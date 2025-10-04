World of Warcraft: Pandaren erhalten Traditionsrüstung mit Patch 11.2.7

Mit Patch 11.2.7 erhält das Volk der Pandaren erstmals eine eigene Traditionsrüstung. Dieses lang erwartete Rüstungsset wird in mehreren Varianten verfügbar sein und erscheint laut aktuellen Datamining-Hinweisen bereits vor dem Start der Erweiterung Midnight.

Traditionsrüstung in drei Varianten

Die Traditionsrüstung der Pandaren ist an die Herkunft und Fraktion des Charakters angepasst. Es stehen drei optisch unterschiedliche Sets zur Verfügung, die jeweils das kulturelle Erbe und die Fraktionszugehörigkeit widerspiegeln:

Tushui (Allianz) : Ein stilisiertes Rüstungsset für Pandaren der Allianz

: Ein stilisiertes Rüstungsset für Pandaren der Allianz Huojin (Horde) : Eine optisch angepasste Version für Pandaren der Horde

: Eine optisch angepasste Version für Pandaren der Horde Die Wandernde Insel (neutral): Ein neutrales Design für Charaktere, die keiner Fraktion angehören

Tushui (Allianz) Traditionsrüstung

Huojin (Horde) Traditionsrüstung

Die Wandernde Insel (neutral) Traditionsrüstung

Einordnung und Zeitpunkt der Veröffentlichung

Die Pandaren wurden ursprünglich mit der Erweiterung Mists of Pandaria eingeführt. Trotz dieser langen Geschichte ist die Traditionsrüstung für dieses Volk erst jetzt verfügbar. Die entsprechenden Spieldateien sind laut Datamining bereits für Patch 11.2.7 vorgesehen, dessen Veröffentlichung für den 2. Dezember erwartet wird – noch vor dem Launch von „Midnight“.

