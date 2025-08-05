Schätze von K'aresh: Fundorte, Koordinaten & Belohnungen
Das neue Gebiet K'aresh im Patch 11.2 von World of Warcraft steckt voller Entdeckungen. Insgesamt kannst du hier 29 einzigartige Schätze sammeln. Einige Schätze findest du direkt, andere nur beim Phasentauchen.
Sammelst du alle Schätze, erhältst du den Erfolg Schätze von K'aresh. Damit du beim Farmen nicht den Überblick verlierst, findest du in diesem Guide alle Fundorte, Koordinaten und Besonderheiten übersichtlich in Tabellenform.
Schätze von K'aresh in der normalen Phase
Diese Schätze findest du in K'aresh direkt in der normalen Spielphase. Nutze die angegebenen Koordinaten und Hinweise, um sie gezielt zu sammeln.
|Schatz
|Standort & Besondere Beute
|Hinweis
|Geschenk der Brüder
|/way #2371 76.0 45.2
/way #2371 69.8 60.5
/way #2371 68.3 45.2
/way #2371 75.4 39.8
Nicht ganz so endgültiges Geschenk der Brüder
Endgültiges Geschenk der Brüder
|Interagiere beim Friedhof mit der flackernden Laterne, sprich dann mit Ihya und anschließend mit seinen Brüdern:
|Uralte Truhe
|/way #2371 66.5 44.7 (Buch)
/way #2371 76.2 31.2 (Flasche)
/way #2371 60.9 38.3 (Truhe)
Herr Langbein
|Zuerst das zerschlagene Buch looten, danach die Flasche unter Wasser, zuletzt die Truhe auf dem Turm.
|Verlorenes Windspiel
|/way #2371 69.7 52.3
Reshikristallfragmente
|Baumelt an einem umgestürzten Baum beim Öko-Dome Rhovan.
|Poststellenverteilung
|/way #2371 47.8 62.5 (Tazavesh)
Expressruhestein des P.O.S.T.-Meisters
|Aktiviere Mail Overflow, bringe Überfluss zu den Wirbeln auf dem Marktplatz. Schatz erscheint vor der Poststelle.
|Ixthars Lieblingskristall
|/way #2371 64.0 43.9
Reshikristallfragmente
|Auf dem Boden nahe der Felder.
|Wastelander-Versteck
|/way #2371 60.5 42.1
Gut erhaltene Wickel
|In einer Höhle bei Castigaar.
|Getrommeltes Paket
|/way #2371 65.3 63.6
Frachtliste von Tazavesh
10x Trostloser Schutt
|Auf einer schwebenden Insel nördlich von Tazavesh.
|Rashaals Vase
|/way #2371 68.8 47.8 (Eingang)
Gepresste Blumen
10x Phantomblüte
|In einer Höhle am Fluss.
|Zerbrochene Kristalle
|/way #2371 75.0 55.3
Reshikristallfragmente
|Auf einem Berg südlich des Phasenkanals.
|Skelett-Steißknochen
|/way #2371 77.7 27.9
Ixthal der Beobachtling
|Unter riesiger Felsformation nordöstlich der Oase.
|Grob genähter Sack
|/way #2371 58.6 34.3
Streitkolben des Tazavesh-Aufklärers
|Auf kleiner schwimmender Insel nördlich von Shan'dorah.
|Verlassene Schließkassette
|/way #2371 59.7 53.7
Leerensturmobsidian
2x Verwittertes Andenken
2x Astrale Pylonenleitung
|Bei einem toten Baum südlich vom Naakroa-Kanal.
|Leicht verbeultes Gepäck
|/way #2371 53.7 64.0
|Auf einem Tisch.
|Sandverschlissene Truhe
|/way #2371 54.4 24.4
Klingenstab des verzweifelten Verteidigers
Rissiger Stab des verzweifelten Verteidigers
|Auf einer Felsformation mit Blick auf den Phasenkanal.
Schätze von K'aresh beim Phasentauchen
Diese Schätze kannst du nur während des Phasentauchens finden. Nutze die angegebenen Koordinaten und Hinweise, um sie gezielt aufzuspüren.
|Schatz
|Standort & Besondere Beute
|Hinweis
|Ätherischer, leergeschmiedeter Behälter
|/way #2371 52,0 68,4
Rundschild des letzten Gefechts
Zerschmetterter Rundschild des letzten Gefechts
|Auf einer rissigen Wand in Ruinen, kleines Sprungrätsel nötig, gehört zum Erfolg Auf, auf und davon!.
|Lichtgetränktes Hackmesser
|/way #2371 52,4 46,6
Lichtdurchströmtes Spaltbeil
Lichtverlassenes Spaltbeil
|Im westlichen Teil des Lagers, neben dem Phasenkanal.
|Speer der gefallenen Erinnerungen
|/way #2372 23,7 46,8
Speer der gefallenen Erinnerungen
Speer der vergessenen Erinnerungen
|Beim Friedhof westlich von Tazavesh. Leichter mit Ungebundene Xy'bucha.
|Efrats vergessenes Bollwerk
|/way #2371 78,0 48,9
Efrats vergessenes Bollwerk
Efrats total verlassenes Bollwerk
|Unter einer Brücke in Nord-Sufaad, östlich des Phasenkanals.
|Tulwar der Goldenen Garde
|/way #2371 51,0 65,1
Talwar der Goldenen Wache
Talwar der Pyritwache
|Mit Karawanenfahrzeug in den Ruinen, Teil des Erfolgs Wir alle haben Schwerter!.
|Versteinerter Zweig von Janaa
|/way #2371 78,3 61,5
Versteinerter Ast von Janaa
Versteinerter Zweig von Fennad
|Auf schwimmender Insel südlich von Nord-Sufaad, leichter mit Ungebundene Xy'bucha.
|Schattenwächter-Zermalmer
|/way #2371 49,1 18,0
Zermalmer der Schattenwache
Pömpfer der Schattenwache
|In der Torment-Manaschmiede, Shadow Point.
|Sufaadi Skiff Laterne
|/way #2371 80,7 52,6
Sufaadische Skifflaterne
Sufaadische Skiffkerze
|An Maklerboot in Nord-Sufaad, leichter mit Ungebundene Xy'bucha.
|Korgoraths Klaue
|/way #2371 64,4 42,7
Korgoraths Kralle
Korgoraths gebrochener Nagel
|Im Voidglass-Bereich der Tempest Fields auf dem Boden.
|Kriegsgleve des kühnen Jägers
|/way #2371 56,8 24,1 (Eingang)
Kriegsgleve des verwegenen Jägers
Kriegsgleve des gefallenen Fährtenlesers
|In einer Höhle im Bruch von Laacuna.
|Prototyp einer Paket- und Portopresse von POST Master
|/way #2372 47,4 69,8
Prototyppaket und Portopresse des P.O.S.T.-Meisters
Reservestempel des P.O.S.T.-Angestellten
|Im Postraum in Tazavesh.
|Phasenklinge der Leerensümpfe
|/way #2371 50,8 35,3
Phasenklinge der Leerenmärsche
Klinge des Leerensumpfes
|Unten am Aussichtspunkt Zo'Shuul, Teil des Erfolgs Wir alle haben Schwerter!.
|Klingengewehr der ungezügelten Dynamik
|/way #2371 70,0 70,9
Klingengewehr des uneingeschränkten Momentums
Gewehr der Schwerfälligkeit
|Auf kleiner Insel nordöstlich von Tazavesh, leichter mit Ungebundene Xy'bucha.
