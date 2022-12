Blizzard bringt Update für das Gewertete Gemischte Einzel (PvP)

Bereits ein Monat vor Release von World of Warcraft Dragonflight berichteten wir über die News, dass das Gemischte Einzel (PvP) als gewertete Variante nach Dragonflight kommen wird. Grund dafür ist, dass für das Betreten der Arena bisher die Nutzung des Dungeonbrowser-Tools nötig war, wenn die Arena-Mates nicht online waren. Dies hielt viele Spieler davon ab, die Arena überhaupt zu betreten. Jetzt nach dem Start von Season 1 in Dragonflight zieht Blizzard das erste Fazit aus diesem Schritt und klärt über weitere Updates auf.

Allgemein ist Blizzard mit dem Schritt das gemischte Einzel zu einer gewerteten Solo-Queue-Arena zu machen zufrieden. Die Änderung fand innerhalb der Spielerschaft und PvP-Begeisterten viel Zuspruch und die Entwickler erhalten eine Vielzahl an Rückmeldungen, weswegen hier die ersten auf Feedback basierenden Änderungen angekündigt werden:

Wenn man am Ende einer Saison im Gewerteten Gemischten Einzel zu den besten 0,1% der Spieler mit der selben Klasse und Spezialisierung gehört, erhält man den Erfolg Blutroter Solistin: Saison 1 von Dragonflight und gleichnamigen Titel. Da der zuvor angedachte Titel „Blutroter Solist“ jedoch nicht ganz die epische Leistung widerspiegelt, wird dieser in „Blutrote Legende“ umbenannt.

Weiters stellt Blizzard fest, dass es einige High-End-Spieler gibt, denen es ein leichtes ist, zu den besten 0,1% der Spieler ihrer Klasse und Spezialisierung zu gehören. Damit diese Spieler am Ball bleiben und ein Ziel vor Augen haben, wird es einen weiteren Erfolg und Titel für das Gewinnen von 100 Spielen über einem Rating von 2400 geben. Der Titel soll schlichtweg „Legende“ heißen und wir mit dem Start einer neuen Saison wieder entfernt, sodass er erneut verdient werden muss.

Die Entwickler erkennen das Problem, dass sich für das Gewertete Gemischte Einzel viel mehr Damage Dealer einreihen als Heiler. Somit kommt es für DPS-Spieler zu längeren Wartezeiten, wofür Blizzard derzeit schon eine Lösung sucht. Verbesserungen, die innerhalb der nächsten Wochen ins Spiel implementiert werden, sind:

Zum Abschluss noch das originale Statement von Community Manager Kaivax:

Greetings,

We’re excited to see Rated Solo Shuffle underway in Dragonflight Season 1 and are happy to see interest in the feature. In October, we posted an FAQ about Rated Solo Shuffle and we want to provide another update following the abundance of feedback and data we’ve received.

As indicated in the first FAQ, we recognized the feedback around the end of season title for the top 0.1% of each specialization in Solo Shuffle, Crimson Soloist, to be an underwhelming choice of title. We discussed alternative titles and landed on one we think better encapsulates the prestige of the achievement: Crimson Legend. Going forward we plan to use the Season name as the prefix.

Additionally, Solo Shuffle is missing a goal for high end players who are not necessarily in contention for ending the season in the top 0.1%. Similar to how the Gladiator title works in 3v3, we will add a new seasonal title with a corresponding achievement in Rated Solo Shuffle: Legend. You’ll earn this title by winning 100 rounds of Solo Shuffle above 2400 personal rating. This title will then be available to use for the remainder of the season and will be reset at the beginning of each season.

These updates are coming to the game next week. Unfortunately, due to a technical limitation, the tracking for rounds won for Legend will not be retroactive.

We also want to provide an update on some additional features and improvements we’re actively working on implementing. These will come to the game with future updates:

Rating calculated per round in games with leavers.

Deserter debuff being tracked account-wide.

UI improvements

Matchmaking Value for each player in a match will be displayed on the scoreboard.

Adding a warning prompt that displays the penalty for leaving if a player attempts to leave a match.

Mouseover on the queue time for a match will display the Average DPS wait time as well as the Average Healer wait time.

Indicator on the UI for Call to Arms for Healer, displaying extra rewards that healers receive for queuing.

Finally, we recognize that queue times for damage dealers can be extraordinarily long due to having a low ratio of available healers to DPS in the queue; there are nearly 4 DPS for every healer during the most active queue times. We’re actively discussing the best options to incentivize more healers to queue for Solo Shuffle and we’ll share more about that as we develop ways to address it.

Thank you very much for all of your feedback!