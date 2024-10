The War Within Patch 11.0.5: Die Feier zum 20. Jubiläum von WoW startet am 23. Oktober

Vor kurzem kündigt Blizzard Patch 11.0.5 für World of Warcraft: The War Within und das große Jubiläumsevent zum 20. Geburtstag von WoW an. Das Event startet mit dem Erscheinen des neuen Patches am 23. Oktober 2024 und läuft bis zum 7. Januar 2025. Es wird zahlreiche Aktivitäten rund um die Höhlen der Zeit geben und wir können an speziellen Quests, Weltbosskämpfen, Zeitwanderungen und einem neuen Schlachtzug in den Schwarzfelstiefen teilnehmen. Besonders spannend sind die neuen Belohnungen und Währungen, die im Event gesammelt werden können.

Nehmt an den Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum in der Nähe der Höhlen der Zeit teil, breitet eure Flügel als neue Jäger, Schurken, Priester, Magier, Krieger oder Hexenmeister der Dracthyr aus, verwandelt euch als Schamane in eine neue Aszendenzform und vieles mehr.

Feiert das 20. Jubiläum von World of Warcraft

World of Warcraft feiert sein 20. Jubiläum mit neuen Aktivitäten und zahlreichen Möglichkeiten, Währung zu verdienen. Wann: 23. Oktober 2024 – 7. Januar 2025

Wo: Vor den Höhlen der Zeit in Tanaris

Schnellübersicht Hierauf könnt ihr euch während der Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum freuen: Verdient und gebt eine neue Währung, die Bronzedrachenfeierabzeichen, für neue Gegenstände für eure Sammlung aus.

Nehmt am Schlachtzug der Schwarzfelstiefen teil.

Sammelt ikonische Transmog-Vorlagen für die Stufe 2-Sets.

Begebt euch auf eine Zeitwanderung durch klassische World of Warcraft-Dungeons.

Verdient ein neues Reittier, kosmetische Gegenstände der Blizzard Employee Service Awards und vieles mehr.

Feiert während eines ausgedehnten Ereignisses bei den Höhlen der Zeit.

Schließt euch Chromie in „Chromies Kodex“ auf einem neuen, zeitkrümmenden Abenteuer an.

Entdeckt neue Geheimnisse und geht ihnen mit Gästebetreuung auf den Grund.

Besiegt Gruppenzerschmetternde Weltbosse, darunter den Sha des Zorns und Archavon den Steinwächter.

Reist im Zuge von „Korraks Rache“ für etwas PvP-Vergeltung zurück in der Zeit und ins Alteractal.

Feiert mit Rückenvorlagen im Handelsposten, die an Warcraft III angelehnt sind, 30 Jahre Warcraft.

Nehmt eure Einladung an

Spieler ab Stufe 10 erhalten die Quest „Eine weitere zeitige Einladung“, die euch zu den Feierlichkeiten vor den Höhlen der Zeit in Tanaris einlädt.

Die Quest könnt ihr bei Yllana abgeben. Im Anschluss erhaltet ihr einige einmalige Quests, durch die ihr mehr über das Ereignis erfahrt.

Neue Währung

Nehmt an Quests und Aktivitäten teil und verdient Bronzedrachenfeierabzeichen, die ihr während den Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum von WoW für Gegenstände ausgeben könnt, darunter neben neuen Gegenständen auch wiederkehrende Gegenstände von vergangenen Jubiläumsfeiern.

Kehrt zum Schlachtzug in den Schwarzfelstiefen zurück

Schließt euch Moira Thaurissan an, der die Bronzedrachen einen Blick in zurück in die Vergangenheit gewähren, während sie uns alle durch acht epische Schlachtzugsbegegnungen führt.

Spieler können sich diesem epischen Schlachtzug über den Schlachtzugsbrowser (Dungeonbrowser, Standardtastenkürzel: I) anschließen oder ihre eigenen Gruppen mit 10 bis 15 Spielercharakteren zusammenstellen, indem sie für den normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad mit Moira sprechen.

Erhaltet Setvorlagen für Rüstungen der Stufe 2

Paladin

Todesritter, Jäger, Magier

Krieger, Druide, Priester

Mönch, Schamane, Rufer

Hexenmeister, Dämonenjäger, Schurke

Wir haben die klassischen Sets der Stufe 2 aller Klassen modernisiert, darunter auch jene, die noch nicht existierten, als diese Sets eingeführt wurden, wie beispielsweise die der Mönche und Rufer, was insgesamt 13 Klassensets entspricht! Jedes Set erscheint als Ensemble aus 9 Stücken, darunter ein Umhang, damit ihr von Kopf bis Fuß perfekt ausgerüstet seid.

Todesritter: Ewige Rüstung des fahlen Reiters

Ewige Rüstung des fahlen Reiters Dämonenjäger: Ewige Rüstung des Netherwandlers

Ewige Rüstung des Netherwandlers Druide: Sturmgrimms Gewänder

Sturmgrimms Gewänder Rufer: Ewige Rüstung des Erdwächters

Ewige Rüstung des Erdwächters Jäger: Rüstung des Drachenjägers

Rüstung des Drachenjägers Magier: Ornat des Netherwinds

Ornat des Netherwinds Mönch: Ewige Schlachtrüstung des erhabenen Akolythen

Ewige Schlachtrüstung des erhabenen Akolythen Paladin: Rüstung des Richturteils

Rüstung des Richturteils Priester: Gewänder der Erhabenheit

Gewänder der Erhabenheit Schurke: Blutfangrüstung

Blutfangrüstung Schamane: Die zehn Stürme

Die zehn Stürme Hexenmeister: Roben der Nemesis

Roben der Nemesis Krieger: Schlachtrüstung des Zorns

Reist in der Zeit zurück und stellt euren Klassenstolz zur Schau, indem ihr diese Vorlagen mit den Bronzedrachenfeierabzeichen kauft, die ihr während der Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum von WoW verdienen könnt.

Zeitwanderung durch die Klassiker

Nehmt an einem neuen Zeitwanderungsereignis teil, das euch durch die ursprünglichen Versionen der Todesminen, Zul'Farraks, des Düsterbruchs (Ost- und Westflügel) und der lebenden und untoten Kerker Stratholmes führt, wo euch epische neue Belohnungen erwarten. Meldet euch über euren Abenteuerführer oder den Dungeonbrowser mit Spielercharakteren ab Stufe 10 an.

Stratholme (untoter Flügel)

Düsterbruch

Todesminen

Spieler erhalten die Option, besondere Händler zu besuchen, um neue Reittiere, Haustiere und Transmogrifizierungsvorlagen zu erhalten.

Hier sind einige Gegenstände, die ihr mit Beginn des 20. Jubiläums bei Zeitwanderungshändlern kaufen könnt:

Verzauberter Zaubertuchteppich (Händler Auzin in Dalaran für Wrath of the Lich King)

(Händler Auzin in Dalaran für Wrath of the Lich King) Jagdbär der Amani (Händler Cupri in Shattrath für The Burning Crusade)

(Händler Cupri in Shattrath für The Burning Crusade) Fransenfederhippogryph (Bobadormu in Tanaris für World of Warcraft Classic)

Verdient euch ein neues Reittier, Service-Award-Vorlagen und mehr

Mitarbeiter von Blizzard erhalten Special Service Awards während ihrer Zeit bei der Firma. Wir haben uns von diesen Awards inspirieren lassen und ein neues Reittier entworfen, das in ähnlichem Stil eine volle Rüstung trägt: der Kaltflammensturm. Dieses blau flammende Flugreittier kommt ganz nach seinem feurigen Cousin, Al'ars Asche, und lässt euch eure eigenen Jahre im Dienste Azeroths zur Schau stellen.

Spieler können zudem Vorlagen basierend auf dem Schwert, dem Schild und der Krone für Mitarbeiter verdienen, um sie im Spiel zusammen mit einer Version des Mitarbeiter-Rings als Spielzeug vorzuführen.

Kaltflammensturm (Reittier)

Ballons, die aus einer kleinen Schatzkiste kommen. Einer der Ballons ist wie die Zahl 20 geformt.

Mini'Kaz und Miniverdammnis

Hebt euch mit einem 20-Jahre-Ballonspielzeug und zwei knuffigen Babyschreckenslords, Mini'Kaz und Miniverdammnis, die ihr als Haustiere eurer Sammlung hinzufügen könnt, vom Rest ab.

Für kurze Zeit könnt ihr zudem einige wiederkehrende Jubiläumsgegenstände mit Bronzedrachenfeierabzeichen kaufen, wenn ihr Ladenhüter Reginald im Festzelt besucht und sein Inventar durchstöbert.

Kernhundkette: Lehrt euch den Kernhund als Reittier.

Lehrt euch den Kernhund als Reittier. Obsidianweltenbrecher: Lehrt euch den Obsidianweltenbrecher als Reittier.

Lehrt euch den Obsidianweltenbrecher als Reittier. Klein Nefarian: Lehrt euch Klein Nefarian als Haustier.

Lehrt euch Klein Nefarian als Haustier. Geschmolzenes Kernhündchen: Lehrt euch das Geschmolzene Kernhündchen als Haustier.

Lehrt euch das Geschmolzene Kernhündchen als Haustier. Welpe von Onyxia: Lehrt euch den Welpen von Onyxia als Haustier.

Lehrt euch den Welpen von Onyxia als Haustier. Hassfunken junior: Lehrt euch den Hassfunken junior als Haustier.

Lehrt euch den Hassfunken junior als Haustier. Blizzardbärenbaby: Lehrt euch das Blizzardbärenbaby als Haustier.

Schließt euch den Feierlichkeiten bei den Höhlen der Zeit an

Die Jubiläumsfeier dieses Jahres wurde ausgedehnt und die Bronzedrachen haben die Aktivitäten außerhalb der Höhlen der Zeit verlegt, wobei es mehrere neue und aufregende Dinge zu tun gibt.

Präsentiert eure Transmogrifizierungen auf der Modewahn-Bühne unter Moderation von Althaea. Schwingt euch in die Sattel und stimmt euch in der Reittierrauscharena auf Abigail Cyrildotr ab, um eure Reittiersammlung herzuzeigen. Schließt euch Lehrensucher Cho auf der Geschichtenbühne an und lauscht einer epischen Sage, bei der ihr nicht anders könnt, als mitzumachen. Macht Bilder mit Gildenkollegen, reist zu epischen Ausblicken, verkleidet euch als euer Haustier, cosplayt als berühmte Helden oder berüchtigte Bösewichte, fahrt Schlittschuh auf der Eislaufbahn oder nehmt einen Ballon für eine entspannte Fahrt um den Ereignisort. Es gibt jede Menge zu tun und sehen, während ihr euch den Feierlichkeiten in Tanaris anschließt, die für Spielercharaktere der Stufe 15 und höher offenstehen.

Neue Weltbosse

Auf so ziemlich jeder Party gibt es ungebetene Gäste. Und das gilt auch für unsere Jubiläumsfeier. Wir bringen einige klassische Weltbosse der Vergangenheit zurück, darunter den Verdammniswandler, Azuregos, Lord Kazzak und die Drachen des Alptraums, zusammen mit einigen Spaßbremsen in den Sanden von Tanaris, den Sha des Zorns und Archavon der Steinwächter.

Spieler können sich ab Stufe 15 zusammentun, um sie gemeinsam rauszuschmeißen und einige tolle Belohnungen und die neue Jubiläumswährung zu erhalten.

Chromies Kodex

Chromie ist für jede Herausforderung zu haben, doch aufgrund ihrer einzigartigen Rolle hat sie ihren Kodex nicht in Ordnung gehalten. Als sie darum gebeten wurde, einige Zeitführungen für die Öffnung der Tore von Ahn'Qiraj zusammenzustellen, fand sie heraus, dass die Sachen aus dem Ruder gelaufen sind. Sie braucht die Hilfe der Helden von Azeroth, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen und deplatzierte Gegner in den Sanden von Silithus an ihren rechtmäßigen Ort zurückzuschicken. Spieler können sich über den Dungeonbrowser zusammenfinden, um ab Stufe 15 an diesem Szenario für 10 bis 20 Spieler teilzunehmen.

Hilfe bei der Gästebetreuung gesucht

Die Gästebetreuung ist oft eine undankbare Aufgabe. Es gibt eine neue Freiwillige für den Posten, Alyx, und sie hat die hochtrabenden Hoffnungen, einen besseren Job als ihre Vorgänger zu machen. Während die Besucher zu den Feierlichkeiten stoßen, steht Alyx unter erheblichem Druck und könnte etwas Hilfe gebrauchen, daraus ein denkwürdiges Ereignis zu machen. Glücklicherweise hat sie eine rätselverrückte Tuskarrfamilie gefunden, die allem Anschein nach die perfekten Helfer sind, um den Spielern alles über das Handwerk des Rätsellösens beizubringen.

Helft Alyx jede Woche dabei, neue Gästemysterien zu lösen, indem ihr eure neuen geheimnislüftenden Fähigkeiten einsetzt, und haltet während der Feierlichkeiten die Augen nach gestohlenen Gütern auf. Folgt den Gerüchten und löst das Rätsel, wenn ihr könnt. Wir zählen auf euch, Rätselfreunde.

Ihr könnt ab dem 28. Oktober mit den ersten Geheimnissen beginnen. Am 4. November werden weitere Geheimnisse enthüllt.

Korraks Rache kehrt zurück

In Korraks Rache, einem von den Anfangszeiten des Alteractals inspirierten Schlachtfeld, könnt ihr Gegner überwältigen, ihre Festungen einreißen und Marken sammeln, mit denen ihr mächtige Verstärkung herbeirufen könnt.

Spieler, die die Quest „Korraks Rache“ abschließen, erhalten eins von zwei Reittieren, basierend auf der Fraktion eures Charakters: den Kampfwidder der Sturmlanzen (Allianz) oder den Frostwolfknurrer (Horde).

Spieler, die während der Jubiläumsfeier an Schlachtfeldern teilnehmen, können in den Startbereichen der Schlachtfelder auch auf das Waffenlager der Allianz oder die Kriegsvorräte der Horde klicken, um Vorlagen zu PvP-Sets aus der Vergangenheit zu tragen.

Feiert mit dem Handelsposten 30 Jahre Warcraft!

Feiert mit dem Handelsposten im November 30 Jahre Warcraft mit uns. Füllt den diesmonatigen Balken, um vier ikonische Rückenvorlagen für Schilde zu erhalten, bei denen die Fraktionen von Warcraft III abgebildet sind: die Orcs, die Menschen, die Nachtelfen und die Geißel.

Die Dracthyr spreizen ihre Flügel zu neuen Klassen

Wenn ihr als eine dieser neuen Dracthyrklassen spielt, erhaltet ihr die Möglichkeit, in Dracthyr- oder in Antlitzgestalt zu spielen, indem ihr die Fähigkeit Antlitz aktiviert, mit der ihr zwischen den beiden Formen hin- und herwechseln könnt. Zusätzlich könnt ihr die Fähigkeit Gewählte Identität wählen, durch die ihr automatisch in eure Dracthyrgestalt wechselt, sobald ihr einen Kampf beginnt, und wieder in Antlitzgestalt zurückwechselt, sobald ihr den Kampf verlassen habt.

Dracthyrrufer werden im Kampf weiterhin ihre Dracthyrgestalt verwenden, da viele ihrer Fähigkeiten Wert auf ihre drakonische Natur legen. Zusammen mit den neuen Dracthyrklassen machen wir auch einige Anpassungen an ihren Volksfähigkeiten.

Dracthyrspieler können außerdem ein neues Himmelsreitentalent namens Geschwader lernen, durch das bis zu zwei weitere Dracthyrspieler sich euch anschließen können, um mit euch in Formation durch die Lüfte zu fliegen.

Neue Aszendenzformen für Schamanen

Aber das war noch nicht alles! Schamanen können sich auch auf neue Aszendenzformen freuen, um ihre Elementarmeisterschaft zur Schau zu stellen. Wiederherstellungsschamanen erhalten eine neue Wassergestalt, Elementarschamanen erhalten eine neue Feuergestalt und Verstärkungsschamanen erhalten eine neue Windgestalt.