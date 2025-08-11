Sichere dir noch heute deine garantierte 691er Waffe aus den Verstörenden Visionen!

Spiel:
WoWNewsarchivAugust 2025Sichere dir noch heute deine garantierte 691er Waffe aus den Verstörenden Visionen!

Geschrieben von Damagosa am 11.08.2025 um 15:10

Der Start von Season 3 in World of Warcraft steht vor der Tür und du willst top ausgerüstet sein, damit du in Patch 11.2 richtig durchstarten kannst? Dann ist die 691-Waffe aus den Verstörenden Visionen das perfekte Upgrade.

Patch 11.2: Hol dir in den Verstörenden Visionen deine garantierte 691er Waffe!

Wo bekommst du die 691-Waffe in den Verstörenden Visionen?

Du findest den Händler in Dornogal, direkt bei den Verstörenden Visionen. Dort kannst du eine Veteranenwaffe kaufen, die auf Itemlevel 668 startet und auf 691 aufgewertet werden kann. Das war laut Simulation für meinen Hunter tatsächlich eine 2,4 % Verbesserung, obwohl ich zuvor eine 684er Waffe hatte.

Voraussetzungen: So bekommst du die Waffe

Um die Waffe kaufen zu können, musst du lediglich einen 5-Masken-Run in Angriff nehmen. Das geht in dieser ID in Orgrimmar gefühlt einfacher als in Sturmwind. Aber auch in Sturmwind ist es in der nächsten ID sicher gut machbar. Wenn du den Erfolg Symphonie der Masken geholt hast, kannst du dir für 500 Versetzte verderbte Andenken deine Waffe kaufen.

Aufwertungskosten der 691-Waffe

Mit diesem einfachen Weg bist du für die erste Season auf jeden Fall bestens ausgerüstet und kannst dich ins Mythisch-Plus-Getümmel stürzen!

