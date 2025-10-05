Turbulente Zeitwege kehren mit Shadowlands-Zeitwanderungen in Patch 11.2.7 zurück

Mit Patch 11.2.7 kehrt das Meta-Event Turbulente Zeitwege zurück nach World of Warcraft. Die vierte Auflage dieses besonderen Zeitwanderungszyklus läuft vom 2. Dezember bis zum 10. Februar und bringt neue Herausforderungen, Belohnungen und einen besonderen Erfahrungsbonus mit sich.

Zum Auftakt kehren die Shadowlands-Zeitwanderungen ins Spiel zurück. Sechs Dungeons aus der Erweiterung stehen für begrenzte Zeit zur Verfügung. Wer regelmäßig teilnimmt und die Voraussetzungen erfüllt, kann sich auf neue Mounts, ein Haustier, Spielzeuge und einen besonderen Erfolg mit exklusiver Belohnung freuen.

Was sind turbulente Zeitwege?

Die turbulenten Zeitwege sind ein wiederkehrendes Meta-Event in World of Warcraft. Während des gesamten Zeitraums ist jede Woche ein anderes Zeitwanderungsereignis aktiv. Das Event erstreckt sich über mehrere Wochen und umfasst nacheinander verschiedene Erweiterungen.

Laut dem bronzenen Drachenschwarm nehmen die Turbulenzen in den Zeitwegen wieder zu. Wer sich ihnen stellt und aufeinanderfolgende Zeitwanderungsdungeons abschließt, erhält das Wissen der Zeitwege. Dieser Buff erhöht die erhaltene Erfahrung – wird er viermal in Folge aufgebaut, verwandelt er sich in eine verstärkte Version mit größerem Effekt.

Shadowlands-Zeitwanderung in Patch 11.2.7

Den Auftakt der turbulenten Zeitwege bildet die Shadowlands-Zeitwanderung, die vom 2. bis zum 9. Dezember aktiv ist. Sie kehrt in Patch 11.2.7 mit sechs Dungeons zurück, die für kurze Zeit wieder zugänglich sind.

Zur Auswahl stehen die folgenden Instanzen:

Die Nekrotische Schneise

Spitzen des Aufstiegs

Seuchensturz

Hallen der Sühne

Die Andre Seite

Die Blutigen Tiefen

Im Verlauf der Eventreihe kehrt die Shadowlands-Zeitwanderung erneut zurück und schließt am 3. Februar die turbulenten Zeitwege ab. Damit markiert sie sowohl den Anfang als auch das Ende des Events.

Zeitplan der turbulenten Zeitwege

Die turbulenten Zeitwege laufen über zehn Wochen und decken dabei nacheinander verschiedene Erweiterungen von World of Warcraft ab. Jede Woche steht ein anderer Zeitwanderungsabschnitt im Fokus. Der Ablauf beginnt mit Shadowlands und endet ebenfalls mit Shadowlands.

2. Dezember – Shadowlands

9. Dezember – Mists of Pandaria

16. Dezember – Classic

23. Dezember – Legion

30. Dezember – Cataclysm

6. Januar – The Burning Crusade

13. Januar – Warlords of Draenor

20. Januar – Battle for Azeroth

27. Januar – Wrath of the Lich King

3. Februar – Shadowlands

Neue Belohnungen und Erfolge

Mit Patch 11.2.7 wird das Meta-Event um neue Belohnungen erweitert. Wer den Erfolg „Master of the Turbulent Timeways IV“ abschließt, erhält einen Ta'readon's Mount Voucher. Dieser kann bei den Händlern gegen eines von vier bronzefarbenen Reittieren eingetauscht werden.

Zusätzlich gibt es neue Belohnungen, die gegen Zeitverzerrtes Abzeichen erhältlich sind. Dazu zählen mehrere Reittiere, ein Haustier sowie zwei Spielzeuge. Das zuvor nur durch einen Erfolg erhältliche Reittier Chrono Corsair wurde in das Angebot aller Zeitwanderungshändler aufgenommen und kostet 5.000 Abzeichen.

