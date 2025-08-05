WoW Patch 11.2: Neue Videos enthüllen überraschende Allianz

Patch 11.2: Geister von Karesh für World of Warcraft steht kurz bevor. Blizzard veröffentlicht dazu zwei epische Videos, die du nicht verpassen solltest.

Dimensius bedroht Azeroth

Raumgänger Ve’nari und Alleria spüren die aufziehende Bedrohung durch Dimensius, der kurz davor steht, seine volle Macht zu entfesseln. Doch die vielleicht größte Überraschung ist das Auftauchen von Xal’atath, die sich erneut als unberechenbare Schlüsselfigur zwischen Wahnsinn und Machtposition präsentiert.

Was führt Xal’atath im Schilde? Welche Rolle der Raumgänger dabei spielt und ob Dimensius tatsächlich die größte Bedrohung darstellt – oder doch erst der Anfang ist.

Alleria und Xal'atath verbünden sich

In einem weiteren Video spitzt sich die Lage dramatisch zu. Dimensius' Macht wächst, und selbst Raumgänger Ve'nari und Alleria sehen kaum noch einen Ausweg. Alleria trifft in ihrer Verzweiflung eine drastische Entscheidung: Sie verbündet sich mit Xal’atath.

Xal’atath fordert ihr Dunkles Herz zurück, ein Artefakt, das einst Alleria an sich genommen hat. Nur mit diesem Artefakt könne Dimensius aufgehalten werden, behauptet Xal'atath. Zwischen Misstrauen und Hoffnung entsteht ein riskantes Zweckbündnis. Die entscheidende Frage bleibt für dich offen: Kann man Xal’atath diesmal wirklich trauen?

