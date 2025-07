WoW Nachbarschaften: Alle Fakten zum Housing & Unterfangen

Die Nachbarschaften in World of Warcraft sind mehr als bloße Orte zum Wohnen. Sie eröffnen dir eine dynamische Spielwelt, in der du mit Freunden oder Gleichgesinnten zusammenleben und gemeinsame Ziele verfolgen kannst. Von individuellen Grundstücken über öffentliche und private Gemeinschaften bis hin zu spannenden Events – hier erfährst du alles Wichtige über das neue Housing-Feature.

Willkommen zu Hause, Abenteurer!

Oder in diesem Fall: Willkommen in der Nachbarschaft, Abenteurer!

Bisher haben wir in dieser Artikelreihe Einblicke in unsere Design-Philosophie, Dekorationsmöglichkeiten und Belohnungen für die Behausungen in World of Warcraft geteilt. Jetzt ist es an der Zeit, euch die Nachbarschaft vorzustellen. Nachdem wir die Nachbarschaften in unserem ersten Artikel zu Spielerbehausungen nur kurz erwähnt haben, beschäftigen wir uns jetzt im Detail damit, wie sie funktionieren.

Bevor wir in die Vollen gehen, gelten wie immer die üblichen Hinweise: Bei den Nachbarschaften handelt es sich noch immer um laufende Arbeit. Das bedeutet, dass sich Namen, Bilder, Zahlen, Zeiten und weitere Details bis zur Veröffentlichung noch ändern können. Mit diesen Vorabeinblicken möchten wir in erster Linie euer Feedback einholen, also scheut nicht davor zurück, uns zu sagen, was ihr denkt.

Trautes Heim …

Als kleine Erinnerung: Behausungen in World of Warcraft sind in zwei Nachbarschaftszonen unterteilt, Gründerspitze (Allianz) und Klingenschluchtküste (Horde). Jede Nachbarschaft besteht aus etwa 50 Grundstücken derselben Größe, auf denen jeweils ein Haus steht.

Wir möchten, dass Spieler je nach ihren eigenen Vorlieben ihr perfektes Grundstück finden können – ob es nun um die grundlegende Ästhetik geht oder sie etwas für einen bestimmten Charakter suchen. Für die Einsiedler unter uns sind einige Grundstücke besonders abgelegen platziert, während andere kleine Grüppchen aus jeweils zwei oder drei Häusern um eine Sackgasse bilden – perfekt für enge Freunde. Wieder andere sind Teil größerer Häuserblocks für all diejenigen, die sich ein wenig mehr Trubel wünschen.

Parallel dazu gibt es in jeder Zone unterschiedliche Biome, von den schaurigen Wäldern und den herbstlichen Wiesen der Gründerspitze zu den florierenden Oasen und windgepeitschten Klippen der Klingenschluchtküste. In beiden Nachbarschaften findet ihr ein lebendiges Zentrum voller NSC-Aktivitäten und Unterfangen (mehr dazu unten).

Ein wichtiger Punkt für uns – und der Grund dafür, dass diese Zonen so groß sind, – ist, Spielern ausreichend Platz zu geben. Das liegt zum einen daran, dass Leute sich mit ihrem eigenen Garten, den sie dekorieren können, besser verwirklichen können. Wir wollten aber auch sicherstellen, dass es genug Platz zwischen den Grundstücken gibt, dass Spieler nicht über ihre Gärten miteinander in Konflikt geraten. Ihr werdet euch also keine Sorgen machen müssen, dass der urige alte Baum eures Nachbarn in euer sorgsam gestaltetes Heckenlabyrinth hineinragt.

Wohneigentümergemeinschaften in Azeroth (WEGA)

Die Frage ist nicht nur, wo man leben möchte, sondern auch, in wessen Gesellschaft. Und keine Sorge, ihr müsst nicht an Eigentümerversammlungen teilnehmen (es sei denn, ihr als Spieler führt sie ein).

Nachbarschaften sind dauerhaft, also werden die Leute, neben denen ihr einzieht, auch in Zukunft eure Nachbarn bleiben, was diese Entscheidung bedeutsam macht (allerdings könnt ihr auch jederzeit entscheiden, umzuziehen, also stresst euch nicht deswegen). Das bedeutet, dass eure Nachbarschaft anpassbar ist und ihr gemeinsam mit anderen Spielern über ihre Entwicklung entscheiden könnt.

Es gibt zwei Arten von Nachbarschaften:

Öffentliche Nachbarschaften – Diese werden nach Bedarf von den Spielservern erstellt und jeder kann dort ein Haus kaufen. Wenn sie sich füllen, werden neue Instanzen erstellt, also sollten Spieler, die nach einer Bleibe suchen, nie die Nachricht sehen, dass alle Nachbarschaften voll sind. Öffentliche Nachbarschaften werden von dem Spiel verwaltet, einschließlich der Namensgebung (der Name wird semi-prozedural generiert), der Organisation von Unterfangen (wir kommen gleich dazu, versprochen) und aller anfallenden Aufgaben zum reibungslosen Ablauf der Nachbarschaft.

Private Nachbarschaften – Diese werden von Spielern erstellt und verwaltet, entweder als Gilden in der Form von Gildennachbarschaften oder von lose organisierten Spielergruppen als Satzungsnachbarschaften.

Um eine private Nachbarschaft zu erstellen (und zu erhalten), bedarf es einer Mindestzahl an Spielern (nicht Charakteren), die Teil derselben Gilde oder Satzung sind, sowie (letztendlich) einer Mindestanzahl an Spielern, die gemeinsam in der Nachbarschaft leben. Das hat seinen Grund in technischen Bedenken in Bezug auf die Leistung des Servers und der Datenbank, da Nachbarschaften deutlich komplizierter sind als eine gewöhnliche Instanz.

Gilden- und Satzungsnachbarschaften funktionieren in etwa gleich:

Sie können von ihren Besitzern benannt werden und müssen keine einzigartigen Namen haben (auch wenn sie Kennzeichen haben müssen, um sie voneinander zu unterscheiden).

Spieler bestimmen, wer dort lebt. Bei Gilden wird das anhand des Gildenmitgliederverzeichnisses entschieden. Wenn eine Gilde ein Mitglied entfernt, wird dieser Spieler auch aus der Nachbarschaft entfernt. Satzungsnachbarschaften bestimmen manuell über eine dedizierte Benutzeroberfläche, wer dort leben kann.

Es gibt ein Berechtigungssystem, das bestimmt, wer auf die Einstellungen, die Mitgliedschaften usw. zugreifen kann.

Die Verwaltung von Unterfangen liegt in der Verantwortung der Besitzer und Verwalter.

Es gibt allerdings einen großen Unterschied zwischen Gilden- und Satzungsnachbarschaften: Gildennachbarschaften haben unabhängig von der Größe der Gilde durch zusätzliche Instanzen Behausungen für alle Mitglieder der Gilde, während Satzungsnachbarschaften auf die Maximalanzahl der Grundstücke in einer Nachbarschaft beschränkt werden.

Auf gute Nachbarschaft

Wir möchten noch kurz zwei Fragen beantworten, die uns öfter gestellt wurden:

„Was passiert, wenn ich meine Nachbarn/meine Nachbarschaft nicht mag?“

Wir haben dieses System entwickelt, möglichst reibungslos und unkompliziert zu sein, also könnt ihr einfach umziehen. Ihr könnt ein Haus zu jeder Zeit aufgeben, woraufhin der Zustand eures Hauses gespeichert wird, damit es schnell mit einem Klick „entpackt“ werden kann, wenn ihr anderswo eine neue Behausung erwerbt. Wenn ihr auszieht, wird eine Bedenkzeit gestartet. Wenn ihr es euch also anders überlegt, bevor ihr ein neues Haus erwerbt, könnt ihr auch einfach wieder einziehen. Sobald ihr eine neue Behausung kauft oder die Bedenkzeit abläuft, wird eure alte Behausung wieder allgemein verfügbar und kann von einem anderen Spieler gekauft werden. (An dieser Stelle sei erwähnt, dass euer Haus auch dann eingepackt wird, wenn ihr aus einer privaten Nachbarschaft zwangsgeräumt werdet.)

„Können andere Leute einfach in meinen Garten/mein Haus laufen?“

„Es kommt darauf an!“ Wir möchten, dass euer Haus euer Heim ist und ihr euch dort sicher fühlt, aber wir verstehen auch, dass einige Leute da etwas offener sind und gerne Kontakt haben. Daher verfügen sowohl euer Grundstück als auch eure Behausung über unabhängige Berechtigungen, über die festgelegt werden kann, ob Freunde, Gildenmitglieder, Nachbarn oder beliebige Personen Zugang zu diesem Bereich haben. So könnt ihr zum Beispiel der Allgemeinheit Zugang zu eurem Grundstück gewähren, doch nur Freunde und Gildenmitglieder dürfen euer Haus betreten. Natürlich können diese Berechtigungen jederzeit angepasst werden (falls ihr euer Haus beispielsweise für einen privaten Buchklub am Nachmittag schließen und es für eine Feier am Abend wieder öffnen möchtet). Diese Berechtigungen werden vom System häufig überprüft. Wenn ihr sie also ändert, werden alle, die keine gültige Berechtigung haben, von dem Grundstück entfernt.

Jetzt kommt der Teil, in dem wir über Unterfangen sprechen

Unterfangen sind nachbarschaftsweite Aktivitäten, die allen Mitgliedern der Nachbarschaft offenstehen. Unterfangen finden etwa einmal im Monat statt. Wenn ein neues Unterfangen aktiv wird, erhält die Nachbarschaft die Gelegenheit, durch das Abschließen verschiedener Aufgaben etwas von verschiedenen Kulturen und Fraktionen in Azeroth zu lernen. Spieler in privaten Nachbarschaften können aus einer Auswahl an Unterfangen wählen, mit der Ausnahme von gelegentlichen festgelegten Unterfangen, die bestimmte Ereignisse in der Spielwelt hervorheben sollen. In öffentlichen Nachbarschaften werden die aktiven Unterfangen von den Spielservern ausgewählt.

Jedes Unterfangen besteht aus einer Gruppe von Aufgaben, die gemeinschaftlich von der Nachbarschaft abgeschlossen werden. Wenn Aufgaben abgeschlossen werden, erscheinen zusätzliche NSCs dieses Gebiets und stellen den Bewohnern der Nachbarschaft (und sogar zu Besuch befindlichen Spielern anderer Nachbarschaften) verschiedene thematische Dekorationen zur Verfügung. Die Nachbarschaft verändert sich im Laufe des Unterfangens optisch und wird im Stil dieser Fraktion dekoriert. Die Zahl der erforderlichen Aufgaben ist abhängig von der Größe einer Nachbarschaft. Eine Nachbarschaft mit 50 Spielern wird also mehr Aufgaben erfüllen müssen als eine mit 10 Spielern. Auch wenn eine Nachbarschaft weniger aktiv ist, werden zukünftige Unterfangen für diese Nachbarschaft angepasst, damit sie leichter zu erfüllen sind.

Kein aktives Unterfangen Val’sharah-Unterfangen

Die Aufgaben erstrecken sich über das gesamte Spektrum des Gameplays: von Herstellung, Sammeln und Quests zu Dungeons und Schlachtzügen. Wir möchten, dass es immer einen Weg für einzelne Spieler gibt, sich an dem Unterfangen zu beteiligen, egal, wie ihr persönlicher Spielstil in World of Warcraft aussieht. Der erfolgreiche Abschluss von Aufgaben gewährt nicht nur die vom Gameplay der jeweiligen Art von Aufgabe zu erwartende Belohnung, sondern auch eine neue Währung spezifisch zu Unterfangen, die alle Unterfangen gemein haben, sowie Gunst der Nachbarschaft.

Gunst der Nachbarschaft wird verwendet, um eure Behausung aufzuwerten und Belohnungen zu verdienen, während die Währung des Unterfangens dazu dient, Dekorationen von zu Besuch befindlichen NSCs (ob in eurer eigenen Nachbarschaft oder denen eurer Freunde) zu erstehen.

Sobald die erforderliche Menge an Aufgaben eines Unterfangens abgeschlossen wurden, wird die gesamte Nachbarschaft gemeinschaftlich durch zusätzliche Währung und Gunst der Nachbarschaft belohnt und alle Mitglieder erhalten die Möglichkeit, alle Dekorationen der NSCs zu erwerben (vorausgesetzt, sie verfügen über die erforderliche Währung).

Unsere Ziele für die Unterfangen sind dreierlei:

Wir möchten der Nachbarschaft ein gemeinsames Ziel geben, das die Mitglieder zusammen angehen können, um gemeinschaftlich belohnt zu werden. Es fühlt sich gut an, Dinge gemeinsam zu abzuschließen, und wir möchten sowohl das synchrone als auch das asynchrone Zusammenspiel mit euren Nachbarn fördern. Wir wollen Nachbarschaften die Möglichkeit geben, über das visuelle Erscheinungsbild der Nachbarschaft im Allgemeinen, nicht nur der eigenen Spielergrundstücke zu entscheiden. Wir möchten für Asymmetrie in den Nachbarschaften sorgen, damit es interessanter wird, andere Nachbarschaften zu besuchen.

Liebe Grüße von der Baustelle

Das ist erst der Anfang von dem, was wir für die Nachbarschaften und Unterfangen geplant haben. Das Konzept einer großangelegten, dauerhaften Mehrspielerinstanz mit der Möglichkeit für Spieler, sich kollektiv daran zu beteiligen, ist wirklich unheimlich aufregend für uns und wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit euch daran zu arbeiten.

Welche Aspekte findet ihr am spannendsten? Gebt uns gerne weiter fleißig Feedback und wir sehen uns beim nächsten Mal!