WoW: Große Buffs & Nerfs für Trinkets vor Season 3

WoWNewsarchivAugust 2025WoW: Große Buffs & Nerfs für Trinkets vor Season 3

Geschrieben von Telias am 12.08.2025 um 12:22

Kurz vorm Start der dritten Season in The War Within hat Blizzard an den Stellschrauben vieler Schmuckstücke gedreht. Haufenweise Buffs und Nerfs sollen für ein ausgeglichenes Balancing der Schmuckstücke sorgen.

Einige Trinkets wurden ordentlich verstärkt. Zum Beispiel Erschöpfte Batterie der K'areshi, das einen satten +110 % Schadensboost verzeichnen darf. Andere sind eher auf der Verliererseite, so wie Ultimativer Noggenfogger Deluxe, das leider um -42 % beschnitten wurde.

Blizzard schwingt kurz vor Knapp nochmal an vielen Trinkest die Nerf und Buff Keule

Damit dürften viele der Schmuckstücke aus den Tiefen schnell wieder ausgetauscht werden und an Wichtigkeit verlieren. Im Gegenzug gewinnen die Trinkets aus dem Raid und Mythisch Plus natürlich an Bedeutung.

Hier findet ihr alle Änderungen auf einen Blick. Vergesst also nicht, nochmal zu prüfen, ob sich bei euren BiS-Trinkets etwas geändert hat.

K'aresh & Tiefen

Dungeon

