WoW: Große Buffs & Nerfs für Trinkets vor Season 3
Kurz vorm Start der dritten Season in The War Within hat Blizzard an den Stellschrauben vieler Schmuckstücke gedreht. Haufenweise Buffs und Nerfs sollen für ein ausgeglichenes Balancing der Schmuckstücke sorgen.
Einige Trinkets wurden ordentlich verstärkt. Zum Beispiel Erschöpfte Batterie der K'areshi, das einen satten +110 % Schadensboost verzeichnen darf. Andere sind eher auf der Verliererseite, so wie Ultimativer Noggenfogger Deluxe, das leider um -42 % beschnitten wurde.
Damit dürften viele der Schmuckstücke aus den Tiefen schnell wieder ausgetauscht werden und an Wichtigkeit verlieren. Im Gegenzug gewinnen die Trinkets aus dem Raid und Mythisch Plus natürlich an Bedeutung.
Hier findet ihr alle Änderungen auf einen Blick. Vergesst also nicht, nochmal zu prüfen, ob sich bei euren BiS-Trinkets etwas geändert hat.
K'aresh & Tiefen
- Chaotisches Nethertor Skalierung geändert (Schaden und Heilung um 36 % erhöht bei Hero 1/6)
- Symbiotische Äthergaze Skalierung geändert (Schaden und Heilung um 36 % erhöht bei Hero 1/6)
- Verzerrter Managrimmling Skalierung geändert (Heilung um 10 % verringert bei Hero 1/6)
- Körperloser Essenzverschlinger Schaden um 52 % erhöht
- Automatischer Fußbombenspender Schaden um 45 % erhöht
- Erschöpfte Batterie der K'areshi Schaden um 110 % erhöht
- Seelenfesseln des Beobachters Skalierung geändert (Primärwert um 14 % verringert bei Hero 1/6) und teilt sich nun die Abklingzeit mit anderen „bei Benutzung“-Schmuckstücken
- Abgründiges Volt Skalierung geändert (Tempo um 42 % verringert bei Hero 1/6)
- Verdächtiger Energietrank Skalierung geändert (Meisterschaft um 42 % verringert bei Hero 1/6)
- Mechanokernverstärker Skalierung geändert (Werte um 42 % verringert bei Hero 1/6)
- Spiegelkabinettlinse Skalierung geändert (Werte um 42 % verringert bei Hero 1/6)
- Ultimativer Noggenfogger Deluxe Skalierung geändert (Schaden um 42 % verringert bei Hero 1/6)
Dungeon
- Tickender Sack des Schreckens hat nun eine Strafe für Tankspezialisierungen.
- Parapoden von Azhiccar Schaden um 2,5 % verringert, Intelligenz um 3 % reduziert.
- Verfluchter Steingötze Radius auf 8 Meter erhöht, Schaden um 550 % gesteigert, Grund-Kritwert auf 7 % erhöht, aber Krit-Bonus von anderen Gegnern generft
- Winziger Eilementar in einem Umschlag Schaden um 16 % erhöht
- Sonnenblutamethyst Schaden und Intelligenz um 15 % erhöht
