MoP Remix in WoW: Was passiert mit deinen Charakteren? Offizielle Infos der Entwickler

World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria war ein voller Erfolg und kam gut bei der Community an. Neben Spaß an altem Content, nostalgischen Momenten und das endlose Verstärken unseres Charakters, nutzten viele Spieler den Eventmodus, um Charaktere hochzuleveln. Schon zum Start des Events wusste man, dass all die erstellten Zeitwanderungs-Charaktere zum Ende von MoP Remix in normale WoW-Charaktere umgewandelt werden.

Was passiert mit den Charakteren nach dem Ende von WoW Remix? Bis zum 19. August ist World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria spielbar und ab 20. August um voraussichtlich 23 Uhr wird Remix heruntergefahren. Danach werden unsere Charaktere zu standardmäßigen WoW-Charakteren umgewandelt:

Alle Gegenstände, Währungen (außer Gold) und Quests werden während des Umstellungsprozesses von den Zeitläufern und ihren Banken entfernt. Ihr solltet also unbedingt eure Bronze ausgeben!

Der Prozess der Charakterumwandlung kann einige Minuten dauern, nachdem ihr euch mit eurem Charakter angemeldet habt.

Damit die Umwandlung erfolgen kann, müsst ihr euch bei jedem einzelnen Zeitläufer anmelden.

Charaktere behalten ihre Stufe bei.

bei. Charaktere erhalten Ausrüstung bis Stufe 467 für Charaktere der Stufe 70 , die ihrer aktuellen Spezialisierung entsprechen. Charaktere mit niedrigerer Stufe erhalten eine ihrer Stufe entsprechende Ausrüstung.

, die ihrer aktuellen Spezialisierung entsprechen. Charaktere mit niedrigerer Stufe erhalten eine ihrer Stufe entsprechende Ausrüstung. Charaktere erhalten vier Taschen mit 30 Plätzen mit einer Reagenzientasche mit 26 Plätzen.

mit einer Reagenzientasche mit 26 Plätzen. Verlernte Sammelgegenstände wie Ensembles werden an den Briefkasten des Charakters geschickt.

Hordecharaktere werden in Orgrimmar und Allianzcharaktere in Sturmwind platziert.

Charaktere behalten das verdiente Gold und bekommen ein Abschiedspaket des Zeitläufers mit einer kleinen Menge Gold zum Start in The War Within.

Quelle: Blizzard

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.