Januar: Alle Infos

Die ersten Schatten der Leere fallen auf Azeroth, wenn der Vorbereitungspatch zu Midnight am 21. Januar live geht. Spieler können die Aktualisierungen der Benutzeroberfläche erkunden, mit neuen Kampfanpassungen für alle Klassen experimentieren, den Pfad des Verschlingerdämonenjägers beschreiten und mehr.

Was euch erwartet: Neue Dämonenjägerspezialisierung – Verschlinger

Neue Kombinationen aus Volk und Klasse: Dämonenjäger der Leerenelfen

Updates zu Anpassungen für Klassenkämpfe

Werte und Gegenstände „gequetscht“

Updates für die Benutzeroberfläche

Updates für Transmogrifikationen

Ausbildungsgelände für Spieler-gegen-Spieler (PvP)

Vorabzugang zu Behausungen

Vorbereitungsevent

Rückkehr der Winde des mysteriösen Glücks

Spezialisierung Verschlingerdämonenjäger und Dämonenjäger der Leerenelfen

Wir stellen den Verschlingerdämonenjäger vor, eine dritte Spezialisierung, die im Gegensatz zu anderen Dämonenjägern die Macht der Leere statt Teufelsenergie nutzt. Dieser seelenerntende Zauberwirker mit Kriegsgleven und planetenerschütternder Macht agiert aus mittlerer Reichweite und verfügt über das volle Maß an Mobilität eines typischen Dämonenjägers. Nutzt Spezialisierungen und Heldentalente, um euren Spielstil zu erweitern und euch mit verheerenden Kombinationsangriffen in den Nahkampf zu stürzen.

Mit der Einführung einer neuen Spezialisierung erhalten Dämonenjäger außerdem den neuen Heldentalentbaum „Vernichter“. Dieser neue Talentbaum wird von Verschlinger- und Rachsuchtdämonenjägern gemeinsam genutzt. Verschlingerdämonenjäger erhalten außerdem Zugang zum Heldentalentbaum „Gezeichneter“ (zuvor „Teufelsgezeichneter“).

Spieler erhalten im Rahmen des Vorbereitungspatches zu Midnight außerdem über eine kurze Questreihe Zugriff auf die neue Kombination aus Dämonenjäger der Leerenelfen sowie auf die Verschlingerspezialisierung. Dämonenjäger der Leerenelfen verfügen über neue Metamorphosegrafiken, thematische Tätowierungen voller Leerenenergie sowie die Volksfähigkeit der Leerenelfen Räumlicher Riss.

Erfahrt mehr in unserem bereits veröffentlichten Artikel.

Updates zu Anpassungen für Klassenkämpfe

Jede Klasse in World of Warcraft erhält umfassende Kampfanpassungen. Das bedeutet neue Rotationen, stärkere Klassenidentitäten und eine überarbeitete Talentauswahl.

Klassenübergreifend wurden die Talentbäume neu aufgebaut, mit weniger verpflichtenden Füllpunkten und mehr Pfaden, die gezielte Spielstile unterstützen, sodass ihr euren Charakter auf das Gameplay ausrichten könnt, das euch am meisten Spaß macht.

Werte und Gegenstände „gequetscht“

Zahlenwerte im gesamten Spiel werden reduziert, um Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu verbessern. Wie immer bleibt eure Machtstufe im Vergleich zu der eurer Gegner unverändert; es werden lediglich nachvollziehbarere Zahlen auf dem Bildschirm angezeigt.

Updates für die Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche bietet mächtige neue Funktionen, verbesserte Anpassungsoptionen, übersichtlichere Schlachtzugfenster, erweiterte Anzeigeskalierungsoptionen und mehr. Ihr könnt festlegen, wie Informationen und Schadensanzeigen in der Benutzeroberfläche dargestellt werden und sie ohne zusätzliche Add-ons an euren persönlichen Spielstil anpassen.

Erfahrt in unserem bereits veröffentlichten Artikel mehr über einige der Änderungen und Aktualisierungen an Namensplaketten, Schadensanzeigen, Bosswarnungen und mehr.

Updates für Transmogrifikationen

Bringt eure Transmogrifikationen auf die nächste Stufe, indem ihr vollständige Outfits für alle Charaktere freischaltet und für jeden Anlass speichert. Das aktualisierte Transmogrifizierungssystem bietet zudem zusätzliche Möglichkeiten für mehr Individualisierung und Selbstentfaltung. Ihr könnt Dutzende von Outfits freischalten und speichern. Das Freischalten von Plätzen für Outfits kostet Gold, doch sobald sie freigeschaltet sind, ist der Wechsel zwischen gespeicherten Outfits kostenlos.

Jedes Outfit kann eurer Aktionsleiste hinzugefügt werden, sodass ihr euer Aussehen jederzeit manuell ändern könnt, ohne einen Transmogrifizierer aufsuchen zu müssen. Egal, ob ihr euch durch einen Dungeon kämpft, ein neues Gebiet erkundet oder euch in eurer Behausung erholt: Ihr werdet euch immer dem Anlass entsprechend kleiden können. Erfahrt mehr in unserem bereits veröffentlichten Artikel.

Ausbildungsgelände für Spieler-gegen-Spieler

Spieler, die neu im Spieler-gegen-Spieler-Kampf (PvP) sind, können im Ausbildungsgelände die Grundlagen des PvP erlernen. Spieler treten im Arathibecken, in der Silberbruchmine und der Schlacht um Gilneas in Kämpfen gegen intelligente, vom Spiel gesteuerte Gegner an. Ihr macht euch mit der Funktionsweise dieser Schlachtfelder und dem Zusammenspiel der Klassen vertraut, gewinnt an Sicherheit und eröffnet euch den Weg zu weiteren PvP-Erfahrungen im Spiel. Auch wenn ihr mit mehr Siegen als Niederlagen rechnen könnt, wird der Kampf gegen die vom Spiel gesteuerten Gegner kein Zuckerschlecken. Für den Sieg sind Geschick und Koordination erforderlich!

Vorabzugang zu Behausungen

Alle Spieler, die eine beliebige Edition der Erweiterung von Midnight gekauft haben, können einer Nachbarschaft beitreten, ein Haus beanspruchen und ihr neues Zuhause jetzt mit dem Vorabzugang zu Behausungen individuell gestalten! Falls ihr Midnight noch nicht habt, macht euch keine Sorgen. Ihr könnt die Sammlung für eure Behausungen trotzdem durch eine Vielzahl von Aktivitäten und Erfolgen erweitern, oder indem ihr Dekorationen bei Händlern in ganz Azeroth erwerbt. Die Behausungen eröffnen eine Welt voller Kreativität und Gemeinschaft: Personalisiert euren Rückzugsort und ladet Verbündete zu Treffen, Rollenspielen und unvergesslichen Momenten ein. Das Abenteuer beginnt im eigenen Heim. Erfahrt mehr in unserem Artikel zum Vorabzugang zu Behausungen.

Vorbereitungsevent & Winde des mysteriösen Glücks

In der Woche ab dem 27. Januar beginnt das Vorbereitungsevent und bietet damit den perfekten Zeitpunkt, um die neuen Klassenänderungen auszuprobieren. Der Stärkungszauber „Winde des geheimnisvollen Glücks“ kehrt ebenfalls zurück und bietet allen Abenteurern die Möglichkeit, Bonuserfahrung für die Stufen 10-79 zu erhalten. Macht eure Zweitcharaktere fit, holt verpasste Inhalte sowie Freischaltungen nach und bereitet euch auf den Start von Midnight vor.

Die Zeit rückt näher. Trommelt eure Freunde und Verbündeten zusammen und bereitet euch auf die Konfrontation mit der Leere vor, wenn World of Warcraft®: Midnight am 3. März 2026 weltweit um 00:00 Uhr MEZ erscheint.