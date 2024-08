Das sind die Handelsposten-Belohnungen im September 2024 in World of Warcraft

Der September steht vor der Tür, und das bedeutet, dass neue Angebote im Handelsposten von World of Warcraft: The War Within verfügbar werden. Wie jeden Monat bringt das Feature in World of Warcraft wieder Mounts, Haustiere und jede Menge Transmog mit. Also sammelt eure Händlerdevisen und der Shopping-Marathon kann starten. Die Währung sammelt ihr über nahezu alle Aktivitäten in World of Warcraft und wer sein Reisetagebuch fertig macht, darf sich über das Maximum von 1000 Händlerdevisen freuen.

Jeden Monat überraschen euch die Händler mit anderen Angeboten. Ihr müsst dafür in The War Within auch nicht mehr in eure Fraktionshauptstadt, denn auch in Dornogal, der neuen Hauptstadt in The War Within, findet ihr die Händler direkt unter dem Flugmeister. Weitere Details findet ihr in unserem Handelsposten-Guide.

Reisetagebuch-Bonusbelohnung September 2024

Natürlich gibt es auch diesen Monat wieder eine Belohnung beim Handelsposten, wenn ihr euer Reisetagebuch auf 100% füllt. Diesen Monat hat es endlich mal wieder ein Mount geschafft. Ein Goldener Krokilisk des Plünderfürsten würde gerne eure Sammlung erweitern.

Handelsposten Belohnungen September 2024

Haus- und Reittiere

Rüstungs-Transmog

Waffen-Transmog

