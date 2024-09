WoW: The War Within - Die besten Händler, Rüstmeister und ihre wertvollsten Waren

World of Warcraft: The War Within lädt uns zu einer spannenden Reise voller Abenteuer ein, für die eine gute Ausrüstung unverzichtbar ist. Egal, ob wir nach mächtigen Waffen, seltenen Sammlerstücken, kosmetischen Vorlagen, kampfstarken Haustieren oder epischen Reittieren suchen – oft sind es die Händler und Rüstmeister, die diese begehrten Gegenstände anbieten.

Auch in The War Within gibt es wieder eine Vielzahl von Händlern und unterschiedliche Währungen, mit denen wir unsere Ausrüstung und Sammlungen erweitern können. In unserer Übersicht stellen wir einige der beliebtesten Händler vor und werfen einen Blick auf die Highlights ihrer angebotenen Waren. So sind wir für die aktuelle Erweiterung bestens gerüstet.

Ruhmrüstmeister der Ruhmfraktionen

Die vier großen Ruhmfraktionen von The War Within lernen wir bereits während der Levelkampagne kennen und steigen dabei die ein oder andere Ruhmstufe auf. Je mehr Ruhm wir bei diesen Fraktionen erlangt haben, desto mehr Waren bietet der Rüstmeister der jeweiligen Fraktion zum Kauf an.

Ruhmrüstmeister vom Rat von Dornogal

Der Ruhmrüstmeister Auditor Balwurz befindet sich in der Gründungshalle im Norden von Dornogal. Wir finden ihn an den Koordinaten /way #2339 39.2 24.2.

Für Resonanzkristalle oder Händchen fürs Kunsthandwerk können wir bei ihm folgende Waren erstehen:

Ruhmrüstmeister vom Konvent der Tiefen

Der Ruhmrüstmeister Wachshändler Squick befindet sich in Gundargaz im Nordwesten der Schallende Tiefen. Wir finden ihn an den Koordinaten /way #2214 47.2 32.8.

Für Resonanzkristalle oder Händchen fürs Kunsthandwerk können wir bei ihm folgende Waren erstehen:

Ruhmrüstmeister der Arathi von Heilsturz

Die Ruhmrüstmeisterin Auralia Stahlstoß befindet sich in Mereldar im Zentrum von Heilsturz. Wir finden sie an den Koordinaten /way #2215 41.2 53.0.

Für Resonanzkristalle oder Händchen fürs Kunsthandwerk können wir bei ihr folgende Waren erstehen:

Ruhmrüstmeister der Durchtrennten Fäden

Der Ruhmrüstmeister Y'tekhi befindet sich im Nest der Weberin im Zentrum von Azj-Kahet. Wir finden ihn an den Koordinaten /way #2255 57.6 46.8.

Für Resonanzkristalle oder Händchen fürs Kunsthandwerk können wir bei ihm folgende Waren erstehen:

Pakthändler

Neben dem Ruhmrüstmeister der Durchtrennten Fäden befindet sich Yamas der Ernährer, der als Pakthändler für die 3 Pakte Azj-Kahets fungiert.

Je nachdem, wieviel Ruf wir bei den Pakten gesammelt haben, stehen uns folgende Waren gegen die Währung Kej zu Verkauf:

Besondere Händler

Abseits der Ruhmrüstmeister beherbergt Khaz'Algar auch einige besondere Händler, die uns mit ihren hilfreichen Diensten oder interessanten Waren anlocken.

Kej-Wechselstube

Der Händler Ka'muko bietet uns im Netz der Weberin in Azj-Kahet seine Dienste als Kej-Wechselstube an. Wir finden ihn an den Koordinaten /way #2255 56.6 43.0. Um die Währungen wechseln zu können, sind folgende Ruhmränge erforderlich:

Ruhmrang 1 bei den durchtrennten Fäden: 100 Resonanzkristalle kosten 200 Kej 1.000 Resonanzkristalle kosten 2.000 Kej

Ruhmrang 8 bei den durchtrennten Fäden: 100 Kej kosten 800 Resonanzkristalle 1.000 Kej kosten 8.000 Resonanzkristalle



Händler für Feuerscheinrubin

Der Schnüffler und Rubinverkäufer Nagerlein befindet sich in einem Haus in Gundargaz in den Schallenden Tiefen. Bei ihm erhalten wir die wöchentliche Quests In tiefsten Tiefen und In Sachen Probleme einen Gang hochschalten. Bei Ersterer sammeln wir Seltsamer Wachsklumpen und steuern es bei Middels, der sich neben Nagerlein befindet, bei.

Fürs Beisteuern von Wachsklumpen bekommen wir Feuerscheinrubin und Tapferkeitssteine. Um die Rubine können wir dann bei Nagerlein folgende Waren erstehen:

Händler für Untermünzen

Im Tiefenforscherhauptquartier von Dornogal befindet sich der Händler für Tiefenschätze Sir Finley Mrrgglton. Er befindet sich an den Koordinaten /way #2339 47.6 43.6 und nimmt unsere Untermünzen im Austausch gegen Tiefenschätze entgegen.

Ein Highlight unter den angebotenen Waren ist der Restaurierter Kastenschlüssel, den wir zum Öffnen von großen Schatztruhen in großzügigen Tiefen benötigen.

Stadt der Fäden - Berufswissen, Rezepte und Haustiere

In der Stadt der Fäden finden sich einige Händler, die uns besondere Waren im Austausch gegen Kej anbieten. Für Berufstätige sind die Händler besonders interessant, da man bei einign davon Berufswissen kaufen kann. Eine Auflistung, welcher Händler das Berufswissen für euren Beruf anbietet, findet ihr in unserem Guide zu Berufswissen.

Weitere interessante Händler und beispielhafte Highlights aus ihrem Angebot:

Händler für Ensembles

In Dornogal finden wir an den Schmiedegründen den Ensembleverkäufer Osidion. Er befindet sich an den Koordinaten /way #2339 57.0 60.8 und bietet uns einige interessante Outfits an.

Die Transmog-Vorlagen kaufen wir für Resonanzkristalle oder Erdverkrusteter Edelstein. Die Edelsteine bekommen wir als Belohnung für das Erreichen mancher Ruhmstufen bei den Ruhmfraktionen von The War Within.

Händler für Zischender Glutpollen

Wenn wir Glutbienen auf der Insel von Dorn gefarmt haben und sich Zischender Glutpollen in unseren Taschen befindet, ist Cendvin der Händler unseres Vertrauens. Er befindet sich an den Koordinaten /way #2248 74.4 45.2 und bietet unter anderem folgende Highlights:

