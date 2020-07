Update: Ruhm statt Ruf

Wie Blizzard nun bekannt gegeben, ist Ruf keine Voraussetzung zum freischalten des Fliegens in Shadowlands. Stattdessen benötigen wir eine entsprechende Ruhm-Stufe beim ausgewählten Pakt. Der Unterschied zwischen Ruhm und Ruf ist der, dass es beim Ruhm-System eine Aufholmechanik gibt.

Auch in Shadowlands wird das Fliegen durch einen Pfadfinder-Erfolg mit einem späteren Patch freigeschaltet.

Wenn es um das Thema Fliegen in World of Warcraft geht, dann ist sich die Fangemeinde uneinig. Einige sind der Meinung, dass das Fliegen viel kaputt macht, da man auf einem Flugreittier vielen Gefahren und Abenteuern ausweicht, andere finden es lästig sich nur langsam mit einem Reittier auf dem Boden zu bewegen. Da Blizzard keine Lösung für beide Seiten hat, funktioniert das Fliegen in Shadowlands genauso wie in Battle for Azeroth.

Reittier-Fähigkeiten in Shadowlands

Mit dem Level-Squish haben sich die Voraussetzungen für die einzelnen Reittier-Fähigkeiten geändert. Wann wir das Reiten und das Fliegen im neuen World of Warcraft Addon erlernen, verrät die folgende Liste.

Unerfahrenes Reiten : Stufe 10

: Stufe 10 Geübtes Reiten : Level 20 (100% Reittiergeschwindigkeit am Boden)

: Level 20 (100% Reittiergeschwindigkeit am Boden) Erfahrenes Reiten : Level 30 (150% Reittiergeschwindigkeit in der Luft)

: Level 30 (150% Reittiergeschwindigkeit in der Luft) Meisterhaftes Reiten : Level 40 (310% Reittiergeschwindigkeit in der Luft)

Die Fähigkeit "Gekonntes Reiten" ist ganz entfallen, wodurch wir uns mit neuen Charakteren Gold sparen.

Fliegen in Shadowlands freischalten

Es wird also wieder einen Pfadfinder-Erfolg geben, welcher in zwei Kapitel aufgeteilt ist. Die Aufgaben vom ersten Kapitel werden wir mit der Veröffentlichung von Shadowlands erfüllen können. Dies dient jedoch nur als Vorbereitung, da das zweite Kapitel erst einige Patches später folgt. Das Fliegen in den Schattenladen wird also erst in der Mitte dieser World of Warcraft Erweiterung freigeschaltet.

Pfadfinder von Shadowlands, Teil eins

Der erste Pfadfindererfolg wird vermutlich wieder aus vier einzelnen Erfolgen bestehen.

Erkundet alle Gebiete.

Erreicht einen respektvollen Ruf bei den Shadowlands Erfolgen.

Schließt 100 Weltquests in Shadowlands ab.

Schließt die Hauptkampagnen in allen Gebieten ab.

Erforscher von Shadowlands

Ein Blick auf die Karte von Shadowlands zeigt, dass die Gebiete nicht direkt nebeneinander sind. Wie wir von einem Gebiet zum anderen fliegen, weiß Blizzard selbst noch nicht. Es gibt aber ein Transportsystem zwischen den Zonen und ein Taxisystem von der Hauptstadt Oribos zu den einzelnen Zonen, sodass man nicht teleportieren muss.

Dieser Meta-Erfolg besteht aus mehreren Einzelerfolgen. Dabei sollen wir alle Regionen von jedem Gebiet erforschen. Die genauen Koordinaten gibt es bei unseren Gebiets-Übersichten.

Diplomat von Shadowlands

Es gibt wieder neue Fraktionen in Shadowlands. Ein entsprechender Ruf-Status wird jedoch nicht zur Freischaltung des Fliegens in Shadowlands benötigt. In dieser World of Warcraft Erweiterung ist stattdessen ein entsprechender Ruhm-Rang beim ausgewählten Pakt notwendig. Der Unterschied besteht darin, dass das neue Ruhm-System im Gegensatz zum Ruf-System eine Aufholmechanik hat. Ruhm erhalten wir bei den Pakten durch wöchentliche Aufgaben.

Weltquests

Bei diesem Erfolg müssen wir eine bestimmte Anzahl an Weltquests abschließen. Diese werden kurz nachdem wir Level 60 erreischt haben freigeschaltet. Da immer nur eine bestimmte Anzahl an Weltquests gleichzeitig aktiv sind, dauert der Abschluss dieses Erfolges eine Zeit lang.

Paktampagnen

In dieser World of Warcraft Erweiterung gibt es vier so genannte Paktkampagnen, für jeden Pakt eine eigene Kampagne. Die Kampagnen fangen schon während des Levelns in Shadowlands an und werden anschließend auf der Höchststufe fortgeführt. Eine Übersicht mit allen Quests gibt es bei unseren Guides zu den Pakten.

