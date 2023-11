WoW The War Within: Tiefer Einblick in die neuen Features

Am zweiten Tag der BlizzCon 2023 wurde uns ein noch tieferer Einblick in die neuen Features von World of Warcraft The War Within gewährt. Dabei wurden auch einige interessante Details enthüllt, die am ersten Tag der in Anaheim stattfindenden BlizzCon noch nicht erwähnt wurden. Wir fassen hier alle Punkte des WoW: Deep Dive Events für euch zusammen.

Delves

Delves sind Abenteuer für 1-5 Spieler, ohne dass man dafür spezielle Rollen braucht. Egal ob ihr als Soloheiler oder mit einer Gruppe aus DPS unterwegs seid, dieses Abenteuer wird immer eurer Gruppe angepasst.

Bisher konnten Solospieler immer nur von Event zu Event gehen und dort Aufgaben erledigen, aber es hat sich nie wie ein wirkliches Weiterkommen angefühlt. Durch Thorgast und Soloinstanzen haben die Entwickler viel gelernt und dieses Wissen haben sie in die Delves mitgenommen.

Die Entwickler möchten die Spieler spüren lassen, dass die Zeit, die sie im Spiel verbringen, auch etwas bringt.

Die Delves werden keine Dungeons sein. Manche werden Rätsel haben, andere einen Endboss oder unterschiedliche Puzzle. Außerdem werden die Delves nicht über ein Portal mit Ladebalken betreten, sondern - ganz ohne Ladescreen - betritt man den Delve und ist mitten im Abenteuer. Jede Season wird ein neuer NPC an eurer Seite sein.

In Season Eins ist es Brann Bronzebart. Dieser wird sich eurem Spielstil anpassen. Seine Skills können von euch angepasst werden und so passt er immer zu euch und eurer Gruppe.

Am Ende eines Delves finden sich mehrere Schatztruhen in einer großen Schatzkammer. Einige kleinere können einfach geöffnet werden, andere brauchen einen Schlüssel, den man in der offenen Welt finden kann. In diesen größeren Kisten befinden sich wertvollere Schätze.

Es sind 12 verschiedene Delves geplant - na gut 13, wenn man den Geheimen mit dazu rechnet. Um so mehr Delves man abschließt, um so mehr Kisten werden in der großen Schatzkammer gefüllt werden. Beim Abschluss eines Delves wird ein Slot gefüllt.

Bei 4 Delves bekommt man zwei gefüllte Slots und wenn man 9 Delves abschließt, werden es 3 Slots sein, aus denen man mittwochs zum ID Reset seine große Belohnung abholen kann.

Es wird dabei wesentlich besserer Loot zu bekommen sein, als es als Solospieler bisher der Fall war.

Die PvP-Reihe aus der Vault wird also ersetzt werden. Die PvP Belohnungen werden über PvP Ehre gelöst, die dann direkt gegen Gear eingetauscht werden kann.

Es wird auch ein Mount geben, das komplett selbst gestaltet werden kann. Und Hüte. Viele Hüte. Sehr seltsame Hüte.

Ich bin gespannt, wie sich die Delves in den WoW-Alltag einbinden werden. So klingt es nach einer abwechslungsreichen und schönen Beschäftigung, abseits von Dungeons und Raids!

Warbands

Die Kriegsmeute, oder original Warbands, ist ein System, welches alle Charaktere unseres Spielerkontos zusammenführt. Es ist eine Plattform, um Ressourcen und Erfolge zu teilen. Das Ziel ist es die Spielzeit eines Spielers accountweit zu würdigen und sie nicht auf einen Charakter zu reduzieren. Dadurch werden nun auch die Regeln zur Transmogrifizierung überarbeitet, sodass wir den Transmog verschiedener Rüstungstypen erlernen können ohne dabei auf den dafür geeignet Charakter eingeloggt zu sein. Spielen wir also einen Charakter mit Stoffrüstung und erhalten eine Plattenrüstung, so können wir die kosmetische Vorlage trotzdem erlernen, um sie später auf unserem Plattenträger zu transmogrifizieren.

Warband Bank

Das System bietet eine accountweite Bank, die wir mit all unseren Charakteren nutzen können, um von überall aus darauf zugreifen zu können. Die Bank besteht aus mehreren erkäuflichen Fächern und einem Goldspeicher, auf den wir einzahlen können. Zusätzlich gibt es eine Option, um alle Warbound Items und Reagenzien einzulagern. Besonders letzteres dürfte zur Freude aller fleißigen Crafter sein, denn man kann direkt beim Craften accountweit auf die Reagenzien in der Warbound Bank zugreifen.

Warbound Items

Mit dem Warband-System kommt auch ein neuer Equipment-Typ ins Spiel, der sich Warbound Until Equipped nennt. Diese Items werden seelengebunden sobald sie von einem unserer Charaktere ausgerüstet werden.

Camp

Im Charaktermenü bekommen wir ein Camp, in dem wir unsere Lieblingscharaktere platzieren können. Die anderen Charaktere können wir weiterhin über eine Charakterauswahl-Liste auswählen.

Weitere Vorteile

Flugrouten - freigeschaltene Flugrouten gelten für alle Charaktere

- freigeschaltene Flugrouten gelten für alle Charaktere Delves Fortschritte - Fortschritte, um die begleitenden NPCs von Delves anzupassen, werden geteilt

- Fortschritte, um die begleitenden NPCs von Delves anzupassen, werden geteilt Erfolge - die meisten Erfolge sollen nun accountweit erzielt werden

- die meisten Erfolge sollen nun accountweit erzielt werden Ruf

Heldentalente

Die Heldentalente werden eine Ergänzung zu den klassichen Talentbäumen sein. Insgesamt gibt es dabei für unsere Klasse 3 mögliche Talentbäume, wobei für unsere Spezialisierung nur 2 davon zugänglich sind. Das Heldentalente-System wird mit Level 71 freigeschalten und mit je einem Talentpunkt pro Stufe belohnt, sodass wir 10 Punkte auf Stufe 80 verteilen können.

Heldentalente sind ein flexibles System, wie es das derzeitige Drachenreitfertigkeiten-System ist. Wir können innerhalb des Talentbaumes einen Skillweg einschlagen, der unseren Build ergänzt.

Verbündetes Volk: Die Irdenen

Die titangeschmiedeten Irdenen sind uns nicht unbekannt. Bereits in der Vergangenheit trafen wir auf die Zwergen-Gesellschaft, die seit langer Zeit stark isoliert lebt. Sie sind etwas größere Zwerge mit Edelsteinen am Körper und lassen sich vom Ethos der Titanen leiten. Aufgrund der langen Abwesenheit der Titanen herrscht auch unter den Irdenen eine Trennung. Sie unterteilen sich in:

Eidverpflichtete (engl. Oathsworn) - Zwerge, die den Titanen noch treu sind

(engl. Oathsworn) - Zwerge, die den Titanen noch treu sind Ungebundene (engl. Unbound) - ländliche Zwerge, die sich von den Titanen abgewandt haben

(engl. Unbound) - ländliche Zwerge, die sich von den Titanen abgewandt haben Maschinensprecher (engl. Machine Speakers) - Industriezwerge, die sich den Maschinen der Titanen verschrieben haben, aber dem Glauben der Titanen den Rücken kehren

Die Irdenen sind für beide Fraktionen spielbar und bieten eine Vielzahl an Anpassungen hinsichtlich der Körpertypen, steinigen Hautmuster und dekorativen Edelsteinen.

Klassen

Mit den Irdenen können wir jede Klasse außer Druiden, Dämonenjäger und Evoker spielen.

Drachenreiten

Auch das dynamische Fliegen wurde selbstverständlich angesprochen. Den Entwicklern war klar, dass sie nach Dragonflight nicht mehr alleine zum normalen Fliegen zurückkehren können. Deswegen wird das dynamische Fliegen auch in World of Warcraft: The War Within weitergeführt. Das dynamische Fliegen wird sozusagen das normale Fliegen werden.

Natürlich möchten die Entwickler den Spielern nichts wegnehmen und jeder, der lieber auf die alt herkömmliche Art und Weise Azeroth erkunden möchte, kann das natürlich tun. Man kann in den Optionen entscheiden, welche Art des Fliegens man haben möchte.

Das dynamische Fliegen wird auch auf andere Flugmounts ausgeweitet, so dass man nahezu jedes seiner Lieblingsmounts dafür nehmen kann. Bei einigen wenigen wird es zwar nicht möglich sein, aber das Team setzt alles daran, es bei so vielen Mounts, wie es geht, einzuführen.

Das heißt auch, dass man überall dort, wo man fliegen kann, eine neue Art des Fliegens erleben wird. Das wird auch nicht bis The War Within dauern. Geplant ist es, bis Update 10.2.5 das dynamische Fliegen überall in World of Warcraft einzuführen.

In The War Within wird von Anfang an das dynamische Fliegen verfügbar sein. Sobald man das Startgebiet Khaz Algar betritt, kann man es auf dem Rücken seines Mounts erkunden. So wie es auch in Dragonflight der Fall war.

Lediglich das alte Fliegen wird wieder an den Pfadfinder geknüpft sein. Der braucht allerdings keinen bestimmten Ruf, es reicht, wenn man die Kampagne spielt und die Gebiete erkundet, dann wird man mit Level 80 den Pfadfinder erreicht haben.

Das Glyphen-System aus Dragonflight wird sich etwas verändern. Die Glyphen werden keine Voraussetzung mehr sein, um seinen Drachenflug-Skillbaum zu füllen, damit neue Spieler nicht gezwungen sind, die Glyphen zu sammeln.

PvP

Auch für PvP-Spieler gibt es einige Neuigkeiten. Blizzard hat den PvP-Bereich aus der großen wöchentlichen Schatzkammer entfernt, da sie der Meinung sind, dass zufällige PvP-Belohnungen wenig zufriedenstellend sind. Demnach wird man in The War Within die Ausrüstung ausschließlich gezielt über Währungen farmen können.

Neue PvP-Map

Der Originaltitel der neuen 10v10 PvP Map heißt Ringing Deeps. Ähnlich zur Silberbruchmine müssen wir Förderwagen für Ressourcen eskortieren. Die Map soll aus zwei Seiten bestehen, von denen aus die Förderwägen transportiert werden. In der Mitte gibt es einen Überschneidungspunkt, um den gekämpft werden muss, um das Tempo des Spiels beeinflussen zu können. Die Map und der Modus sind aber noch Work in Progress und können sich jederzeit ändern. Auch ein 8v8 Modus wird angedacht.

Gameplay & Userinterface

In World of Warcraft The War Within wird es auch wieder Anpassungen am Gameplay und Interface Updates geben. Dazu zählen:

Zauberbuch - das Spellbook soll übersichtlicher werden und nicht mehr das Blättern durch Seiten erfordern, sondern uns alle Spells auf einem Blick zeigen.

- das Spellbook soll übersichtlicher werden und nicht mehr das Blättern durch Seiten erfordern, sondern uns alle Spells auf einem Blick zeigen. Questlog - der Questlog und das Questfenster sollen neue Filtermöglichkeiten geben, um uns nur das Relevante zu zeigen. Weiters soll es dafür auch weitere Farbenblindheits-Einstellungen geben.

- der Questlog und das Questfenster sollen neue Filtermöglichkeiten geben, um uns nur das Relevante zu zeigen. Weiters soll es dafür auch weitere Farbenblindheits-Einstellungen geben. Cross-Realm Gilden

Cross-Realm Gilden

Eine große Veränderung für alle Gilden wurde ebenfalls angesprochen. Nachdem wir nun Gilden haben, die Mitspieler von Horde und Allianz beherbergen, geht Blizzard den nächsten Schritt.

Denn mit World of Warcraft: The War Within werden Realmübergreifende Gilden kommen. Es wird keine Rolle mehr spielen, auf welchem Server man zu Hause ist oder welcher Fraktion mehr angehört. Das erleichtert es den Spielern, gemeinsam mit ihren Freunden World of Warcraft zu erleben.

Das bedeutet natürlich auch, dass mythisch Raiden cross-realm möglich ist, sobald der Raid herauskommt. Auch wenn es die Hall of Fame noch geben wird, spielt sie dafür dann keine weitere Rolle mehr.

Quelle: BlizzCon 2023

