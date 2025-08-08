Die schnellste Tiefe für die Schatzkammer ist heute aktiv

Patch 11.2 ist veröffentlicht und obwohl Season 3 in World of Warcraft offiziell noch nicht gestartet ist, sind viele Spieler bereits dabei, die Große Schatzkammer für das erste wöchentliche Reset optimal zu befüllen. Neben den M0 Dungeons spielen diese Woche vor allem die Tiefen eine wichtige Rolle.

Die Überladenen Tiefen sind aktuell noch nicht verfügbar, du kannst also noch keine Held-Items direkt aus den Delves ziehen, aber: Die Schatzkammer belohnt dich trotzdem mit Hero-Loot, wenn du Tiefen auf Stufe 8 abschließt. Genau dafür ist heute der ideale Zeitpunkt.

Die Seitenstraßenschleuse in Lorenhall gehört zu den schnellsten Tiefen im Spiel. Besonders, wenn die Geschichte Alles, was glänzt aktiv ist, bist du in wenigen Minuten durch. Die Route ist kompakt und es gibt keinen klassischen Endboss.

Falls du also noch überlegst, was du heute in World of Warcraft machen sollst: Ab nach Lorenhall, ein paar schnelle Tiefen laufen und deine Schatzkammer freut sich!

