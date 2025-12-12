WoW Housing: Drei Dekorationen mit Diablo 4 Lord of Hatred Vorbestellung

Die Vorbestellung von Diablo 4: Lord of Hatred schaltet drei sofort verfügbare Dekorationen für World of Warcraft Behausungen frei.

Mit der Vorbestellung von Diablo 4: Lord of Hatred sicherst du dir neue Inhalte für World of Warcraft. Blizzard verbindet beide Spiele über exklusive Inhalte für Behausungen, die direkt nach dem Kauf verfügbar sind.

Im Mittelpunkt stehen drei neue Dekorationen für WoW-Behausungen, die unabhängig vom Erscheinungstermin der Erweiterung freigeschaltet werden. Damit erhältst du sofort nutzbare Deko für dein Housing.

Behausungs-Dekorationen für World of Warcraft

Durch die Vorbestellung von Diablo 4: Lord of Hatred werden drei spezielle Dekorationen für World of Warcraft freigeschaltet. Diese sind ausschließlich als Bonus mit Diablo 4: Lord of Hatred verknüpft.

Die Dekorationen stehen dir zur Nutzung in deinen Behausungen zur Verfügung, sobald die Vorbestellung erfolgreich abgeschlossen ist.

Sofortige Freischaltung und technische Hinweise

Alle drei Dekorationen sind als sofortige Freischaltungen gekennzeichnet und nicht an den späteren Release gebunden.

Bei Vorbestellungen über Battle.net kann es aktuell zu technischen Problemen kommen. In diesem Fall erscheinen die Dekorationen erst, nachdem die Bestellung vollständig verarbeitet wurde.

Weitere Vorbesteller-Boni

Die drei Deko-Objekte sind der einzige Bonus für World of Warcraft. Weitere Vorbesteller-Inhalte beziehen sich ausschließlich auf Diablo 4.

Dazu gehört ein sofortiger früher Zugang zur Paladin-Klasse in Season 11 von Diablo 4.

Quelle: Wowhead

