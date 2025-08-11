gamescom 2025: Alles zu WoW Midnight & Behausungen

Fünf Tage lang feiert die Community World of Warcraft auf der gamescom 2025 in Köln. Der Auftakt ist am 19. August mit dem Cinematic-Reveal zu Midnight auf der Opening Night Live.

Direkt danach liefert ein Entwickler-Stream neue Einblicke in Zonen, Mechaniken, Features und Story. Vor Ort kannst du in Halle 8 die Behausungen erstmals testen; der Creator Clash und die Community Stage sorgen für Livestreams, Panels und mehr.

Seid dabei, wenn wir fünf Tage am Stück unsere Community feiern, erlebt live eSport-Events und mehr. Los geht es auf der Opening Night Live, wo wir Midnight in einem Livestream direkt aus Köln enthüllen. Außerdem gibt es einen besonderen Midnight-Stream mit den Entwicklern, die euch mehr zum nächsten Kapitel der Weltenseelen-Saga erzählen.

Seid beim Midnight-Reveal auf der Opening Night Live dabei

Versammelt eure Watchparty und erlebt auf der Opening Night Live am 19. August gemeinsam die Enthüllung des epischen Cinematic-Trailers für World of Warcraft®: Midnight. Diese ersten Infos zum nächsten Kapitel von WoW dürft ihr nicht verpassen. Die werden alles verändern.

Midnight-Übersicht anschauen

Nach der Opening Night Live erzählen WoW Executive Producer Holly Longdale, Senior Game Director Ion Hazzikostas und Warcraft Universe Creative Director Chris Metzen euch in einem besonderen Stream auf dem offiziellen YouTube- und Twitch-Kanal mehr über die Zonen, Mechaniken, neuen Features und die Story der kommenden Erweiterung, Midnight.

Schaut in den kommenden Wochen hier auf der offiziellen Seite vorbei, um mehr Details zu erfahren.

Seid ihr vor Ort dabei? Fühlt euch am „World of Warcraft“-Stand ganz wie daheim!

Wo: „World of Warcraft“-Stand in Halle 8

Wann: Mittwoch, 20. August – Sonntag, 24. August in Köln, Deutschland

Alles zu Behausungen

Willkommen! Kommt rein, das hier ist ein zweites Zuhause. Spieler können auf der gamescom 2025 im Rahmen einer öffentlichen Demo zum ersten Mal Behausungen testen! Kommt zum „World of Warcraft“-Stand in Halle 8, um zu bauen, zu dekorieren und anzupassen. Hier bekommt ihr eine Vorschau auf eines der begehrtesten Features von World of Warcraft.

Creator Clash live von der gamescom

Während Teilnehmer beim Event selbst spielen können, streamen wir den Creator Clash live. Von 20.–22. August können Zuschauer ihren Lieblingsstreamern auf der gamescom live auf den Warcraft-Twitch- & -YouTube-Kanälen bei verschiedenen Aktivitäten zuschauen.

Creator Clash beinhaltet:

Livestreams zu Spielerbehausungen

Creator Matches in den neuen Mythischen Dungeons & Tiefen aus Saison 3

Regionsübergreifende Arena-Sparte mit den besten 4 Teams der AWC-Saison 2.

Trefft uns auf der Community Stage

Auf der Community Stage werden während der gesamten gamescom die Helden von Azeroth willkommen geheißen. Zum Beispiel bei ...