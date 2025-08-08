Tiefenfestung in WoW – Die beste Delve für Erfolge

Falls du zu den Erfolgsjägern in World of Warcraft gehörst, dann ist dieser Artikel genau der richtige für dich. Viele Erfolge in den Delves kannst du perfekt in der Tiefenfestung erledigen, besonders wenn die Variante Entwickelte Forschung aktiv ist.

Flackertore und Puzzle in der Tiefenfestung

Spawnpunkte der Flackertore

Mit Patch 11.2 wurden in den Tiefen die Flackertore eingeführt. Das sind Leerenportale, die Resonanzkristalle, Handwerksmaterialien, Phasengebundenes Visier der Schattenwache oder Ausrüstung enthalten können.

In der Tiefenfestung gibt es nur drei potenzielle Spawnpunkte, was die Jagd nach den Portalen extrem effizient macht:

Im Feld mit den Nerubern

mit den Nerubern Oben an der Treppe beim Wiederbelebungspunkt

Unten an der Treppe nahe der inneren Wand

Puzzle-Standorte und Farm-Tipps

Neben den Leerenportalen lassen sich auch die Puzzle hier perfekt farmen, falls du den Erfolg noch nicht abgeschlossen hast. Der einzige mögliche Puzzle-Spawn befindet sich direkt im ersten Raum. Wenn du also dort kein Puzzle siehst, kannst du die Tiefe einfach verlassen und dann neu betreten, um dein Glück noch einmal zu versuchen.

Alle Erfolge in der Tiefenfestung im Überblick

Flackertor-Erfolge

Erfolg Beschreibung Erfolgspunkte Belohnung Ein Flackern in der Dunkelheit Öffne 10 Flackertore 5 – Eine Blitz in der Leere Öffne 100 Flackertore 5 Titel: der Flackernde

Puzzle-Erfolge

Rätselhaftes Rätsel Schließe ein Puzzle ab 10 – Reichlich rätselhafte Rätsel Schließe 25 Puzzle ab 10 – Reichlich rätselhafte Rätsel Schließe 100 Puzzle ab 10 –

Titel-Erfolge schnell in der Tiefenfestung freischalten

Warum die Tiefenfestung besonders effizient ist

Auch die Erfolge Tiefste Tiefen und Ewige Tiefen für die Titel können in der Tiefenfestung sehr gut erledigt werden. Neben der Seitenstraßenschleuse gehört sie zu den schnellsten Tiefen und wird dich somit am wenigsten Zeit kosten.

Synergie mit anderen Tiefen wie der Seitenstraßenschleuse

Vergiss nicht, dass du diese Erfolge mit all deinen Charakteren gemeinsam erspielst und so vielleicht noch dem ein oder anderen Charakter etwas Ausrüstung gönnen kannst.

Quelle: MMO-Champion

