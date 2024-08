Wöchentliche Quest „In tiefsten Tiefen“ gewährt 1.000 Ruf beim Konvent der Tiefen

In The War Within gibt es mehrere wöchentliche Quests mit unterschiedlichen Belohnungen. Eine dieser Quests ist In tiefsten Tiefen, die wir heute vorstellen möchten. Diese Aufgabe erhaltet ihr von Nagerlein in einem Haus in Gundargaz in den Schallenden Tiefen. Für diese Quest müsst ihr lediglich 10 seltsame Wachsklumpen sammeln.

Seltsame Wachsklumpen sammeln

In ganz Khaz'Algar findet ihr Aufgewühlte Erde am Boden. Diese Erde wird nicht auf der Minimap angezeigt, ist aber durch eine lilafarbene Umrandung gut erkennbar. Klickt einfach auf die Aufgewühlte Erde, um seltsame Wachsklumpen zu erhalten. Manchmal könnt ihr die Wachsklumpen direkt einsammeln, aber oft erscheint zuerst ein Gegner, den ihr besiegen müsst. Gelegentlich startet auch ein Minispiel, bei dem ihr durch einen Tornado in die Luft gewirbelt werdet und auf dem Weg nach unten Symbole einsammeln müsst.

In tiefsten Tiefen Belohnungen

Die Aufgabe In tiefsten Tiefen belohnt euch mit 1.000 Ruf beim Konvent der Tiefen sowie mit einer Alltagstruhe. Diese Truhe enthält folgende Gegenstände:

Ungefähr 150 Gold

Ungefähr 50 Tapferkeitssteine

Ein Rezept für einen erlernten Beruf

Ein Ausrüstungsgegenstand (bei mir war es Gegenstandsstufe 574)

5 x Geschnitztes Vorbotenwappen

Wachsbeitrag und Feuerscheinrubin-Belohnungen

Für die eigentliche Aufgabe müsst ihr nur 10 Stück Seltsamer Wachsklumpen sammeln. Diese gebt ihr bei Middels, die sich neben dem Questgeber befindet, als Wachsbeitrag ab und erhaltet dafür einen Feuerscheinrubin sowie weitere 10 Tapferkeitssteine pro Beitrag. Der Feuerscheinrubin dient als Währung für bestimmte Waren, die bei Nagerlein zum Kauf angeboten werden.

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.