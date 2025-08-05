WoW Patch 11.2: Ohne diesen Umhang geht gar nichts

Mit Patch 11.2: Geister von Karesh in World of Warcraft gibt es einiges zu entdecken – und wer clever ist, startet direkt mit der neuen Kampagne. Besonders wichtig ist dabei das Kapitel 3, denn hier erhältst du den legendären Umhang Reshiiwickel, der in der aktuellen Season unverzichtbar ist.

Darum brauchst du den Reshiiwickel in Patch 11.2

Der legendäre Umhang ist in Patch 11.2 für verschiedene Spielinhalte unverzichtbar – sei es für das Phasentauchen oder als Zugangsvoraussetzung für die Manaschmiede Omega. Damit du optimal vorbereitet bist, haben wir bereits einen passenden Guide zum Reshiiwickel für dich zusammengestellt.

Starke Boni und Aufwertungsmöglichkeiten

Der Reshiiwickel bietet dir nicht nur Zugang zu neuen Inhalten, sondern gewährt dir zusätzlich geliehene Macht. Durch seine passiven Boni stärkt er dich im Kampf merklich. Zudem kannst du den Umhang im Verlauf des Patches weiter verbessern. Je früher du also mit der Kampagne beginnst, desto größer ist dein Vorteil.

Im dritten Kapitel namens Wüstenmacht erhältst du abschließend die Quest Das Tabiqa, nach deren Erledigung du Reshiiwickel dein Eigen nennen darfst.

