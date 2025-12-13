Spiel:
Legion Remix in WoW: Bronze-Belohnungen massiv erhöht

Geschrieben von Bytewave am 13.12.2025 um 10:17

Ein Update für Legion Remix erhöht die Bronze-Ausbeute aus vielen Legion-Aktivitäten und beschleunigt die Rotation der Legion-Übergriffe.

Inhaltsverzeichnis
  1. Mehr Bronze aus fast allen Legion-Inhalten
  2. Legion-Übergriffe rotieren deutlich schneller

In World of Warcraft wurde Legion Remix aktualisiert, sodass du Bronze jetzt deutlich schneller verdienen kannst. Mit einem aktiven Hotfix hat Blizzard die Bronze-Belohnungen aus vielen Legion-Inhalten erhöht und gleichzeitig das Tempo zentraler Aktivitäten angepasst. Die Änderungen gelten für die verbleibenden Wochen von Legion Remix und betreffen große Teile der Verheerten Inseln.

WoW Legion Remix: Echos der Ewigen

Mehr Bronze aus fast allen Legion-Inhalten

Das Update verteilt zusätzliche Bronze breit über bestehende Aktivitäten. Raidbosse auf allen Schwierigkeitsgraden lassen nun eine Kleine Bronze-Truhe fallen, die 2.500 Bronze enthält. Verlorene Infernale der Legion gewähren einmal täglich pro Account eine Große Bronze-Truhe mit 12.500 Bronze. Quests der Unendlichen Forschung belohnen jetzt mit einer Geringeren Bronze-Truhe mit 4.000 Bronze. Auch Legion-Übergriffe liefern eine Bronze-Truhe mit 7.500 Bronze, Gesandtenquests geben eine Große Bronze-Truhe mit 8.500 Bronze und Weltbosse lassen eine Geringere Bronze-Truhe mit 4.000 Bronze fallen.



Legion-Übergriffe rotieren deutlich schneller

Zusätzlich wurde die Abfolge der Legion-Übergriffe stark beschleunigt. Die Events wechseln nun rund 375 Prozent schneller, wodurch die entsprechenden Inhalte deutlich häufiger verfügbar sind und sich Bronze in kürzerer Zeit sammeln lässt.

Quelle: Blizzard

