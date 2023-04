Mit Patch 10.1 wird das Aufwertungssystem in WoW komplett überarbeitet - Das müsst ihr wissen!

Mit Patch 10.1 wird das komplette Aufwertungssystem von World of Warcraft überarbeitet. Die Änderungen sollen vieles einfacher machen. Bisher brauchte man unterschiedliche Währungen zum Aufwerten. Für M+ Gear waren Tapferkeitspunkte nötig, das Open-World-Gear wurde mit Elementarüberfluss und Sturmsiegel aufgewertet, das gecraftete Gear brauchte wieder etwas anderes - und so weiter. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Genau dieses Problem geht Blizzard nun in Season 2 von Dragonflight an.

Aber wie immer, wenn etwas neu ist, entstehen erst einmal einige Fragezeichen über den Köpfen der Spieler. Um diese aus dem Weg zu räumen, findest Du hier alles, was Du wissen musst.

Das Aufwerten geht weiterhin bei den NPC’s, wo man es gewohnt war. Ich persönlich bin immer in die Zuflucht des Gladiators in Valdrakken gegangen und habe Corxian aufgesucht. Aber natürlich stehen Gegenstandsaufwerter auch in anderen Endcontent Gebieten. Auf der Verbotenen Insel im Lager ist zum Beispiel auch jemand. Sprecht den entsprechenden NPC einfach an, zieht den Gegenstand in das Fenster mit dem großen grünen Plus und wenn ihr die passende Währung habt, reicht ein Klick und schon wird der Gegenstand aufgewertet.

Die Flugsteine

Flugsteine sind die neue Währung zum Aufwerten bis zu einem GS von 441. Diese Flugsteine bekommt man bei fast jeder Aktivität, die der Endcontent zu bieten hat. Ob Du am Kochevent teilnimmst, einen Dungeon abschließt oder einen Raidboss in die Knie zwingst, ist dabei vollkommen egal. Auch durch Rares, Schatztruhen oder Weltquests bringen Flugsteine.

Aber Achtung: Mehr als 2000 kannst Du nicht in der Tasche haben, achte also darauf, die Flugsteine auszugeben, bevor Du neue sammelst. Eine Begrenzung, wie viele Flugsteine man in einer Woche sammeln kann, gibt es aber nicht.

Quellen für Flugsteine

Quests ab Patch 10.1

Weltquests

Events in der offenen Welt (zum Beispiel: Festmahl, Drachenfluchfestung usw.)

Rares

Schatztruhen

Mythisch+ Dungeons

Raidbosse / Weltbosse töten

Gewertete PvP-Kämpfe

Die Schattenflammenwappen

Zusätzlich zu den Flugsteinen gibt es noch vier Schattenflammenwappen. Diese gibt es als komplettes Wappen, aber auch als Wappenfragmente, die dann zu einem Wappen zusammengesetzt werden können. Jedes Schattenflammenwappen erlaubt das Aufwerten bis zu einer bestimmten Itemlevelgrenze. Zum Glück stacken die Schattenflammenwappen bis 300 Stück und werden in der Reagenzientasche aufbewahrt, so dass sie keinen Platz im normalen Inventar einnehmen. Allerdings kann man höchstens 10 Schattenflammenwappen pro Stufe einsammeln. Da es vier Stufen davon gibt, kann man insgesamt also 40 Stück pro Woche erbeuten. Blizzard hat aber schon bekannt gegeben, dass dieses Cap sich im Laufe der Season erweitern wird.

Aufwertungsstufen und Kosten

Alle Ausrüstungsgegenstände gehören einer Kategorie an, die bestimmt, wie hoch ein Gegenstand aufgewertet werden kann. Die Kategorien sind:

Forscher (höchstens bis 398 aufwertbar)

(höchstens bis 398 aufwertbar) Abenteurer (höchstens bis 411 aufwertbar)

(höchstens bis 411 aufwertbar) Veteran (höchstens bis 424 aufwertbar)

(höchstens bis 424 aufwertbar) Champion (höchstens bis 437 aufwertbar)

(höchstens bis 437 aufwertbar) Held (höchstens bis 441 aufwertbar)

Die Kategorien überschneiden sich mit dem GS immer ein wenig. Wichtig ist aber, dass man den Max-GS im Auge behält. Man kann also ein Item der Kategorie “Forscher” nicht bis 441 aufwerten. Die Kategorie Forscher benötigt nur Flugsteine, um aufgewertet zu werden. Ebenso die ersten 4 Stufen der Kategorie Abenteurer. Bis zu einem GS von 398 braucht man also noch keine Schattenflammenwappen investieren.

Natürlich droppen die Gegenstände nicht immer auf Stufe 1. Wie man es zum Beispiel aus Mythisch Plus kennt, können bereits höherwertige Gegenstände in der Truhe und natürlich auch in der großes Schatzkammer sein. Items mit einem mythischen Itemlevel können nicht weiter aufgewertet werden. Das betrifft die Gegenstände, die bereits auf 441 oder höher droppen.

Die Kosten der Flugsteine erhöhen sich, umso höher man aufwertet.

Dafür gibt es aber ein neues Catch-Up System, das ganz interessant ist. Wenn man auf einem Charakter zum Beispiel schon einmal Schuhe auf 431 getragen hat, dann wird dieser Itemslot accountweit vermerkt. Droppen nun Schuhe auf 418, dann kostet das Aufwerten nur noch 50% der Flugsteine und ein Schattenflammenwappen wird gar nicht benötigt. Es kann also ruhig von Anfang an aufgewertet werden, die Schattenflammenwappen werden keinesfalls verschwendet und man muss damit nicht sparsam umgehen.

Achtung: Ringe, Amulette und Einhandwaffen belegen bekanntermaßen zwei Slots und es gilt das zweithöchste Itemlevel. Auch Haupthandwaffen und Nebenhände zählen einzeln. Furor-Krieger bilden hier die Ausnahme.

Das Handwerk

Auch wenn die gecrafteten Gegenstände keine Kategorien haben, werden sie über Schattenflammenwappen aufgewertet. Über Verzauberungskunst können außerdem Verzauberte Schattenflammenwappen, die Trainingsmatrix und Funke der Schattenflamme hergestellt werden, um den GS zu modifizieren. Bei gecrafteten Gegenständen liegt der maximale GS bei 447.

Die gecrafteten Gegenstände aus Season 1 können natürlich weiter genutzt und aufgewertet werden. Dazu braucht man Funke der Schattenflamme. Für die Herstellung von Verzauberten Schattenflammenwappen wird, neben den bekannten Mats, außerdem Dracothyst benötigt. Das kann von Alchemisten hergestellt werden oder aus 10 Dracothystsplitter hergestellt werden. Die Upgrade Items aus Season 1 verlieren ihre Gültigkeit und werden nicht mehr benötigt.

Für gecraftete PvP Gegenstände braucht man das Wappen der Ehre oder die epischen Trophäen der Eroberung. Das restliche PvP Gear wird weiter über Ehre und Eroberungspunkte aufgewertet. Allerdings hat Blizzard schon bekannt gegeben, dass es auch hier eine Änderung in den kommenden Seasons geben könnte, wenn sich das neue System bewährt.

Quelle: WoWHead

