Turbulente Zeitwege kehren mit Shadowlands-Zeitwanderungen in Patch 11.2.7 zurück

WoWNewsarchivOktober 2025Turbulente Zeitwege kehren mit Shadowlands-Zeitwanderungen in Patch 11.2.7 zurück

Geschrieben von Telias am 05.10.2025 um 11:42

Mit Patch 11.2.7 kehrt das Meta-Event Turbulente Zeitwege zurück nach World of Warcraft. Die vierte Auflage dieses besonderen Zeitwanderungszyklus läuft vom 2. Dezember bis zum 10. Februar und bringt neue Herausforderungen, Belohnungen und einen besonderen Erfahrungsbonus mit sich.

Zum Auftakt kehren die Shadowlands-Zeitwanderungen ins Spiel zurück. Sechs Dungeons aus der Erweiterung stehen für begrenzte Zeit zur Verfügung. Wer regelmäßig teilnimmt und die Voraussetzungen erfüllt, kann sich auf neue Mounts, ein Haustier, Spielzeuge und einen besonderen Erfolg mit exklusiver Belohnung freuen.

World of Warcraft Reittier: Chrono Corsair

Was sind turbulente Zeitwege?

Die turbulenten Zeitwege sind ein wiederkehrendes Meta-Event in World of Warcraft. Während des gesamten Zeitraums ist jede Woche ein anderes Zeitwanderungsereignis aktiv. Das Event erstreckt sich über mehrere Wochen und umfasst nacheinander verschiedene Erweiterungen.

Laut dem bronzenen Drachenschwarm nehmen die Turbulenzen in den Zeitwegen wieder zu. Wer sich ihnen stellt und aufeinanderfolgende Zeitwanderungsdungeons abschließt, erhält das Wissen der Zeitwege. Dieser Buff erhöht die erhaltene Erfahrung – wird er viermal in Folge aufgebaut, verwandelt er sich in eine verstärkte Version mit größerem Effekt.

Shadowlands-Zeitwanderung in Patch 11.2.7

Den Auftakt der turbulenten Zeitwege bildet die Shadowlands-Zeitwanderung, die vom 2. bis zum 9. Dezember aktiv ist. Sie kehrt in Patch 11.2.7 mit sechs Dungeons zurück, die für kurze Zeit wieder zugänglich sind.

Zur Auswahl stehen die folgenden Instanzen:

  • Die Nekrotische Schneise
  • Spitzen des Aufstiegs
  • Seuchensturz
  • Hallen der Sühne
  • Die Andre Seite
  • Die Blutigen Tiefen

Im Verlauf der Eventreihe kehrt die Shadowlands-Zeitwanderung erneut zurück und schließt am 3. Februar die turbulenten Zeitwege ab. Damit markiert sie sowohl den Anfang als auch das Ende des Events.

Zeitplan der turbulenten Zeitwege

Die turbulenten Zeitwege laufen über zehn Wochen und decken dabei nacheinander verschiedene Erweiterungen von World of Warcraft ab. Jede Woche steht ein anderer Zeitwanderungsabschnitt im Fokus. Der Ablauf beginnt mit Shadowlands und endet ebenfalls mit Shadowlands.

  • 2. Dezember – Shadowlands
  • 9. Dezember – Mists of Pandaria
  • 16. Dezember – Classic
  • 23. Dezember – Legion
  • 30. Dezember – Cataclysm
  • 6. Januar – The Burning Crusade
  • 13. Januar – Warlords of Draenor
  • 20. Januar – Battle for Azeroth
  • 27. Januar – Wrath of the Lich King
  • 3. Februar – Shadowlands

Neue Belohnungen und Erfolge

Mit Patch 11.2.7 wird das Meta-Event um neue Belohnungen erweitert. Wer den Erfolg „Master of the Turbulent Timeways IV“ abschließt, erhält einen Ta'readon's Mount Voucher. Dieser kann bei den Händlern gegen eines von vier bronzefarbenen Reittieren eingetauscht werden.

Zusätzlich gibt es neue Belohnungen, die gegen Zeitverzerrtes Abzeichen erhältlich sind. Dazu zählen mehrere Reittiere, ein Haustier sowie zwei Spielzeuge. Das zuvor nur durch einen Erfolg erhältliche Reittier Chrono Corsair wurde in das Angebot aller Zeitwanderungshändler aufgenommen und kostet 5.000 Abzeichen.

Gegenstand Typ Kosten
Bronze Wilderling Harness Reittier Ta'readon's Mount Voucher
Bronze Aquilon Harness Reittier Ta'readon's Mount Voucher
Bronze Corpsefly Harness Reittier Ta'readon's Mount Voucher
Bronze Gravewing Harness Reittier Ta'readon's Mount Voucher
Crimson Lupine Reittier 5.000 Zeitverzerrte Abzeichen
Snowpaw Glimmerfur Prowler Reittier 5.000 Zeitverzerrte Abzeichen
Skypaw Glimmerfur Reittier 5.000 Zeitverzerrte Abzeichen
Chrono Corsair Reittier 5.000 Zeitverzerrte Abzeichen
P.O.S.T. Assistant Haustier 2.200 Zeitverzerrte Abzeichen
Steward's Bauble Spielzeug 750 Zeitverzerrte Abzeichen
Wretched Dredger's Brand Spielzeug 750 Zeitverzerrte Abzeichen
World of Warcraft Reittier: Bronze Wilderling Harness World of Warcraft Reittier: Bronze Aquilon Harness World of Warcraft Reittier: Bronze Corpsefly Harness World of Warcraft Reittier: Bronze Gravewing Harness World of Warcraft Reittier: Crimson Lupine World of Warcraft Reittier: Snowpaw Glimmerfur Prowler World of Warcraft Reittier: Skypaw Glimmerfur

