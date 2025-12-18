Zeitwanderung Classic: Schwarzfelstiefen im LFR & 681 Gear

Classic-Zeitwanderung bringt den Schwarzfelstiefen-Schlachtzug zurück: LFR-Zugang, Quest bei Grannadormu und 681-Gear-Cache.

Zeitwanderung Classic bringt in dieser Woche klassische Inhalte zurück nach World of Warcraft. Im Fokus steht der Schlachtzug Schwarzfelstiefen, der während der Classic-Zeitwanderung erneut spielbar ist und konkrete Belohnungen wie LFR-Zugang, Zeitverzerrte Abzeichen und Ausrüstung bis 681 Gear bietet.

Der Schlachtzug letztes Jahr im Zuge des Anniversary-Events überarbeitet und ist während der Classic-Zeitwanderung ausschließlich auf LFR-Schwierigkeit verfügbar. Spieler erhalten Zugang über den Gruppenfinder und können gezielt Belohnungen freischalten, ohne den gesamten Schlachtzug absolvieren zu müssen.

Schwarzfelstiefen während der Classic-Zeitwanderung

Mit der aktuellen Zeitwanderung kehren die Schwarzfelstiefen als Schlachtzug zurück. Der Inhalt ist Teil der Classic-Zeitwanderung und kann direkt über den Schlachtzugsbrowser betreten werden.

Für den Abschluss der relevanten Inhalte reicht es aus, sich für den LFR-Flügel The Imperial Seat anzumelden. Dieser Abschnitt enthält den Endboss Imperator Thaurissan und ist zentral für Questfortschritt und Belohnungen.

Zeitwanderungs-Quest und Ablauf

Während der Classic-Zeitwanderung bietet Grannadormu eine zeitlich begrenzte Quest an. Der NPC befindet sich sowohl in Sturmwind als auch in Orgrimmar.

Die Quest erfordert das Erbeuten von Zeitverzerrte Baupläne aus Eisenschmiede vom letzten Boss des Schlachtzugs. Nach dem Sieg über Imperator Thaurissan gilt die Aufgabe als abgeschlossen.

Beute, Cache und Zeitverzerrte Abzeichen

Die Bosse der Schwarzfelstiefen lassen Ausrüstung mit Itemlevel 675 auf dem Veteran-Track fallen. Zusätzlich wird durch den Abschluss der Zeitwanderungs-Quest ein spezieller Belohnungsbehälter vergeben.

Der Truhe mit Schätzen der Dunkeleisenzwerge enthält ein Ausrüstungsteil mit Itemlevel 681 auf dem Champion-Track sowie Zeitverzerrte Abzeichen. Beim ersten Abschluss werden 500 Abzeichen vergeben und bei wiederholten Abschlüssen dann 300.

Housing-Dekoration aus den Schwarzfelstiefen

Imperator Thaurissan lässt zusätzlich die Dark Iron Chandelier als Housing-Dekoration fallen. Spieler können nach dem Bosskampf auf dieses Dekorationsobjekt würfeln.

Die Dekoration gehört zu den Classic-Housing-Gegenständen und ist direkt an den Schlachtzug Schwarzfelstiefen während der Zeitwanderung gebunden.

