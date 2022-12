Blizzard äußert sich zur Bann-Welle für Schneider bezüglich eines Exploits und rudert etwas zurück

Vor einigen Tagen wurden unzählige Accounts von Spielern mit dem Beruf Schneiderei gebannt. Grund dafür war ein Exploit, der dazu genutzt werden konnte, um einen langen Herstellungs-Cooldown beim Beruf Schneiderei zu umgehen. Spieler, die diesen Exploit nutzten, wurden daraufhin von Blizzard gebannt. Einige Spieler berichteten von vorübergehenden Sperren und andere von einer unbefristeten Account-Suspendierung. Nun äußerte sich Blizzard offiziell zu den Geschehnissen:

Earlier this week we fixed a bug that had allowed Tailors to circumvent a long cooldown in Tailoring, and quickly ascertained that some players had done so a great deal, so we actioned those players in accordance with how much the exploit was used. Earlier today, after further investigation, we came to understand that some of those we suspended likely didn’t have a deliberate intent to exploit and were simply doing something that appeared to be naturally available. As a result, we’ve now reversed most of these suspensions, so that only the most egregious cases remain penalized.

As a result of this, we’ve heard a lot of feedback about the crafting UI and tooltips therein, and we’re looking into improvements that we can make there in a future patch.

Thank you for your understanding.