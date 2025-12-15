World of Warcraft: Housing komfortabler mit Copy & Paste Addon

World of Warcraft Housing wird effizienter: Ein Addon ergänzt Copy & Paste, Schnellzugriffe und strukturierte Platzierung für Behausungen.

Housing in World of Warcraft gehört zu den größten Neuerungen der letzten Zeit und wird intensiv genutzt. Spieler investieren viel Zeit in ihre Behausungen und setzen auf kreative Details, stoßen dabei aber schnell auf praktische Grenzen bei der Platzierung von Dekorationen.

Vor allem das wiederholte Platzieren identischer Objekte, fehlende Copy/Paste-Funktionen und umständliche Menüs bremsen den Bauprozess. Genau hier setzt ein Addon an, das gezielt Komfortfunktionen ergänzt, ohne die technischen Rahmenbedingungen des Spiels zu umgehen.

Housing in World of Warcraft: Aktuelle Einschränkungen

Beim Ausbau einer Behausung fehlt es an nativen Werkzeugen für effizientes Arbeiten. Das Kopieren und erneute Platzieren gleicher Objekte erfordert viele einzelne Schritte, was besonders bei größeren Konstruktionen Zeit kostet.

Zusätzlich sind einige Funktionen durch die Blizzard-API begrenzt. Diese Einschränkungen verhindern unter anderem, dass kopierte Objekte ihre ursprüngliche Skalierung oder Rotation behalten.

Advanced Decoration Tools erweitert das Housing-System gezielt um Funktionen für schnelleres und strukturierteres Platzieren von Dekorationen. Das Addon nutzt bekannte Tastenkombinationen und vereinfacht wiederkehrende Abläufe.

Der Fokus liegt darauf, identische Objekte effizient zu nutzen, häufig verwendete Dekorationen schneller verfügbar zu machen und präzisere Ausrichtung zu ermöglichen.

Copy + Paste : Über Ctrl + C lassen sich Objekte kopieren und mit Ctrl + V als neues Item direkt aus dem Inventar einfügen. Skalierung und Rotation werden dabei nicht übernommen.

: Über Ctrl + C lassen sich Objekte kopieren und mit Ctrl + V als neues Item direkt aus dem Inventar einfügen. Skalierung und Rotation werden dabei nicht übernommen. Batch Place : Wird beim Platzieren eines Objekts die Strg-Taste gehalten, greift das Addon automatisch das nächste identische Item aus dem Inventar. So entstehen Wände oder Zäune ohne wiederholtes Öffnen von Menüs.

: Wird beim Platzieren eines Objekts die Strg-Taste gehalten, greift das Addon automatisch das nächste identische Item aus dem Inventar. So entstehen Wände oder Zäune ohne wiederholtes Öffnen von Menüs. Quickbar : Häufig genutzte Dekorationen lassen sich in einer Schnellleiste ablegen und per Hotkey auswählen, was die langsame Katalog-Navigation umgeht.

: Häufig genutzte Dekorationen lassen sich in einer Schnellleiste ablegen und per Hotkey auswählen, was die langsame Katalog-Navigation umgeht. Rotation und Ausrichtung : Das Addon merkt sich die zuletzt manuell gesetzte Rotation oder rotiert Objekte automatisch in festen Winkelschritten, etwa um spiralförmige Strukturen zu bauen.

: Das Addon merkt sich die zuletzt manuell gesetzte Rotation oder rotiert Objekte automatisch in festen Winkelschritten, etwa um spiralförmige Strukturen zu bauen. Favoriten-System : Dekorationen können als Favoriten markiert und mit bestehenden Filtern kombiniert werden, um lange Listen zu vermeiden.

: Dekorationen können als Favoriten markiert und mit bestehenden Filtern kombiniert werden, um lange Listen zu vermeiden. Multi-Item Clipboard: Mehrere Objekte lassen sich temporär zwischenspeichern, um komplette Arrangements zu verschieben. Die Platzierung erfolgt weiterhin einzeln.

Technische Grenzen durch die Blizzard-API

Einige Funktionen von Advanced Decoration Tools sind bewusst eingeschränkt. Kopierte Objekte übernehmen weder Skalierung noch Rotation, und mehrere Items können nicht automatisch gleichzeitig platziert werden.

Diese Limits entstehen nicht durch das Addon selbst, sondern durch Vorgaben der Blizzard-API, innerhalb derer sich das Werkzeug bewegt.

Quelle: Icy Veins

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.