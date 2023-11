BlizzCon: Die Eröffnungszeremonie - Alle Infos

Die Blizzcon 2023 ist gestartet und auf Twitch und YouTube können wir alle mitverfolgen, was uns in World of Warcraft und in World of Warcraft Classic erwarten wird.

Nachdem der neue Charakter von Overwatch 2 vorgestellt wurden, der Overwatch Worldcup angekündigt wurde, ging es bei der Eröffnung weiter mit Diablo IV, wo einige Neuerungen vorgestellt wurden. Über Diablo erfahrt ihr natürlich alles auf unserer Diablo Seite.

Dann ging es los - World of Warcraft wurde mit einem tollen Zusammenschnitt von alter Werbung, Trailer und Ingame Szenen angekündigt. Da geht schon ein wenig Gänsehaut über den Rücken. So viele Erinnerungen! John Hight stand bei der Eröffnungszeremonie auf der Bühne.

Auch er lässt noch einmal Revue passieren, wie alles vor 30 Jahren mit Warcraft begann und spannt den Bogen zum neuesten Blizzard-Spiel Warcraft Rumble.

Auf dieser Blizzcon soll der Grundstein für WoWs Zukunft gelegt werden, so Hight. Er bedankt sich bei allen Teams, die sich mit dem Warcraft Universum beschäftigen. So auch beim Team von Hearthstone.

Nachdem über das 10 Jährige Jubiläum von Hearthstone gesprochen und eine neue Erweiterung vorgestellt wurde und das neue CatchUp System erklärt wurde, ging es weiter mit den Battleground Duos, die ebenfalls in Hearthstone Einzug erhalten werden.

Warcraft Rumble durfte natürlich auch nicht fehlen, denn das Spiel ist seit gestern spielbar. Ich selbst habe schon einige Runden gespielt und finde es wirklich spaßig.

Dann ging es endlich los, Holly Longdale betrat die Bühne und es ging endlich um World of Warcraft!

Es beginnt mit einem Rückblick, wie alles vor 20 Jahren begann. wie sich die Spieler und Entwickler im Laufe der Jahre verändert haben. Es sei eine wunderbare Zeit, alte Kapitel abzuschließen und neue zu beginnen.

Sie sprach über die Warcraft Classic Hardcore Server, die sehr gut angekommen sind, über WotLK und es wird auf der Blizzcon Classic Cataclysm bekannt gegeben. Damit ist das Rätseln vorbei. World of Warcraft Classic wird als neue Erweiterung Cataclysm bekommen.

Das in WoW nächste Woche Patch 10.2: Wächter des Traums live gehen wird, ist uns natürlich bereits bekannt. Doch es wird noch sehr viel mehr geben, denn es wird eine Brücke gebaut zum neusten AddOn.

Mit tosendem Applaus wurde dann Chris Metzen empfangen. Ein Applaus, der kaum abreißen wollte. Der Saal tobte. Er liebe Warcraft, so sagte er auch, dass ihm die Arbeit sehr gefehlt habe. Er ist sehr froh, wieder Teil der Blizzard-Familie zu sein.

Er erzählte, welches AddOn dem 20 Jährigen Jubiläum gerecht werden könnte. Es sollten alte Geschichten zu Ende erzählt werden. Er spricht von der Leere, den Titanen und den vielen Dingen, die vor sich hin schmoren. Das alles folgt einem roten Faden, der nun zu einem Höhepunkt der Story werden könnte. Die Storyline heißt World Souls Saga. Diese Geschichte ist so episch, dass sie nicht in ein einziges Addon passen wird, sondern sich über die nächsten Jahre erstrecken wird.

Die Inhalte sollen schneller kommen, als wir es bisher gewohnt waren. Deswegen wird es einen Einblick in die nächsten drei AddOns geben! Der erste Teil der WorldSoul Saga heißt: World of Warcraft - The War Within.

In dieser Saga steigt man in das Herz von Azeroth hinab. Natürlich wird es in unseren Händen liegen, Gerechtigkeit in die Welt zu bringen.. Der zweite Teil der Saga World of Warcraft: Midnight Saga wird uns in die alte Welt zurückführen, wo es hauptsächlich um die Leere geht. Wir werden die Elfen zusammenführen, gegen die Dunkelheit kämpfen und versuchen, das Schlimmste abzuwenden.

Der Dritte Part der Saga wird World of Warcraft: The Last Titan , wo es uns nach Nordend verschlägt und wir erleben, wie die Titanen zurück nach Azeroth kommen. Wir werden eine große Verschwörung aufdecken.

Metzen betont, dass es jetzt an der Zeit ist, wieder nach Hause zurückzukehren. Zurück nach Azeroth, das uns mehr braucht als je zuvor. Danach gab es einen Trailer zu sehen, der mir schon ein paar Tränen in die Augen getrieben hat. Wenn Blizzard eins kann, dann sind es Trailer.

Erste Bilder der neuen Zonen Azj-Kahet, Isle of Dorn, The Ringing Deeps und Hallowfall werden gezeigt. Es wird von Helden-Talenten gesprochen und natürlich gab es auch einen kleinen Einblick in neue Instanzen und Raids.

Es kommt eine neue Rasse - die Irdnen - die Zwerge sind. Als neue Feature kommen eine gemeinsame Bank für alle Charaktere, aber auch gemeinsames Transmog oder Ruf.

Mehr werden wir im Laufe der Blizzcon natürlich erfahren und wir sind ganz nah für euch dabei und halten euch natürlich auf dem Laufendem.

