WoW: Alle versteckten Schätze in The War Within – Positionen und Tipps

Mit World of Warcraft: The War Within ziehen wieder unzählige Schatzjäger durch die Verstecke Khaz Algar's. Auch in dieser Erweiterung kämpfen wir uns durch die Zonen des neuen Kontinents und haben dabei die Gelegenheit Schätze zu finden. Die Schätze bringen eine gute Portion an Gold, Ruf, besonderen Items und Haustieren, die es sich einzusammeln lohnt.

Nachfolgend listen wir euch all die Schatz-Erfolge der verschiedenen Zonen auf und nennen euch Koordinaten sowie Belohnung der einzelnen Schätze. Tipp: Zum Einfügen der Koordinaten benötigt ihr mindestens das Addon TomTom. Wer gleich alle Koordinaten ins Spiel kopieren möchte, ist mit dem ergänzenden Addon Paste NG gut beraten.

Insel von Dorn Schätze

Bei diesem Erfolg finden wir alle Schätze der Insel von Dorn. Weitere Details zu diesem Gebiet gibt es in unserem Guide zu Insel von Dorn.

Die folgenden Chat-Befehle sind für das World of Warcraft-Addon TomTom und zeigen auf der Karte die Positionen an.

/way #2248 48.59 30.07 Baumschatz NPC /way #2248 40.65 59.88 Magische Schatztruhe /way #2248 55.02 65.62 Pilzkappe (NPC) /way #2248 53.07 68.33 Pilzkappe (Pilzkappe am Baum) /way #2248 77.27 24.48 Jadeperle /way #2248 56.17 60.91 Erfülltes Glutbräu /way #2248 40.89 73.80 Schildkrötendank /way #2248 54.00 19.14 Rätselhafte Kugel (NPC) /way #2248 53.05 18.57 Rätselhafte Kugel (Kugel am Ende des Wasserfalls) /way #2248 38.05 43.54 Thaks Schatz /way #2248 62.53 43.20 Koboldspitzhacke /way #2248 48.88 60.92 Schimmernde Opallilie /way #2248 59.11 23.51 Eingesponnene Axt /way #2248 59.62 24.59 Verlorene Mooswolle #1 /way #2248 59.10 27.06 Verlorene Mooswolle #2 /way #2248 59.75 28.70 Verlorene Mooswolle #3 /way #2248 59.72 28.69 Mooswollenblüte

Schallende Tiefen Schätze

Bei diesem Erfolg finden wir alle Schätze der Schallenden Tiefen. Weitere Details zu diesem Gebiet gibt es in unserem Guide zu Schallende Tiefen.

/way #2214 54.65 14.18 Munderuts vergessener Vorrat /way #2214 45.52 17.42 Zurückgelassener Werkzeugkasten /way #2214 58.97 30.34 Unheimliche dunkle Truhe /way #2214 68.70 40.56 Eingesponnener Ranzen (Höhleneingang) /way #2214 66.20 33.36 Eingesponnener Ranzen /way #2214 48.30 49.02 Gelöste Blockade /way #2214 52.08 53.27 Vergessener Schatz /way #2214 58.79 64.22 Kaja'Cola-Maschine /way #2214 63.11 63.05 Verfluchte Hacke /way #2214 47.57 32.16 Truhe des verstaubten Ausgrabungsleiters

Heilsturz Schätze

Bei diesem Erfolg finden wir alle Schätze von Heilsturz. Weitere Details zu diesem Gebiet gibt es in unserem Guide zu Heilsturz.

/way #2215 41.79 58.27 Caesper /way #2215 69.25 43.97 Torran Dellain (Kaufe Fleischige Keule für Caesper) /way #2215 55.14 51.85 Schmugglerschatz /way #2215 59.71 60.58 Dunkles Ritual /way #2215 40.03 51.12 Meisterin der Lehren der Arathi /way #2215 68.68 41.59 Antwort 1 für Meisterin der Lehren der Arathi /way #2215 69.34 43.94 Antwort 2 für Meisterin der Lehren der Arathi /way #2215 64.18 28.12 Antwort 3 für Meisterin der Lehren der Arathi /way #2215 56.58 65.18 Antwort 4 für Meisterin der Lehren der Arathi /way #2215 70.22 56.84 Antwort 5 für Meisterin der Lehren der Arathi /way #2215 48.15 39.59 Antwort 6 für Meisterin der Lehren der Arathi /way #2215 55.36 27.20 Trügerischer Kobyssköder (Sonnenloser Köder) /way #2215 47.61 18.54 Trügerischer Kobyssköder (Trübflossenköder) /way #2215 50.65 50.37 Trügerischer Kobyssköder (Hungernde Schimmerflosse) /way #2215 34.96 54.65 Trügerischer Kobyssköder (Nekrostab der Zornflossen) /way #2215 55.72 69.60 Juwel der Klippen /way #2215 30.23 38.75 Säckchen des Priorats /way #2215 50.07 13.85 Die verlorene Halskette /way #2215 57.65 27.44 Beleuchtete Schließkiste /way #2215 76.16 53.99 Sporenbedeckte Truhe /way #2215 55.13 51.93 Versunkene Truhe des Himmelskapitäns (mit Kapitänen der 4 umliegenden Luftschiffen sprechen)

Azj-Kahet Schätze

Bei diesem Erfolg finden wir alle Schätze von Azj-Kahet. Weitere Details zu diesem Gebiet gibt es in unserem Guide zu Azj-Kahet.

Schätze von Azj-Kahet Schatz / Beute Anmerkung Position Video / Guide Versteckte Schmuggelware

noch unbekannt Wenige Tage vor Early Access Launch wurde eine Verbindung zur Erinnerungskiste vermutet, aber noch keine genauen Details zum Schatz erforscht. - - Erinnerungskiste

Gedankenschlürfer Durch Interaktion mit umliegenden Schwarzblutextraktoren können mehrere Stapel von Ungehörige Verschiebung aufgenommen werden, um den Schlüssel für die Kiste zu holen. 62.73 87.90 Guide Webereivorräte

Spinnrad der Webvandalen 3 Fäden sammeln 74.80 42.83 Video Eingeschlossener Schatz

Spinni Oben im Himmel 67.39 74.41 Video Nestei

Knochentrinker Oben in dem Netz an der Decke 49.56 43.70 Guide Aufgewühlte Erde

Ruf-Items Langer geteilter Spawn 67.44 90.72 Video Seidenumsponnene Vorräte

Ruf-Items Am Ende der Höhle 64.33 29.52 Video Nerubische Opfergaben

Ruf-Items Unter der Plattform an der Klippe 42.37 72.28 Video Niffen-Schatz

Ruf-Items Unter der Brücke 54.45 50.80 Video Bündel des vermissten Spähers

Ruf-Items Langer geteilter Respawn 38.78 37.22 Video

/way #2255 62.73 87.90 Erinnerungskiste (erst mit umliegenden Schwarzblutextraktoren interagieren) /way #2255 74.80 42.83 Webereivorräte Faden #1 /way #2255 72.68 39.68 Webereivorräte Faden #2 /way #2255 74.18 37.70 Webereivorräte Faden #3 /way #2255 78.62 33.20 Webereivorräte /way #2255 49.56 43.70 Nestei (oben im Netz) /way #2255 64.33 29.52 Seidenumsponnene Vorräte /way #2255 54.45 50.80 Niffen-Schatz /way #2213 67.39 74.41 Eingeschlossener Schatz /way #2255 67.44 90.72 Aufgewühlte Erde /way #2255 42.37 72.28 Nerubische Opfergaben /way #2255 38.78 37.22 Bündel des vermissten Spähers

