World of Warcraft: Finale Phase von Legion Remix startet mit Echos der Ewigen

World of Warcraft erweitert Legion Remix mit Echos der Ewigen um neue Quests, starke Aufwertungen, frische Gegner und eine finale Zeitlinienphase.

In World of Warcraft läuft das zeitlich begrenzte Event Legion Remix bereits, und mit dem morgigen Start von Echos der Ewigen beginnt die finale, chaotische Phase, in der du mit einem Zeitläufer die Legion-Kampagne im beschleunigten Tempo neu erlebst, mächtige Artefaktwaffen ausbaust und die zusammenbrechende Zeitlinie spielst.

Macht euch in Legion Remix auf eine fantastisch frenetische Zeit gefasst, wenn ihr wieder auf den ewigen Drachenschwarm stoßt, neue Charaktere aufwertet und eurer Sammlung eine Vielzahl an Gegenständen hinzufügt. Verabschiedet euch und heißt das Chaos willkommen, während die Zeitlinie von Legion Remix beginnt, in sich zusammenzubrechen.

Im Update zu Echos der Ewigen

Das ewige Stundenglas dreht sich einmal mehr! Während die Echos der Legion durch die unsteten Sande des Schicksals hallen, erbebt die Welt in Erwartung. Es ist an der Zeit, voller Tapferkeit Fuß in Legion Remix: Echos der Ewigen zu setzen, wo jeder Herzschlag voller Möglichkeiten steckt und die Zeitlinien selbst sich eurem Willen beugen.

Mit dem Gedanken, den Fortschritt geschmeidiger zu machen, mehr Wege zum Verdienen von Belohnungen zu bieten, neue Herausforderungen einzuführen und laufende Geschichtsstränge zu Ende zu führen, findet ihr hier eine Liste an Dingen, die euch erwarten.

Schnellübersicht:

Feature/Update Beschreibung Makellose Zeitfäden Neue Aufwertungswährung, die Partikel der zerbrochenen Zeit ersetzt und zum Aufwerten von Ausrüstung auf Gegenstandsstufe 779 verwendet wird. Erus’ Verschrottungs-Service Ermöglicht die Umwandlung von überschüssigen Partikeln/Fäden zu fragmentierten Andenken. Chaos des Zeitläufers Stapelnder Erfahrungsbonus (+3 % pro Stapel, bis zu 10 Stapel, 12 Stunden pro Stapel) von ewiger Forschung. Neue Quests von Moratari „Bis zu unserer nächsten Begrüßung“ und „Aus der Zeit gefallen“. Ereignis „Abschied von den Ewigen“ Ritual am ewigen Feuer: Verbrennt leere Handzettel eines Untergangspropheten, um Geschichtsstränge der Ewigen abzuschließen. Höllenbestien der verlorenen Legion Neue Gegner für zusätzliche Herausforderungen und Belohnungen. Wechselnde Weltbosse Sechs Bosse erscheinen alle 18Stunden auf den Verheerten Inseln, von denen jeder einzigartige Belohnungen gewährt. Verbesserte Beute & Obelisken Häufigere Beute, zeitverzerrte Obelisken und Aufwertungsmöglichkeiten.

Makellose Zeitfäden: Webt euer Vermächtnis: Sucht nach den strahlenden Makellosen Zeitfäden – euer Schlüssel zum Aufwerten von Ausrüstung auf eine prächtige Gegenstandsstufe von 779. Sammelt sie im Laufe eurer Heldentaten und indem ihr Ausrüstung der höchsten Stufe zerlegt.

Erus’ Verschrottungs-Service: Wenn eure Taschen voller Partikel und Fäden sind, dann sucht Erus auf. Sein neuer Verschrottungs-Service lässt euch überschüssige Partikel und Fäden zu Fragmentierten Andenken an Epochenherausforderungen umwandeln – kostbare Abzeichen der Tapferkeit, die in Bündeln von 10 verkauft werden.

Chaos des Zeitläufers: Die unermüdliche Suche nach Wissen trägt neue Früchte! Brecht zur Quest der Ewigen Forschung auf, um das mächtige Chaos des Zeitläufers zu erhalten – ein stapelbarer Segen, der pro Stapel +3 % Erfahrung gewährt und bis zu 10-mal stapelbar ist.

Neue Quests von Moratari: Alle Wege führen zum rätselhaften Moratari beim Ewigen Basar. Alle, die die Einführungsquests bestanden haben, erwarten nun die Quests „Bis zu unserer nächsten Begrüßung“ und „Aus der Zeit gefallen“, die euch einen Abschluss und Hoffnung gewähren sollen, während die Saga der Ewigen wieder verblasst.

Abschied von den Ewigen: Während die Mission der Ewigen ihr schmerzliches Ende findet, sind Helden dazu eingeladen, am ritualistischen Verbrennen leerer Handzettel eines Untergangspropheten am ewigen Feuer teilzunehmen. Dieser sybolische Akt markiert den Übergang von einer Ära in die nächste und das Schmieden neuer Schicksale – ein Moment, in dem alle Zeitläufer reflektieren und sich auf das bevorstehende Abenteuer vorbereiten können.

Höllenbestien der verlorenen Legion: Das Schlachtfeld erbebt, wenn die Höllenbestien der verlorenen Legion sich herabstürzen, Vorboten des Chaos vergessener Zeitlinien. Diese seltenen Elitegegner durchstreifen nun das Land, und jeder von ihnen hat neue Beute dabei, die es sich zu schnappen gilt.

Weltbosse aus anderen Zeitlinien: Alle 18 Stunden steigen sechs Weltbosse aus zahllosen Zeitlinien hinab, von denen jeder eine frische Herausforderung darstellt und reiche Beute verspricht.

Beschleunigte Festlichkeiten: Das Tempo von Legion Remix nimmt an Fahrt auf. Rechnet mit großzügigen Beutechancen, zahlreichen zeitverzerrten Obelisken, die Eure Reise stärken, und der Chance, makellose Zeitfäden zu erhalten, indem ihr Ausrüstungsgegenstände der höchsten Stufe zerlegt.

Was ist Legion Remix?

Legion Remix ist ein zeitlich begrenztes saisonales Ereignis, bei dem Spieler einen Zeitläufer erstellen und mit einer der ursprünglichen 12 Klassen von Legion die gesamte Erweiterung mit beschleunigtem Tempo und einigen weitreichenden Gameplay-Anpassungen von Stufe 10–80 durchspielen können. Dabei steigern Spieler ihre Macht, stellen sich epischen Herausforderungen und verdienen Berge von kosmetischen Gegenständen wie Haustiere, Reittiere und Transmogrifikationsvorlagen.

Für alle Spieler verfügbar

Ihr braucht keine Erweiterung, nur ein Abonnement oder Spielzeit für World of Warcraft, um dieses rasante Abenteuer über die Verheerten Inseln zu beginnen. Das heißt, dass Classic-Spieler ebenso an der Teufelsraserei teilnehmen können, indem sie einfach den Client für das moderne (live) World of Warcraft installieren.

WoW-Probeaccounts können diesen World of Warcraft Remix auch ohne Abonnement oder Spielzeit bis Stufe 20 erleben. Erwerbt ein Abonnement oder Spielzeit, um über Stufe 20 hinaus zu spielen.

Es ist alles drin

Klassenordenshalle der Druiden

Spieler können an allen zwölf Dungeons, einem Megadungeon, fünf Schlachtzügen, allen Kampagnenquests von Legion, lokalen Geschichten, Weltquests, Ordenshallenkampagnen und Artefakt-Questreihen, Angriffen der Legion, Invasionspunkten, Ausbildung der Verdorrten und vielem mehr teilhaben!

Der ewiger Drachenschwarm beschleunigt alle wöchentlichen Zuweisungen, den erhaltenen Ruf und Ordenshallenmissionen, also legt los und habt Spaß!

Was in Remix bisher geschah

Eternus vom ewigen Drachenschwarm

In Remix: Mists of Pandaria hat Eternus vom ewigen Drachenschwarm versucht, mehr über die Vergangenheit zu erfahren. Jetzt, wo die Weltenseelen-Saga™ in Fahrt kommt, blickt sie auf einige der Ereignisse, die zu den aktuellen Geschehnissen geführt haben, um besser zu verstehen, was Azeroth wirklich vor der Legion gerettet hat.

Neuerungen in Legion Remix

Wir haben einige neue Gameplay-Systeme eingebaut, mit einem Fokus darauf, den Geist der ursprünglichen Legion-Erfahrung einzufangen. Unser Ziel ist es, Gelegenheiten für Herausforderungen und Strategien zu schaffen, die Spieler letzten Endes mit epischer Stärke bewältigen werden.

Remix-Artefaktwaffen

Artefaktboni-Aufwertungsbaum für Schwarzfrost, Großstab von Alodi

Im Gegensatz zu den Umhangs- und Edelstein-Systemen aus Remix: Mists of Pandaria, fokussieren wir uns dieses Mal komplett auf Artefakte. Jede Artefaktwaffe teilt sich einen mächtigen Aufwertungsbaum und ihr entscheidet euch für einen Pfad, den Ihr beschreiten wollt – Natur, Teufel, Arkan, Sturm oder Heilig.

Ihr seid dabei nicht festgelegt und könnt euch jederzeit umentscheiden, was mit unserer neuen Schnellzuweisungsfunktion nun noch einfacher ist: Ihr könnt mit Strg+Linke Maustaste bis zu all eure verbleibende Ewige Macht verbrauchen, um bis oder so weit wie möglich zum ausgewählten Punkt zu kaufen oder euch mit Strg+Rechte Maustaste bis zum ausgewählten Punkt eure Ewige Macht rückerstatten lassen.

Ihr findet auf euren Reisen zudem Schmuck, mit dem ihr Boni von beliebigen Pfaden Ränge hinzufügen, Ränge von anderen Pfaden nehmen oder den von euch gewählten Pfad über seine natürlichen Grenzen hinaus stärken könnt. Mischt und kombiniert nach Herzenslust, um eure Artefaktwaffe vollständig zu personalisieren.

Weltstufe Heroisch

Die Weltstufe Heroisch ist eine neue, von Diablo inspirierte Art, Inhalte in der offenen Welt zu erleben. Eternus experimentiert, um die Champions von Azeroth darauf vorzubereiten, was passieren könnte, sollten die Dinge sich verschlechtern. Sie ermächtigt Kreaturen derart, dass diese mehr Gesundheit haben, mehr Schaden verursachen und manchmal über Affix-ähnliche Stärkungseffekte verfügen, die deren Schwierigkeitsgrad aber auch deren Belohnungen aufwerten. Während ihr hartnäckigeren Gegnern begegnet, werdet ihr, insofern ihr sie bezwingen könnt, dafür auch belohnt.

Zeitverzerrte Obelisken

Stärkt euch mit zeitverzerrten Obelisken, die in Legion Remix zu finden sind. Diese gewähren Spielercharakteren temporäre, aber mächtige Stärkungseffekte, während diese die Welt erkunden.

Anachronistische Schlüsselsteindungeons

Für Spieler, die Mythisch+ lieben, haben wir die Dinge noch etwas mehr aufgedreht, um anachronistische Schlüsselsteindungeons zu erschaffen. Wir bringen viele der Affixe des ursprünglichen Legion zurück und fügen vier neue Affixe speziell für Legion Remix hinzu, die Eternus’ Prüfungen heißen.

Ewige Forschung

Spieler können jeden Tag neue Forschungsaufgaben wählen, denen sie sich widmen möchten, wie das Töten von Dämonen, Bewältigen eines Dungeons, Sammeln von Bronzekugeln beim Himmelsreiten und vielem mehr. Mit über 100 verfügbaren Quests und der Möglichkeit, freizuschalten, mehrere davon gleichzeitig anzunehmen, stehen euch jede Menge Optionen offen.

Ihr müsst nicht jeden Tag reinschauen und könnt an bis zu sechs Tagen an Quests festhalten, die ihr jederzeit erledigen könnt, sobald ihr dazu bereit seid. Es spielt also keine Rolle, ob ihr jeden Tag an Legion Remix teilnehmt oder nur an den Wochenenden Zeit dafür habt, ihr seid bereit.

Stürzt euch mit den Belohnungen von Legion Remix ins Getümmel

Behausungsdekorationen

Legion Remix eröffnet neue Möglichkeiten, eurer Sammlung eine Reihe neuer und wiederkehrender Gegenstände hinzuzufügen sowie neue Behausungsdekorationen, die ihr sammeln und später verwenden könnt, sobald das Behausungen in Midnight verfügbar sind. Damit ihr euch auf die Gegenstände fokussieren könnt, die ihr am meisten wollt, haben wir eine vollständige Liste zusammengestellt, wie und wo ihr diese erhaltet. Die vollständige Liste der verfügbaren Gegenstände findet ihr in unserem Artikel.

Spieler können zudem neue Titel wie „Chronogelehrte(r)“, „der/die Höllische“ und „des ewigen Chaos“ erhalten.

Der Preis der Beute

Bronze kehrt als Währung zurück, mit der Spieler ausschließlich kosmetische Gegenstände kaufen können. Statt eure Ausrüstung mit Bronze aufzuwerten, können Aufwertungen über alle Inhalte erhalten werden. Schwierigere Inhalte bieten dabei eine höhere Beutechance für Aufwertungen.

Mehr Charakterplätze und vorzeitige Charakterumwandlungen

Wir fügen zudem allen World of Warcraft-Accounts fünf neue Charakterplätze hinzu, damit ihr noch mehr Charaktere erstellen könnt. Ihr müsst zudem nicht auf das Ende von Legion Remix warten, um eure Charaktere zu transferieren, damit ihr in The War Within mit ihnen spielen könnt.

Dabei handelt es sich allerdings um einen einseitigen Weg, überlegt euch also gut, bevor ihr die Zeitlinie wechselt. Sobald ein Remix-Charakter zu einem Standard-Charakter umgewandelt wurde, kann dieser Charakter nicht mehr an den Inhalten von Legion Remix teilnehmen.

Der Transfer eures Charakters entfernt alle Remix-spezifischen Gegenstände und Fähigkeiten, bereinigt euren Questlog und gewährt euch Ausrüstung und Gold passend für eure Stufe. Alle Gegenstände aus früheren Erweiterungen, die ihr gesammelt habt, darunter auch ungeöffnete kosmetische Gegenstände, werden euch per Post zugeschickt.

Um euren Zeitläufer-Charakter umzuwandeln, müsst ihr diesen in der Charakterauswahl auswählen und auf das nebenliegende Symbol klicken. Bedenkt bitte, dass Charaktere 24 Stunden alt sein müssen, bevor sie zu einem Standard-Charakter in World of Warcraft umgewandelt werden können. Aktuell wird The War Within als Erweiterung benötigt, um einen Charakter über Stufe 70 zu spielen. Das Umwandeln eines Zeitläufercharakters über Stufe 70 zu einem Standardcharakter erfordert The War Within oder Midnight als Erweiterung.

In unserem Kundendienstartikel erfahrt ihr mehr darüber, wie ihr euren Charakter umwandeln könnt.

Legion Remix: Freischaltung von Inhalten

Wir führen in Legion Remix alle zwei Wochen neue Legion-Inhalte ein. Wir beginnen mit den Inhalten zur ursprünglichen Veröffentlichung von Legion und enden mit Argus und Antorus. Jede Veröffentlichung bringt neue Inhalte und neue Belohnungen, die es zu verdienen gilt.

Hier ist ein Zeitplan für die Inhalte, mit denen ihr rechnen könnt: