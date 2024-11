Alle Feierkisten und Geheimnisse der Gästebetreuung zum 20. Geburtstag von World of Warcraft

Die Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag von World of Warcraft sind im vollen Gange. Neben Modenschau, Ballonfliegen und Zeitwanderungen, haben auch neue Rätsel und Geheimnisse den Weg ins Spiel gefunden, die darauf warten von euch gelöst zu werden.

Wer die Geheimnisse von Azeroth vor einem Jahr gespielt hat und Spaß daran hatte, wird sich freuen, dass die Gästebetreuung euch nun dazu einlädt, jeden Montag einen neuen Schwung an Rätseln zu lösen, die euch sicher ein wenig beschäftigen werden. Die ersten Rätsel gab es am 28.Oktober und von da an, werden jeden Montag neue Aufgaben freigeschaltet, bis das Event am 07.Januar 2025 endet.

Natürlich müsst ihr die Rätsel nicht direkt in der Woche lösen, wo sie erscheinen. Ihr könnt euch auch gerne im Laufe des Events hinsetzen und alles in einem Schwung fertig machen.

Neben der wöchentlichen Rätsel, gibt es außerdem in ganz Azeroth Feierkisten zu finden. Dazu gibt es allerdings keine Quests. Die Kisten können in ganz Azeroth gefunden werden und Hinweise auf die Standorte findet man unter anderem an der Pinwand neben Alyx auf dem Geburtstagsgelände. Also heißt es: Augen aufhalten und Hinweisen folgen.

Verloren und beschäftigt

Das erste Rätsel, welches es zu lösen gilt, startet mit der Quest Verloren und beschäftigt, die ihr vor den Höhlen der Zeit bei Alyx (63.0 50.0) annehmen könnt. Ihr sollt Maru helfen. Das kleine Tuskarr-Mädchen steht neben Leeroy Jenkins, am Rande des Festplatzes bei 63.2 52.4.

Maru erklärt euch in der Folgequest Tieszer grosze Fieszling, dass ihrem Bruder sein Sznüssel-Tingsda gestohlen wurde. Mit der Götze von Ohn'ahra, sollt ihr nun Hinweise auf diesen gemeinen Dieb finden, um das Sznüssel-Tingsda wieder zu finden!

Der erste Hinweis ist ein Rotes Haar, welches ihr hinter dem Zelt bei 62.1 51.8 auf dem Festplatz findet.

Der zweite Hinweis ist ein Flugblatt, das an der Vorderseite des Zeltes bei 62.0 51.5 am Balken gepinnt ist.

Als drittes geht ihr zur Bühne des Geschichtenerzählers. Dort sitzt eine Vulpera Namens Ratts bei 64.0 51.7. Mit ihr sprecht ihr und auf Nachfrage sendet sie euch weiter zur Bühne vom Moderausch.

Der vierte und letzte Hinweis ist hinter der Bühne beim kleinen Plumsklo zu finden. Dort liegt eine merkwürdige Fackel bei 63.7 47.9.

Nun könnt ihr die Quest bei Maru abgeben. Die Fackel von Pyrreth möchte das Tuskarr-Mädchen natürlich sofort benutzen und schickt euch so zu den Ruinen von Uldum. Das wird euch auch auf der Karte markiert.

Szatszszuche

Nachdem ihr die Fackel von Pyrreth an dem Kohlebecken benutzt habt, geht es los zur Schatzsuche. Die ersten Schätze können in den Südmondruinen gefunden werden. Aktiviert die Fackel von Pyrreth und sie wird hell leuchten, wenn ihr in der Nähe seid.

Bei 40.8 70.6 bei dem Steinschädel findet ihr den ersten Schatz. Aktiviert die Fackel von Pyrreth und sie wird auf das Auge des Schädels gehen. Nun könnt ihr das zweite Auge anklicken und den Edelstein an euch nehmen.

Ganz am Rand der Südmondruinen im Osten ist ein Kristallierter Schleim im Sand. Bei 42.2 72.1 lässt eure Fackel von Pyrreth diesen Schleim schmelzen und ein Sandwurm wird euch angreifen, den ihr erledigen müsst. Seine Tollen Innereien sind der zweite Schatz.

Bei den Ostmondruinen werdet ihr bei 45.0 64.6 eine Halb vergrabene Truhe finden. Diese könnt ihr öffnen und den Goldenen Kelch an euch nehmen.

Der vierte und letzte Schatz ist bei der zerbrochenen Säule zu finden. Bei 52.2 45.4 steht hinter der Mauer eine Statue, die besiegt werden muss. (Achtung: Als ich dort war, war sie gerade nicht da. Manchmal muss man etwas auf den Respawn warten.) Hier bekommt ihr das Fragment einer uralten Staue.

Nun könnt ihr zu Maru zurückkehren und die Quest abgeben.

Fürsorgliche Bestrebungen

Benatauk möchte Maru gerne eine eigene Denkkappe spendieren. Diese muss sie sich aber natürlich erst einmal verdienen. Damit Maru sich beweisen kann, hat er 3 Bauteile auf dem Gelände vergraben.

In eurem Inventar findet sich ein Hinweisheft, mit dem es einfacher ist, die Fundorte zu finden. Ihr seht die Koordinaten auf eurem Bildschirm. Diese zeigen die Koordinaten im Hinweisheft an. Aber Achtung: Sie muss am Startpunkt immer neu kalibriert werden.

Bei der Ballonverkäuferin Isaandrae findet ihr bei 64.2 50.0 Kristallinszen, hinter der Bühne vom Moderausch steht Kizi Kupferspange, wo ihr bei 63.6 48.3 den Gedankenberechungsapparat erhaltet. Jetzt fehlt nur noch die Flaumige Helmeinlage, die ihr im Bereich der Haustiere findet. Dort hinter Taiwan bei 61.4 49.9 ist euer Item.

Jetzt müsst ihr noch zu Benatauk zurückkehren. Eine kleine Anschlussquest ist schnell erledigt, denn ihr müsst nur Rauchwerk bei ihm kaufen und ausprobieren. Nehmt euch auch gerne Rauchwerk bei ihm mit, dieses kann euch bei den weiteren Rätseln helfen.

Der große Detektiv

Diese Questreihe startet wieder bei Alyx vor den Höhlen der Zeit bei 63.0 50.0. Anscheinend wird ein Gast vermisst und ihr werdet zum Detektiv Jones geschickt, der auf einer Bank beim Geschichtenerzähler sitzt. Von ihm erhaltet ihr die Quest Der große Detektiv.

Ihr erfahrt, dass Herrkrop vermisst wird und auch wenn Jones behauptet, er hätte den Fall bereits gelöst, wollt ihr natürlich eigene Untersuchungen anstellen.

Aktiviert ihr die Götze von Ohn'ahra, bringt sie euch zu einer Dreiergruppe an der Treppe, mit der ihr unbedingt sprechen solltet.

Als erstes sprecht ihr mit Ellanoir Kennt ihr Herrkrop? und fragt weiter Wo habt ihr Herrkrop zuletzt gesehen? Als nächstes müsst ihr Duryllin ansprechen und ihn fragen, was er auf den Verheerten Inseln gemacht hat. Harken wird euch dann weiterhelfen, wenn ihr ihm sagt, dass ein Dämonenjäger mit seinen Fähigkeiten sicher einen Moment Zeit hat. Zuletzt sprecht ihr noch einmal mit Ellanoir und fragt sie Wo hatte Herrkrop denn genau zu tun?

Ihr könnt nun Maru nach einem Hinweis fragen oder euch selbst auf die Suche begeben. So oder so werdet ihr beim Wellenschreiterstrand bei 66.7 40.5 ankommen und dort ein kleines Lager finden. Dort müsst ihr eure Fackel von Pyrreth aktivieren. Damit lösen sich die Sandhaufen auf, die überall zu sehen sind. Direkt am Lager bei 66.3 40.6 taucht dann dort die Leiche von Herrkrop auf.

Wenn ihr diese untersucht, erfahrt ihr, dass er erstochen wurde. Um weitere Infos zu bekommen, müsst ihr mit Nat Pagle, Julia Hennig und Schrapp sprechen.

Athelton Jones ist mittlerweile auch am Strand aufgetaucht und ihr könnt nach der Befragung euren Verdächtigen nennen. Es scheint Schrapp gewesen zu sein. Als dieser verhört werden soll, verschwindet er allerdings sofort.

Ihr könnt nun zu den Höhlen der Zeit zurückkehren und Alyx von euren Ermittlungen berichten.

Verfolgungsquest

Die nächste Aufgabe erhaltet ihr wieder von Alyx, denn sie hat eine Nachricht von Rexxar erhalten, der wohl einen Hinweis auf Schrapps Aufenthaltsort bekommen hat. In der Notiz stehen die Koordinaten die ihr mithilfe der Denkkappe finden könnt.

Diese führen euch zu einem Goblintransportschiff am Wellenschreiterstrand bei 68.0 40.9. Wenn ihr in dieses einsteigt, findet ihr euch in Nordend auf einer Eisscholle wieder. Von dort müsst ihr zu den Docks von Unu’pe. Dort bei 78.9 53.6 angekommen, kalibriert ihr die Denkkappe neu und müsst nun zu den Koordinaten -9, 27 (77.3 46), wo ihr Rexxar finden werdet. Dort könnt ihr die Quest abgeben und die Jagd nach Schrapp geht in die nächste Phase.

Leider hat Rexxar die Spur verloren, aber ein paar zerrissene Zettel gefunden. Er markiert euch auf der Map einen Bereich, der es wert ist, untersucht zu werden. Fliegt zu dem großen X auf eurer Karte und schaut euch gut um. Dort untersucht ihr mit der Fackel von Pyrreth und dem Götze von Ohn'ahra den Bereich, um weitere Hinweise zu erhalten.

Seite vier des Tagesbuches findet ihr in der kleinen Holzhütte bei 55.9 34.0. Direkt neben der Hütte außen bei 55.9 33.8 wird Seite 7 gefunden. Die letzte Tagebuchseite ist bei ein paar Büchen bei 88.1 34.6 zu ergattern.

Wenn ihr diese Hinweise genau lest, dann wisst ihr schnell, dass ihr etwas mit Kristallen in lila und auf einem Plateau sucht. Wer hier noch nicht ganz sicher ist, wohin es gehen soll, der kann sich natürlich über Räucherwerk einen Tipp abholen, der euch nördlich schickt. Macht euch also auf den Weg zum Sholazarbecken.

Dort ruft ihr Rexxar und dieser wird euch auf der Map wieder einige Punkte markieren. Wenn ihr diese abfliegt, werdet ihr nach und nach mehr Hinweise bekommen, die euch zur Schimmersäule schicken, wo ein Fernglas bei 49.7 36.1 steht, mit dem ihr interagieren müsst.

Dieses ist auf eine Festung gerichtet, wo ihr als nächstes hinfliegen müsst. Die Festung ist relativ groß, ihr könnt also wieder Rexxar um Hilfe bitten, der euch abermals auf der Map einen Bereich markieren wird.

Mit der Hilfe der Götze von Ohn'ahra findet ihr die Leiche von Schrapp in der südwestlichen Ecke der Festung. Außerdem sind dort auch zahlreiche Fußspuren und Hufabdrücke zu finden. Der Täter scheint also Krallen zu haben und wahrscheinlich ein Tier oder Satyr zu sein. Jedenfalls lässt das die Untersuchung der Leiche vermuten.

Jetzt ruft ihr Rexxar herbei und erzählt euch von eurem Verdacht und ihr könnt zu den Höhlen der Zeit zurückkehren und die Aufgabe bei Alyx abgeben.

Finde den Unterschied

Alyx erzählt euch, dass Jones sich Richtung Westen aufgemacht hat und bittet euch, ihn vor dem Gestaltwandler zu warnen. Ihr findet Jones und den Gestaltwandler mit dem Aussehen des Detektivs bei 61.0 50.6.

Ihr könnt hier die Quest nun abschließen und erhaltet die Folgequest. Es ist nun eure Aufgabe, herauszufinden, wer der Dämon ist. Sprecht mit beiden und sie werden euch von ihrem Tag erzählen. Während einer behauptet, morgens Hähnchen gegessen zu haben, sagt der andere, dass es Mittags gewesen ist.

Sprecht mit Leeroy Jenkins und dieser wird euch erzählen, dass Jones morgens da gewesen sei, als er Mittags noch einmal auftauchte, konnte er sich gar nicht mehr daran erinnern.

Jetzt könnt ihr den Gestaltwandler identifizieren. Sprecht mit dem rechten Jones und werft ihm vor, der Gestaltwandler zu sein. Dieser verwandelt sich und verschwindet in der Wüste.

Dort entdeckt ihr Fußspuren, denen ihr nun folgen könnt. Nehmt dazu auch den Götze von Ohn'ahra zur Hilfe, das macht es wesentlich einfacher. Bei 60.0 62.4 steht Satyr, den ihr nun besiegen müsst.

Wenn ihr die Quest bei Alyx nun abgebt, schließt ihr das erste Kapitel des Erfolgs Ich habe die Party gerettet und alles, was ich bekommen habe, ist dieser lausige Hut ab.

Die Feierkisten

Die erste Feierkiste ist in Zuldazar zu finden. Bevor ihr euch auf die Suche begebt, müsst ihr allerdings mit Alyx sprechen und sie um härtere Herausforderungen bitten.

Dann könnt ihr euch die Feuchte Lösegeldforderung von der Pinnwand nehmen. Die Hinweise weisen auf Zuldazar hin. Dort unter Wasser bei 54.3 54.3 findet ihr eine große Muschel, die sich aber nicht öffnen lässt. Wenn ihr nun bei Nikto den Schnaps Muschelgräber kauft und diesen der Muschel anbietet, wird sie sich öffnen und ihr könnt die erste Kiste mitnehmen.

Die zweite Kiste findet ihr Desolace. Am Kodofriedhof seht ihr ein grünes Feld. Doch dort ist nichts zu sehen. Jedenfalls nicht, solange ihr lebt. Es ist also Zeit zu sterben und an der Stelle bei 54.1 58.1 als Geist die Kiste einzusammeln. Dann dürft ihr euch natürlich wiederbeleben und könnt die Kiste bei Alyx abgeben.

Im Gebirgspass der Totenwinde findet ihr die Dritte Kiste. Reist dazu nach Karazan, wo es in die vergessene Krypta geht. Den Zugang findet ihr bei 39.8 73.9. Geht die Treppe hinab und die Bettlergasse immer geradeaus. Wenn ihr die vergessene Krypta erreicht habt müsst ihr rechts abbiegen und dann gleich wieder rechts in den Tunnel. Dort geht die Bettlergasse weiter. Bei der Gabelung geht ihr rechts entlang und kommt abermals in eienr Gruft an.

Auf der gegenüberliegenden Seite seht ihr einen Tunnel, der überflutet ist. Diesen müsst ihr nehmen. Schwimmt durch das Wasser und dann kommt ihr im Sumpf der Verzweiflung an. In diesem Raum in der linken Ecke bei 22.6 83.7 die Dreckverkrustete Feierkiste.

Die vierte Kiste führt euch nach Tausend Nadeln. Fliegt von den Höhlen der Zeit aus zu der Versunkenen Ausgrabungsstätte in Tausend Nadeln bei 66.4 86.1. Dort taucht ihr ab in den Tunnel. An der ersten Gabelung schwimmt ihr rechts und dann geradeaus weiter bis ihr hinter dem Rohr einen Wasserfesten Beleg findet.

Diesen braucht ihr, um die nächste Kiste zu erhalten. Diese könnt ihr bei Vashti kaufen. Der Händler ist in Legion zu finden. Er läuft die Straße in Val’shara entlang, die den Teufelsfeuervorstoß und das Zerschlagene Sanktum verbindet.

Kauft die Kiste für 500 Gold und dann könnt ihr die Quest bei Alyx abschließen.

