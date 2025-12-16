WoW Feiertag: Das Winterhauchfest 2025 startet

Das Winterhauchfest 2025 bringt festliche Inhalte nach Azeroth, inklusive Feiertagsquests, Transmogsets, Griesgram und Classic-Zeitraum.

Das Winterhauchfest ist einer der festen saisonalen Feiertage in World of Warcraft und findet diesmal vom 15. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 statt. Während dieser Zeit ist ganz Azeroth festlich geschmückt, besonders in Orgrimmar und Eisenschmiede, wo spezielle Feiertagsquests angeboten werden. Dekorationen, Geschenke unter den Bäumen und eine winterliche Atmosphäre prägen das Spielgeschehen während des Events.

Spieler können während des Winterhauchfests an unterschiedlichen festlichen Aktivitäten teilnehmen. Dazu gehören saisonale Transmogsets in Rot und Grün, Spielzeuge sowie Kampfhaustiere, die bei Feiertagshändlern erhältlich sind. In Gasthäusern lassen sich Winterfeiernde mit Emotes wie /Kuss ansprechen, um Gegenstände für Erfolge zu erhalten. Zusätzlich laden Schneekugeln in Eisenschmiede, Orgrimmar und Dalaran zu interaktiven Festtagserlebnissen ein.

Winterhauchfest-Aktivitäten und der Griesgram

Eine zentrale Rolle spielt der monströse Griesgram, ein Feiertagsboss im Vorgebirge des Hügellands. Durch seinen täglichen Sieg besteht die Chance, das Kampfhaustier Knirschi zu erhalten. Während des Winterhauchfests tragen zudem verschiedene Bosse in Azeroth festliche Dekorationen. Am 25. Dezember können Geschenke von Altvater Winter geöffnet werden. Das Winterhauchfest ist außerdem in WoW Classic und auf Jubiläumsrealms verfügbar, dort vom 16. Dezember bis 2. Januar.

Neuerungen im Jahr 2025

Winterhauchgeschenk 2025: Glückliches Schneemannskostüm

Das Winterhauchgeschenk im Jahr 2025 ist das Spielzug Glückliches Schneemannskostüm. Passend dazu gibt es den Erfolg Schneeballschlacht!.

Trangsmog-Waffen

Neu hinzugekommen sind im Jahr 2025 einige Tansmog-Waffen.

Weitere Details zum Event bekommst du in unserem Guide zum Winterhauchfest.

Chillt und genießt das Winterhauchfest mit euren Gnomies! Wann: Vom 15. Dezember bis 2. Januar

Quelle: Blizzard

