Das sind die Handelsposten-Belohnungen im Dezember 2024 in World of Warcraft

Der Dezember steht vor der Tür! Das bedeutet, neue Angebote sind im Handelsposten von World of Warcraft: The War Within verfügbar. Wie jeden Monat bietet dieses Feature in World of Warcraft Mounts und zahlreiche Transmog-Optionen. Also sammelt eure Händlerdevisen und startet euren Shopping-Marathon! Diese Währung erhaltet ihr durch fast alle Aktivitäten in World of Warcraft. Wenn ihr euer Reisetagebuch vollständig abschließt, könnt ihr euch im Dezember sogar über ein Maximum von 1.500 Händlerdevisen freuen.

Die Händler überraschen euch jeden Monat mit neuen Angeboten. Seit The War Within müsst ihr nicht mehr in eure Fraktionshauptstadt reisen. Auch in Dornogal, der neuen Hauptstadt in The War Within, findet ihr die Händler direkt unter dem Flugmeister. Weitere Informationen dazu findet ihr in unserem Handelsposten-Guide.

Reisetagebuch-Bonusbelohnung im Dezember 2024

Auch diesen Monat gibt es eine Belohnung beim Handelsposten, wenn ihr euer Reisetagebuch zu 100 % abschließt. Diesen Dezember erhaltet ihr das Item Ensemble: Violetter Kuschelflossenmurloc-Anzug – perfekt, um euch im kalten Winter stilvoll zu kleiden!

Neue Belohnungen im Handelsposten – Dezember 2024

Reittiere

Gegenstand Kategorie Händlerdevisen Zügel des Zwielichthimmelsstreuners Reittier 750

Rüstungs-Transmog

Waffen-Transmog

Quelle: Blizzard

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.