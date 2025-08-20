WoW Midnight: Alle neuen Zonen, Dungeons & Tiefen

Mit World of Warcraft: Midnight beginnt ein neues Kapitel der Weltenseelen-Saga. Die Erweiterung führt dich zurück nach Quel’Thalas, wo die Leere mit aller Macht gegen das Licht kämpft und Xal’atath ihre finsteren Pläne entfaltet. Spieler erwartet eine epische Reise durch überarbeitete und völlig neue Gebiete, die die Geschichte von Azeroth entscheidend prägen.

Im Mittelpunkt stehen vier neue Zonen, die dir frische Abenteuer und Bedrohungen präsentieren. Dazu kommen herausfordernde Dungeons und Schlachtzüge, die dich vor gewaltige Prüfungen stellen. Midnight vereint alte Schauplätze mit völlig neuen Regionen und bietet damit ein vielseitiges Spielerlebnis, das sowohl Veteranen als auch Rückkehrer fesselt.

Hinweis: Nachfolgend wurden einige Namen und Begriffe aus der Originalsprache übersetzt und können demnach etwas abweichend sein. Wir bemühen uns um schnelle Ergänzung sobald die offiziellen Namen in Deutsch verfügbar sind.

Silbermond als neue Basis

Silbermond dient dir in Midnight als operative Basis. Die Stadt wurde nach den Verwüstungen der Geißel wiederaufgebaut und fungiert als zentraler Anlaufpunkt für deine Abenteuer in Quel’Thalas.

Die Stadt steht sowohl Horde- als auch Allianz-Spielern offen, bleibt jedoch Horde-gebunden und hält Abschnitte bereit, die ausschließlich von Horde-Spielern betreten werden können.

Neu hinzugekommen sind Bereiche wie das Sanktum des Lichts und der Gedenkgarten, die das erneuerte Stadtbild ergänzen.

Die vier neuen Zonen in Midnight

Immersangwald

Der Immersangwald wurde erweitert und umfasst nun die Bereiche des ursprünglichen Immersangwaldes, der Geisterlande und der Insel von Quel’Danas. Die Region hat sich von den Narben der Geißel erholt und pulsiert wieder vor Leben.

Auf deinen Quests stellst du dich Kräften der Leere, fanatischen Kultisten und einem magischen Überwuchern namens Lichtblüte. Zudem kehren die Amani-Trolle zurück und sorgen für zusätzliche Herausforderungen.

Tiefen im Immersangwald

Parhelionplaza (engl. Parhelion Plaza)

(engl. Parhelion Plaza) Akademischer Aufruhr (engl. Collegiate Calamity)

Die Schattenenklave (engl. The Shadow Enclave)

Dungeons im Immersangwald

Windläuferturm (engl. Windrunner Spire)

(engl. Windrunner Spire) Terrasse der Magister (engl. Magister's Terrace)

(engl. Magister's Terrace) Mördergasse (engl. Murder Row)

Zul’Aman

Zul’Aman, die Hauptstadt der Amani-Trolle, wurde vollständig überarbeitet und zeigt sich mit uralten Ruinen, moosbewachsenen Tempeln und dichter Vegetation. Die Zone bewahrt die ursprüngliche Atmosphäre, erscheint jedoch moderner und bietet Raum für neue Geschichten.

Im Zentrum stehen die Loa-Tempel des Adlers, des Luchses, des Falkenschreiters und des Bären. Diese Heiligtümer sind von der Zeit gezeichnet und wirken still und verlassen. Dennoch bleibt ihre symbolische Bedeutung für die Amani bestehen.

Angeführt wird das Volk nun von Zul’jarra und Zul’jan, den Enkeln von Zul’jin. Unter ihrer Führung suchen die Amani nach neuer Stärke und verteidigen ihre Heimat mit alter Entschlossenheit.

Dungeons in Zul’Aman

Nalorakks Bau (engl. Den of Nalorakk)

(engl. Den of Nalorakk) Maisarakavernen (engl. Maisara Caverns)

Harandar

Harandar ist ein biolumineszenter Dschungel, der sich um die Wurzeln der Weltenbäume spannt. Leben und Bauwerke konzentrieren sich rund um diese Wurzeln. Pilztürme und Moosbrücken prägen die Zone, während leuchtende Fauna für natürliche Beleuchtung sorgt.

Hier begegnest du den Haranir, deren Heimat tief mit dieser Umgebung verwoben ist. Verdiene dir ihr Vertrauen und schalte sie als neues spielbares Volk frei, um eine frische Perspektive auf Midnight zu erleben.

Tiefe in Harandar

Höhle der Echos (engl. Den of Echoes)

Dungeon in Harandar

Blendendes Tal (engl. Blinding Vale)

Leerensturm

Leerensturm ist eine ferne, chaotische Welt, durchdrungen von Leerenenergie. Die Zone bietet besondere Bedingungen wie geringe Schwerkraft und Sturmfelder und umfasst drei gewaltige Nexus-Punkte.

Zum Start von Midnight wartet der Raid Die Leerenspitze. Außerdem betrittst du die Arena der Leerennarbe und den Nexuspunkt Xenas, um den Sturm zu durchkreuzen.

Tiefen im Leerensturm

Schattenwachtspitze (engl. Shadowguard Point)

(engl. Shadowguard Point) Sonnentötersanktum (engl. Sunkiller Sanctum)

(engl. Sunkiller Sanctum) Anhöhe der Qual (engl. Torment's Rise)

Dungeons im Leerensturm

Arena der Leerennarbe (engl. Voidscar Arena)

(engl. Voidscar Arena) Nexuspunkt Xenas (engl. Nexus-Point Xenas)

Neue Dungeons und Schlachtzüge in Midnight

Mit Midnight erwarten dich insgesamt acht neue Dungeons, die jede Zone um einzigartige Herausforderungen und Geschichten erweitern. Jeder Dungeon bietet eigene Gegner, Mechaniken und Belohnungen, die für Abwechslung sorgen.

Windläuferturm (Immersangwald)

(Immersangwald) Terrasse der Magister (Immersangwald)

(Immersangwald) Mördergasse (Immersangwald)

(Immersangwald) Nalorakks Bau (Zul’Aman)

(Zul’Aman) Maisarakavernen (Zul’Aman)

(Zul’Aman) Blendendes Tal (Harandar)

(Harandar) Arena der Leerennarbe (Leerensturm)

(Leerensturm) Nexuspunkt Xenas (Leerensturm)

Dazu kommen drei neue Schlachtzüge mit insgesamt neun Bossen, die deine Teamarbeit und Ausdauer auf die Probe stellen. Jeder Raid führt dich in eine eigene Umgebung mit einzigartigen Herausforderungen.

Die Leerenspitze – ein aufragendes Bauwerk voller kosmischer Schrecken.

– ein aufragendes Bauwerk voller kosmischer Schrecken. Der Traumriss – ein Durchgang zwischen Urträumen und brutaler Realität.

– ein Durchgang zwischen Urträumen und brutaler Realität. Marsch auf Quel’Danas – Höhepunkt der Geschichte rund um das Sonnenbrunnenplateau.

Quelle: Wowhead

