Legion Remix in WoW: Bronze-Belohnungen massiv erhöht

In World of Warcraft wurde Legion Remix aktualisiert, sodass du Bronze jetzt deutlich schneller verdienen kannst. Mit einem aktiven Hotfix hat Blizzard die Bronze-Belohnungen aus vielen Legion-Inhalten erhöht und gleichzeitig das Tempo zentraler Aktivitäten angepasst. Die Änderungen gelten für die verbleibenden Wochen von Legion Remix und betreffen große Teile der Verheerten Inseln.

Mehr Bronze aus fast allen Legion-Inhalten

Das Update verteilt zusätzliche Bronze breit über bestehende Aktivitäten. Raidbosse auf allen Schwierigkeitsgraden lassen nun eine Kleine Bronze-Truhe fallen, die 2.500 Bronze enthält. Verlorene Infernale der Legion gewähren einmal täglich pro Account eine Große Bronze-Truhe mit 12.500 Bronze. Quests der Unendlichen Forschung belohnen jetzt mit einer Geringeren Bronze-Truhe mit 4.000 Bronze. Auch Legion-Übergriffe liefern eine Bronze-Truhe mit 7.500 Bronze, Gesandtenquests geben eine Große Bronze-Truhe mit 8.500 Bronze und Weltbosse lassen eine Geringere Bronze-Truhe mit 4.000 Bronze fallen.

Legion-Übergriffe rotieren deutlich schneller

Zusätzlich wurde die Abfolge der Legion-Übergriffe stark beschleunigt. Die Events wechseln nun rund 375 Prozent schneller, wodurch die entsprechenden Inhalte deutlich häufiger verfügbar sind und sich Bronze in kürzerer Zeit sammeln lässt.

Quelle: Blizzard

