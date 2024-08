Leveln leicht gemacht: Twinks in The War Within in Rekordzeit auf Max-Level

Seit dem 23. August können Spieler mit der Epic-Edition von The War Within bereits im Frühzugang spielen. Da nur ein Teil der neuen Inhalte im Early Access verfügbar ist, nutzen viele Spieler die Zeit, um mehrere Charaktere auf die neue Höchststufe zu bringen. Es hat sich herausgestellt, dass das Leveln eines Twinks in nur 3 Stunden möglich ist.

Twinks in The War Within leveln

Um Twinks schnell zu leveln, müssen wir zunächst mit unserem Hauptcharakter die komplette Kampagne in The War Within abschließen. Erst dann können wir die Kampagne mit weiteren Charakteren überspringen. Mit unseren Twinks absolvieren wir dann die normalen Dungeons. Pro Dungeon erhalten wir etwa ein Drittel der benötigten Erfahrungspunkte für die nächste Stufe. In einer Gruppe kann man so das Leveln in nur 3 Stunden schaffen.

Weitere Details bekommt ihr in unsere Levelguide für The War Within.

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.