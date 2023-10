Warcraft Rumble: Alle Fundorte der Cross-Promotion-Belohnungen in World of Warcraft

In World of Warcraft ist ganz überraschend ein Event aufgetaucht. Seit gestern Abend findet man rund auf den Dracheninseln, in Sturmwind und auch in Ogrimmar Warcraft Rumble Münzen und Folien. Warcraft Rumble ist ein neues Mobilegame, dass am 03.11.2023 erscheint. Das ist auch in Azeroth ein Grund zum Feiern.

Wenn ihr euch in World of Warcraft einloggt, erhaltet ihr Post. Mizzen möchte euch treffen und diese findet ihr im Gasthaus in Valdrakken im oberen Stockwerk, wo auch eine Warcraft-Rumple-Maschine steht. Um diese zu bedienen, müsst ihr Münzen und Folien sammeln.

Als Belohnungen winken haufenweise Spielzeuge und Erfolge! Um nichts zu verpassen habe ich mich heute auf die Suche begeben und für euch alle Fundorte aufgeschrieben. Um alle Erfolge abzuschließen, müsst ihr die Münzen in beiden Fraktionsstädten einsammeln. Diese sind aber Accountgebunden und können per Post verschickt werden.

Fundorte Ogrimmar

Eine Münze findet ihr im Gasthaus bei /way #85 54.3 77.5

Eine Folie neben dem Auktionshaus, hinter den Fässern auf der rechten Seite bei /way #85 54.1 75.4

Eine weitere Folie ist beim Zeppelin zu den Dracheninseln. Unten am Turm vorm Eingang bei /way #1 56.0 12.0

Fundorte Sturmwind

Eine Münze findet ihr am Hafen bei der Treppe in der Ecke bei /way #84 31.2 37.4

Eine Folie neben einer Kanone auf der Hafenmauer bei /way #84 38.7 46.1

Eine weitere Folie ist am Eingang von Sturmwind am Wasser bei /way #84 38.7 46.1 zu entdecken

Fundorte Valdrakken

Eine Münze findet neben dem Ofen unten im Gasthaus bei /way #2112 45.5 47.1

Eine Folie ist im oberen Stockwerk des Gasthauses auf dem Bett bei /way #2112 46.1 46.7

Fundorte Küste des Erwachens

Eine Münze und eine Folie findet ihr im Turm bei /way #2022 56.4 19.2

Eine Folie liegt bei /way #2022 34.6 63.7

Eine weitere Folie ist in der Nähe der Anglerquest bei /way #2022 63.1 78.6

Fundorte Ohn’ara

Eine Münze und eine Folie findet ihr im Rondell bei /way #2023 19.1 81.9

Eine Folie liegt auf einem Felsen bei /way #2023 81.8 77.9

Fundorte Azurblaues Gebirge

Eine Münze und eine Folie findet ihr beim Baum bei /way #2024 7.4 47.5

Eine Folie liegt neben dem gefällten Baum bei /way #2024 57.3 37.7

Fundorte Thaldraszus

Eine Münze und eine Folie findet ihr auf dem schwebenden Felsen bei /way #2025 49.2 58.4

Eine Folie liegt im Blumentopf bei /way #2025 57.0 66.8

