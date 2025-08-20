WoW Midnight Vorverkauf gestartet – Editionen & Boni

Blizzard hat auf der gamescom die neueste Erweiterung World of Warcraft: Midnight vorgestellt. Mit Veröffentlichung des Trailers ist auch direkt der Vorverkauf gestartet.

Alle Vorverkaufs-Versionen von WoW: Midnight im Überblick

Wie gewohnt gibt es drei verschiedene Editionen, die jeweils eigene Vorteile bieten:

Basis Edition für 49,99€

für Heroic Edition für 69,99€

für Epic Edition für 89,99€

Diese Inhalte sind in allen Versionen enthalten

Unabhängig davon, für welche Version du dich entscheidest: The War Within ist immer enthalten. Außerdem erhält jeder Vorbesteller eine Charakteraufwertung auf Stufe 80 sowie Händlerdevisen (500, 1000 oder 2000 – abhängig von der Edition).

Ein weiterer Bonus ist der Vorabzugang zum Housing. Damit kannst du dein eigenes Zuhause in Azeroth früher beziehen.

Exklusive Boni in der Heroic und Epic Edition

Wenn du dich für die Heroic oder Epic Edition entscheidest, erhältst du zusätzliche Ingame-Extras wie das Reittier Lichtschwingendrachenfalke und das Transmog-Set Gewandung des Lichtschreiters.

Epic Edition: alle Extras im Detail

Die Epic Edition bringt die meisten Inhalte mit. Neben allen Boni der kleineren Versionen bekommst du außerdem:

weitere Haustiere

Dekorationen fürs Housing

ein zusätzliches Reittier

30 Tage Spielzeit

Beta-Zugang zur neuen Erweiterung

zur neuen Erweiterung Early Access für einen früheren Start

Quelle: Blizzard Shop

