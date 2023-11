Zukünftige WoW-Erweiterungen: Blizzard kündigt die nächsten 3 Addons an

Vor wenigen Momenten wurde auf der heutigen BlizzCon 2023 im Rahmen der Eröffnungszeremonie die neue WoW-Erweiterung vorgestellt. Der neue Teil der Reihe heißt World of Warcraft The War Within und wurde von dem Warcraft-Urgestein Chris Metzen bei tosendem Applaus aus dem Publikum vorgestellt. Während WoW The War Within uns und unsere Helden zurück in das Herz von Azeroth führt, wurden im Rahmen der neu angekündigten und zukünftigen Storyline Worldsoul Saga nicht nur The War Within sondern auch zwei weitere Erweiterungen enthüllt.

Die The War Within Erweiterung ist einer der ersten Teile der von Chris Metzen groß angekündigten Worldsoul Saga Storyline, die sich über viele Jahre hinwegstrecken soll. Die zukünftige Storyline besteht somit aus:

World of Warcraft The War Within

World of Warcraft Midnight

World of Warcraft The Last Titan

Highlights aus World of Warcraft The War Within

In World of Warcraft The War Within können wir uns auf folgende aufregende Themen freuen:

Vier neue Zonen: Dorninsel, Die Schallenden Tiefen, Heilsturz, Azj-kahet

Dorninsel, Die Schallenden Tiefen, Heilsturz, Azj-kahet Neues verbündetes Volk: Die Irdenen

Die Irdenen Warbands: Kriegsmeute kann accountweit mit allen Charakteren geteilt werden (beeinhaltet Ruf, Kriegsmeutenbank, Erfolge, uvm.)

Kriegsmeute kann accountweit mit allen Charakteren geteilt werden (beeinhaltet Ruf, Kriegsmeutenbank, Erfolge, uvm.) Heldentalente

Maximalstufe 80

Drachenreiten für alle Flug-Reittiere

Wann erscheint World of Warcraft The War Within?

WoW The War Within erscheint 2024. Ein genauer Zeitraum ist leider noch nicht bekannt, wir halten euch auf dem Laufenden.

