Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2
WoWNewsarchivAugust 2025Schätze von K'aresh: Fundorte, Koordinaten & Belohnungen

Schätze von K'aresh: Fundorte, Koordinaten & Belohnungen

Geschrieben von Damagosa am 05.08.2025 um 15:54

Das neue Gebiet K'aresh im Patch 11.2 von World of Warcraft steckt voller Entdeckungen. Insgesamt kannst du hier 29 einzigartige Schätze sammeln. Einige Schätze findest du direkt, andere nur beim Phasentauchen.

Schätze von K'aresh: Fundorte, Koordinaten & Belohnungen

Sammelst du alle Schätze, erhältst du den Erfolg Schätze von K'aresh. Damit du beim Farmen nicht den Überblick verlierst, findest du in diesem Guide alle Fundorte, Koordinaten und Besonderheiten übersichtlich in Tabellenform.

Schätze von K'aresh in der normalen Phase

Diese Schätze findest du in K'aresh direkt in der normalen Spielphase. Nutze die angegebenen Koordinaten und Hinweise, um sie gezielt zu sammeln.

Schätze von K'aresh Koordinaten - World of Warcraft
Schatz Standort & Besondere Beute Hinweis
Geschenk der Brüder /way #2371 76.0 45.2
/way #2371 69.8 60.5
/way #2371 68.3 45.2
/way #2371 75.4 39.8
Nicht ganz so endgültiges Geschenk der Brüder
Endgültiges Geschenk der Brüder		 Interagiere beim Friedhof mit der flackernden Laterne, sprich dann mit Ihya und anschließend mit seinen Brüdern:
  • M'alim bei Flugroute Eco-Dome Rhovan
  • Naji patrouilliert nördlich des Flusses
  • Sahra patrouilliert südlich der Oase
Danach erneut zu Ihya zurückkehren.
Uralte Truhe /way #2371 66.5 44.7 (Buch)
/way #2371 76.2 31.2 (Flasche)
/way #2371 60.9 38.3 (Truhe)
Herr Langbein		 Zuerst das zerschlagene Buch looten, danach die Flasche unter Wasser, zuletzt die Truhe auf dem Turm.
Verlorenes Windspiel /way #2371 69.7 52.3
Reshikristallfragmente		 Baumelt an einem umgestürzten Baum beim Öko-Dome Rhovan.
Poststellenverteilung /way #2371 47.8 62.5 (Tazavesh)
Expressruhestein des P.O.S.T.-Meisters		 Aktiviere Mail Overflow, bringe Überfluss zu den Wirbeln auf dem Marktplatz. Schatz erscheint vor der Poststelle.
Ixthars Lieblingskristall /way #2371 64.0 43.9
Reshikristallfragmente		 Auf dem Boden nahe der Felder.
Wastelander-Versteck /way #2371 60.5 42.1
Gut erhaltene Wickel		 In einer Höhle bei Castigaar.
Getrommeltes Paket /way #2371 65.3 63.6
Frachtliste von Tazavesh
10x Trostloser Schutt		 Auf einer schwebenden Insel nördlich von Tazavesh.
Rashaals Vase /way #2371 68.8 47.8 (Eingang)
Gepresste Blumen
10x Phantomblüte		 In einer Höhle am Fluss.
Zerbrochene Kristalle /way #2371 75.0 55.3
Reshikristallfragmente		 Auf einem Berg südlich des Phasenkanals.
Skelett-Steißknochen /way #2371 77.7 27.9
Ixthal der Beobachtling		 Unter riesiger Felsformation nordöstlich der Oase.
Grob genähter Sack /way #2371 58.6 34.3
Streitkolben des Tazavesh-Aufklärers		 Auf kleiner schwimmender Insel nördlich von Shan'dorah.
Verlassene Schließkassette /way #2371 59.7 53.7
Leerensturmobsidian
2x Verwittertes Andenken
2x Astrale Pylonenleitung		 Bei einem toten Baum südlich vom Naakroa-Kanal.
Leicht verbeultes Gepäck /way #2371 53.7 64.0 Auf einem Tisch.
Sandverschlissene Truhe /way #2371 54.4 24.4
Klingenstab des verzweifelten Verteidigers
Rissiger Stab des verzweifelten Verteidigers		 Auf einer Felsformation mit Blick auf den Phasenkanal.

Schätze von K'aresh beim Phasentauchen

Diese Schätze kannst du nur während des Phasentauchens finden. Nutze die angegebenen Koordinaten und Hinweise, um sie gezielt aufzuspüren.

Schätze von K'aresh Koordinaten beim Phasentauchen - World of Warcraft
Schatz Standort & Besondere Beute Hinweis
Ätherischer, leergeschmiedeter Behälter /way #2371 52,0 68,4
Rundschild des letzten Gefechts
Zerschmetterter Rundschild des letzten Gefechts		 Auf einer rissigen Wand in Ruinen, kleines Sprungrätsel nötig, gehört zum Erfolg Auf, auf und davon!.
Lichtgetränktes Hackmesser /way #2371 52,4 46,6
Lichtdurchströmtes Spaltbeil
Lichtverlassenes Spaltbeil		 Im westlichen Teil des Lagers, neben dem Phasenkanal.
Speer der gefallenen Erinnerungen /way #2372 23,7 46,8
Speer der gefallenen Erinnerungen
Speer der vergessenen Erinnerungen		 Beim Friedhof westlich von Tazavesh. Leichter mit Ungebundene Xy'bucha.
Efrats vergessenes Bollwerk /way #2371 78,0 48,9
Efrats vergessenes Bollwerk
Efrats total verlassenes Bollwerk		 Unter einer Brücke in Nord-Sufaad, östlich des Phasenkanals.
Tulwar der Goldenen Garde /way #2371 51,0 65,1
Talwar der Goldenen Wache
Talwar der Pyritwache		 Mit Karawanenfahrzeug in den Ruinen, Teil des Erfolgs Wir alle haben Schwerter!.
Versteinerter Zweig von Janaa /way #2371 78,3 61,5
Versteinerter Ast von Janaa
Versteinerter Zweig von Fennad		 Auf schwimmender Insel südlich von Nord-Sufaad, leichter mit Ungebundene Xy'bucha.
Schattenwächter-Zermalmer /way #2371 49,1 18,0
Zermalmer der Schattenwache
Pömpfer der Schattenwache		 In der Torment-Manaschmiede, Shadow Point.
Sufaadi Skiff Laterne /way #2371 80,7 52,6
Sufaadische Skifflaterne
Sufaadische Skiffkerze		 An Maklerboot in Nord-Sufaad, leichter mit Ungebundene Xy'bucha.
Korgoraths Klaue /way #2371 64,4 42,7
Korgoraths Kralle
Korgoraths gebrochener Nagel		 Im Voidglass-Bereich der Tempest Fields auf dem Boden.
Kriegsgleve des kühnen Jägers /way #2371 56,8 24,1 (Eingang)
Kriegsgleve des verwegenen Jägers
Kriegsgleve des gefallenen Fährtenlesers		 In einer Höhle im Bruch von Laacuna.
Prototyp einer Paket- und Portopresse von POST Master /way #2372 47,4 69,8
Prototyppaket und Portopresse des P.O.S.T.-Meisters
Reservestempel des P.O.S.T.-Angestellten		 Im Postraum in Tazavesh.
Phasenklinge der Leerensümpfe /way #2371 50,8 35,3
Phasenklinge der Leerenmärsche
Klinge des Leerensumpfes		 Unten am Aussichtspunkt Zo'Shuul, Teil des Erfolgs Wir alle haben Schwerter!.
Klingengewehr der ungezügelten Dynamik /way #2371 70,0 70,9
Klingengewehr des uneingeschränkten Momentums
Gewehr der Schwerfälligkeit		 Auf kleiner Insel nordöstlich von Tazavesh, leichter mit Ungebundene Xy'bucha.

Quelle: WoWHead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.