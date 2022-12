Eifer des Handwerkers in Dragonflight farmen

Die Berufe wurden in World of Warcraft Dragonflight komplett überarbeitet. Zu den größten Neuerungen gehören Herstellungsaufträge, unterschiedliche Qualitäten bei den Rohstoffen, Produkten und Arbeitskleidung. Zu den Neuheiten eines WoW-Berufsalltages gehören auch vielfältige Reagenzien mit den unterschiedlichsten Nutzen. Eines davon ist Eifer des Handwerkers, nach welchem wir ganz besonders Ausschau halten sollten. Warum erklären wir euch in diesem Guide.

Was ist Eifer des Handwerkers?

Bei Eifer des Handwerkers handelt es sich um ein nützliches Reagenz aus WoW Dragonflight, welches für Charaktere mit Sammelberufen oder Herstellungsberufen hilfreich ist.

Spieler, die einen Herstellungsberuf ausüben, laufen dem Reagenz wohl häufiger über den Weg, da es zur Herstellung von Berufsausrüstung benötigt wird. Vor allem Alchemisten benötigen Eifer des Handwerkers, um nach neuen Rezepten zu forschen.

Jemand, der einen Sammelberuf ausübt, trägt von Eifer des Handwerkers auch einen Nutzen davon, da man es als Währung für Berufswissen in Dragonflight nutzen kann. Beim Handwerkerkonsortium können wir das Reagenz gegen Berufswissen eintauschen und somit die Spezialisierungen für unseren Sammelberuf vorantreiben. Weiters sind Sammler auch von Eifer des Handwerkers abhängig, wenn sie zur Herstellung oder Aufwertung von Waffen und Rüstungen das Arbeitsauftrags-System nutzen.

Wie bekommt man Eifer des Handwerkers?

Beim Farmen von Eifer des Handwerkers wird uns glücklicherweise nicht schnell langweilig, da es mehrere Wege gibt, wie wir an das Reagenz kommen. In erster Linie reicht das Ausüben unserer Berufe und das Erreichen von neuen Berufswissenspunkten, um das Reagenz für den Fortschritt in unseren Berufen als Belohnung zu bekommen. Aufgrund der Korrelation von Berufswissenspunkten und Eifer des Handwerkers wagt gerne einen Blick in unsere Berufsguides, da dort bereits einige Wege festgehalten sind, um an Berufswissen zu gelangen:

Erstmaliger Bonus

Durch das neue Berufe-System erhalten wir beim erstmaligen Ausführen von neuen Rezepten einen Wissenspunkt und somit auch etwas Eifer des Handwerkers. Wieviel wir von dem Reagenz erhalten, hängt davon ab, ob es sich um ein niedrigstufiges oder hochstufiges Rezept handelt. So leicht es sich für Herstellungsberufe erklären lässt, ist es bei den Sammelberufen leider nicht. Diese erhalten einen Wissenspunkt beim erstmaligen Sammeln von Kräutern, Erzen oder Leder, wobei hier die Anzahl an erstmaligen Boni natürlich sehr eingeschränkt ist. Die Sammelberufe haben somit eigene Wege, um an Wissenspunkte zu kommen, welche ihr auch in unseren Berufeguides beschrieben findet.

Dunkelmond Jahrmarkt

Einmal im Monat bekommen wir beim Dunkelmond-Jahrmarkt für jeden Beruf eine Aufgabe angeboten. Dabei werden wir mit zwei Fertigkeitenpunkten und je nach Beruf mit drei Wissenspunkten und 15 Eifer des Handwerkers belohnt.

Wöchentliche Berufsquests

Einmal in der Woche können wir einen Berufswissenspunkt und somit auch Eifer des Handwerkers durch die Quest Zeigt Euren Eifer erlangen. Um die Quest erledigen zu können, müssen wir eine kleine Questreihe vorab abgeschlossen haben. Die Questreihe startet mit der Quest bei Thomas Heller. Wir finden ihn an drei unterschiedlichen Standorten:

Nachdem wir die Questreihe beendet haben, können wir uns wöchentlich die Aufgabe Zeigt Euren Eifer von Thomas Heller in Valdrakken abholen.

Drachensplitter des Wissens

Nach der Quest Eine Meisterin ihres Fachs erhalten wir die Möglichkeit Drachensplitter des Wissens zu sammeln und diese laufend bei Khadin abzugeben. Also Belohnung erhalten wir Berufswissen und Eifer des Handwerkers. Wir können Drachensplitter des Wissens ohne Limitierung farmen und gegen Wissen und das Reagenz eintauschen, wobei uns bewusst sein muss, dass es sich dennoch um relativ seltene Splitter handelt. Finden können wir sie in den Expeditionsspäherpacks der Dracheninseln.

Schatzsuche

Eine weitere Methode, um Eifer des Handwerkers zu erlangen, ist das Aufspüren von Schätzen. Viele Schätze sind für spezielle Berufe bestimmt und geben uns Berufswissen, was uns wiederum zu mehr Eifer des Handwerkers bringt. Auch hier lohnt sich ein Blick in unsere Berufe-Guides, da wir dort bereits einige Positionen von Schätzen festgehalten haben.

Wofür braucht man Eifer des Handwerkers?

Kauf von Rezepten und Berufswissen

In erster Linie nutzen wir Eifer des Handwerkers als Währung zum Kauf für neue Rezepte oder Berufswissen, um Fortschritt mit unserem Beruf und dessen Spezialisierung erzielen. Rabul vom Handwerkerkonsortium ist hierbei der Händler unseres Vertrauens. Er befindet sich in Valdrakken an den Koordinaten /way #2112 35.8 39.8.

Herstellungsberufe

Als jemand, der einen Herstellungsberuf ausübt, geben wir Eifer des Handwerkers überwiegend für die Herstellung von Berufsausrüstungen und Accessoires aus. Hierbei benötigen wir große Mengen vom Handwerkseifer, wobei Alchemisten mit noch mehr rechnen können. Charaktere mit dem Beruf Alchemie sind zwangsläufig auf Eifer des Handwerkers angewiesen, da sie regelmäßig Experimente ausführen müssen, um neue Rezepte zu entdecken. Jedes Experiment kostet ein wenig Eifer des Handwerkers, wobei sich das durch das wiederholte Ausführen und eventuelle Misslingen von Experimenten summiert.

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.