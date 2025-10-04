World of Warcraft: Pandaren erhalten Traditionsrüstung mit Patch 11.2.7
Mit Patch 11.2.7 erhält das Volk der Pandaren erstmals eine eigene Traditionsrüstung. Dieses lang erwartete Rüstungsset wird in mehreren Varianten verfügbar sein und erscheint laut aktuellen Datamining-Hinweisen bereits vor dem Start der Erweiterung Midnight.
Traditionsrüstung in drei Varianten
Die Traditionsrüstung der Pandaren ist an die Herkunft und Fraktion des Charakters angepasst. Es stehen drei optisch unterschiedliche Sets zur Verfügung, die jeweils das kulturelle Erbe und die Fraktionszugehörigkeit widerspiegeln:
- Tushui (Allianz): Ein stilisiertes Rüstungsset für Pandaren der Allianz
- Huojin (Horde): Eine optisch angepasste Version für Pandaren der Horde
- Die Wandernde Insel (neutral): Ein neutrales Design für Charaktere, die keiner Fraktion angehören
Tushui (Allianz) Traditionsrüstung
Huojin (Horde) Traditionsrüstung
Die Wandernde Insel (neutral) Traditionsrüstung
Einordnung und Zeitpunkt der Veröffentlichung
Die Pandaren wurden ursprünglich mit der Erweiterung Mists of Pandaria eingeführt. Trotz dieser langen Geschichte ist die Traditionsrüstung für dieses Volk erst jetzt verfügbar. Die entsprechenden Spieldateien sind laut Datamining bereits für Patch 11.2.7 vorgesehen, dessen Veröffentlichung für den 2. Dezember erwartet wird – noch vor dem Launch von „Midnight“.
