Schätze von K'aresh: Fundorte, Koordinaten & Belohnungen

Das neue Gebiet K'aresh im Patch 11.2 von World of Warcraft steckt voller Entdeckungen. Insgesamt kannst du hier 29 einzigartige Schätze sammeln. Einige Schätze findest du direkt, andere nur beim Phasentauchen.

Sammelst du alle Schätze, erhältst du den Erfolg Schätze von K'aresh. Damit du beim Farmen nicht den Überblick verlierst, findest du in diesem Guide alle Fundorte, Koordinaten und Besonderheiten übersichtlich in Tabellenform.

Schätze von K'aresh in der normalen Phase

Diese Schätze findest du in K'aresh direkt in der normalen Spielphase. Nutze die angegebenen Koordinaten und Hinweise, um sie gezielt zu sammeln.

Schätze von K'aresh beim Phasentauchen

Diese Schätze kannst du nur während des Phasentauchens finden. Nutze die angegebenen Koordinaten und Hinweise, um sie gezielt aufzuspüren.

Quelle: WoWHead

