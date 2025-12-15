Midnight Season 1: Große Schatzkammer belohnt Mythic+ bis Stufe 18

Spiel:
WoWNewsarchivDezember 2025Midnight Season 1: Große Schatzkammer belohnt Mythic+ bis Stufe 18

Geschrieben von Telias am 15.12.2025 um 19:17

In WoW Midnight Season 1 skaliert die Great Vault im Mythic+ bis +18 und belohnt hohe Schlüsselsteine erstmals mit Myth 4/6 Ausrüstung.

Inhaltsverzeichnis
  1. Erweiterte Skalierung der Großen Schatzkammer
  2. Große Schatzkammer Belohnungen im Überblick
  3. Bedeutung für die erste Woche von Midnight Season 1

Mit Beginn von Midnight Season 1 ändert sich die Belohnungsstruktur der Großen Schatzkammer für Mythic+ Dungeons in World of Warcraft. Spieler, die höhere Schlüsselsteine absolvieren, können nun deutlich bessere Ausrüstung erhalten als in vorherigen Saisons.

WoW Midnight Dungeons

Erweiterte Skalierung der Großen Schatzkammer

Bisher erhielten Spieler ab +10 Schlüsselsteinen zwar höhere Belohnungen, jedoch endete der Itemlevel-Track bereits bei Myth 1/6. In Midnight wird dieser Bereich erweitert: Die Skala reicht jetzt bis +18 und ermöglicht erstmals den Zugriff auf Ausrüstung der Stufe Myth 4/6. Diese Änderung betrifft ausschließlich Spieler, die über +10 hinausgehen. Für +10 oder darunter bleibt alles wie zuvor.



Große Schatzkammer Belohnungen im Überblick

Die folgende Übersicht zeigt, welche Itemlevel je nach absolvierter Schlüsselsteinstufe in der Großen Schatzkammer verfügbar sind:

Mythic+ Stufe Item-Level (Große Schatzkammer) Upgrade
+2 259 Hero 1/6
+3 259 Hero 1/6
+4 263 Hero 2/6
+5 263 Hero 2/6
+6 266 Hero 3/6
+7 269 Hero 4/6
+8 269 Hero 4/6
+9 269 Hero 4/6
+10 272 Myth 1/6
+11 272 Myth 1/6
+12 276 Myth 2/6
+13 276 Myth 2/6
+14 276 Myth 2/6
+15 279 Myth 3/6
+16 279 Myth 3/6
+17 279 Myth 3/6
+18 282 Myth 4/6
Bedeutung für die erste Woche von Midnight Season 1

In den ersten Wochen einer neuen Saison gelten +10 und +12 Schlüsselsteine oft als Herausforderung. Die Aussicht auf höherwertige Ausrüstung kann Spieler motivieren, bereits in Woche eins gezielt höhere Stufen anzugehen. Wer besonders erfahren ist, hat sogar die Chance, mit einem Myth 3/6-Item in die Saison zu starten und dabei zusätzlich Aufwertungsressourcen zu sparen. Für Spieler, die bei +10 bleiben, ändert sich hingegen nichts.

Quelle: Wowhead

