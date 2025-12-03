WoW Housing: Die besten Addons im Überblick

Die besten WoW Housing Addons Home Bound und Decor Vendor zeigen Erfolge für Dekorationen sowie Händlerfilter für effizientes Housing.

Mit dem Early-Access-Start vom Housing in World of Warcraft rücken Housing-Dekorationen, Erfolge und passende Händler in den Mittelpunkt. Die Addons Home Bound und Decor Vendor gehören zu den besten Addons für das Housing und helfen dir dabei, diese Inhalte gezielt zu sammeln, zu organisieren und schneller zu finden.

Home Bound: Housing-Dekorationen über Erfolge sammeln

Zweck und Grundlagen von Home Bound

Das Addon Home Bound wurde von Bettiold entwickelt und steht dir über CurseForge zur Verfügung. Es erfasst Housing-Dekorationen, die du durch Erfolge in World of Warcraft verdienen kannst, und stellt sie in einer strukturierten Übersicht dar. Eine integrierte Checkliste zeigt dir deinen Fortschritt, sodass du deine Housing-Dekorationen systematisch sammeln und verwalten kannst.

Erfolge aus älteren Erweiterungen und Berufen nutzen

In einem früheren Build der Midnight-Alpha wurde bekannt, dass bestimmte Erfolge aus älteren Erweiterungen und aus Berufen Housing-Dekorationen als Belohnung enthalten. Diese Erfolge kannst du bereits vor dem Start von Player Housing abschließen, auch wenn die Dekorations-Belohnungen erst mit dem Start von Player Housing verfügbar werden. Home Bound zeigt dir, welche Belohnungen du durch welche Erfolge erhalten kannst, damit du die Zeit vor dem Release von World of Warcraft: Midnight gezielt nutzt.

Filter, Kategorien und Darstellung der Dekorationen

Home Bound hält alle verfügbaren Housing-Dekorationen fest, die über Erfolge freigeschaltet werden, und erlaubt es dir, bereits erledigte Aufgaben auszublenden. Mit der Funktion „Hide Completed“ blendest du abgeschlossene Erfolge aus und konzentrierst dich auf noch fehlende Items. Die Deko-Objekte sind nach sinnvollen Kategorien wie Erweiterungen, PvP, Berufe und Lorewalking sortiert. Zusätzlich zeigt das Addon Bilder und 3D-Vorschaubilder der einzelnen Dekorationen, damit du dir die Belohnungen genau ansehen und deine Favoriten herausgreifen kannst.

Bedienung im Spiel und sinnvolle Arbeitsweise

Du lädst Home Bound über CurseForge herunter und öffnest das Addon im Spiel mit den Chatbefehlen /hb oder /homebound. Anschließend nutzt du die integrierte Checkliste und „Hide Completed“, um erledigte Erfolge auszublenden und dich auf offene Dekorationen zu fokussieren. Wenn du die Kategorien wie PvP, Berufe oder Erweiterungen nacheinander abarbeitest, gehst du deine Housing-Erfolge effizient und übersichtlich durch. Weitere Informationen zu den Dekorationen findest du im Artikel zu Addon Home Bound.

Decor Vendor: Housing-Dekorhändler in allen Erweiterungen finden

Leichtgewichtiges Addon für Händlerorganisation

Decor Vendor ist ein leichtgewichtiges, benutzerfreundliches Addon, das dir hilft, Dekorationshändler über alle Erweiterungen hinweg zu verfolgen, zu organisieren, zu filtern und zu lokalisieren. Das Addon stellt eine organisierte Liste von Decor-Händlern bereit und unterstützt dich mit smarten Filtern, farbcodierten Namen und Wegpunkten, damit du in WoW Housing schnell die passenden Händler findest.

Fraktionsfilter und Farbcodes für Händler

Über Filterbuttons wählst du, welche Decor-Händler du sehen möchtest: „All“ zeigt alle im Addon erfassten Händler, unabhängig von der Fraktion. Mit „Alliance“, „Horde“ und „Neutral“ filterst du gezielt nach Händlern, die nur für deine Fraktion oder für beide Fraktionen verfügbar sind. Die Namen der Händler sind zusätzlich farbcodiert: Blau steht für Allianz-Händler, Rot für Händler der Horde und Grün für neutrale Händler. So erkennst du auf einen Blick, welche Decor-Händler für deinen Charakter relevant sind.

Erweiterungs- und Zonenfilter

Decor Vendor bietet Erweiterungsfilter, mit denen du Händler nach bestimmten Inhaltsbereichen gruppierst. Für The War Within sind Händler bereits hinterlegt, und Wegpunkte funktionieren, wenn du dich auf dem richtigen Kontinent befindest. Für Legion werden unter anderem Händler auf Argus und auf der Vindicaar erfasst. Zusätzlich ist eine Kategorie für die Midnight-Erweiterung vorbereitet, die zukünftige Händler aufnehmen soll. Unter den Erweiterungsfiltern findest du Zonenbeispiele wie Blasted Lands, Wetlands und Orgrimmar im Classic-Bereich sowie Class Halls, Suramar und Highmountain im Legion-Bereich, sodass du deine Housing-Routen gezielt an diesen Orten planen kannst.

Navigation mit Wegpunkten und TomTom

Decor Vendor unterstützt Wegpunkte, damit du genau weißt, wohin du als Nächstes gehen musst. Die Wegpunkte funktionieren, wenn du mit deinem Charakter auf dem passenden Kontinent unterwegs bist. Um die Navigationsfunktionen des Addons vollständig zu nutzen, benötigst du das Addon TomTom von CurseForge. In Kombination mit TomTom setzt Decor Vendor Wegpunkte für Decor-Händler und sorgt so für eine flüssige Navigation zu deinen Housing-Vendoren in ganz Azeroth. Das Addon wird außerdem für die Midnight-Erweiterung weiterentwickelt, damit du auch zum vollständigen Release von Player Housing passende Händlerunterstützung hast.

Weitere Details, die über die Standardbeschreibung von Decor Vendor hinausgehen, findest du direkt auf der Addon-Seite Decor Vendor Addon auf CurseForge.

