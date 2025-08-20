Housing in Azeroth sorgt für Diskussionen: Mit Patch 11.2.7 profitieren nur Vorbesteller von World of Warcraft Midnight

Es gibt brandneue Infos von der gamescom für World of Warcraft, denn im Interview mit Senior Game Director Ion Hazzikostas erfährst du endlich, wann und wie das neue Housing-System verfügbar sein wird.

Housing startet mit Patch 11.2.7

Die gute Nachricht: Du musst nicht bis zum Release von Midnight warten! Mit Patch 11.2.7 kommt das Housing endlich ins Spiel. Die schlechte Nachricht ist, dass leider nur Vorbesteller in den Genuss des Early Access kommen. Das sind alle, die Midnight vorbestellen, unabhängig davon, welche Version der neuen Erweiterung sie sich holen.

Vermutet wurde dieser frühe Release schon, als auf dem PTR in Legion Remix ein Housing-Händler auftauchte. Nun wurde der Termin offiziell bestätigt.

Verfügbare Funktionen

Zum Early-Access werden nicht alle Funktionen verfügbar sein. Du bekommst die Häuser selbst, kannst sie anpassen und Dekorationen sammeln.

Alle weiteren Features wie Nachbarschaften, Events, wöchentliche Aufgaben oder Ruf gehen erst mit dem eigentlichen Start von Midnight live. Hazzikostas erklärt, dass du dich so zunächst auf die Story und die neuen Inhalte konzentrieren kannst, bevor die sozialen Features freigeschaltet werden.

Ohne Vorbestellung

Wenn du Midnight nicht vorbestellen willst, erhältst du erst mit dem Release der neuen Erweiterung Zugriff auf die Häuser. Du kannst aber schon im Vorfeld Dekorationen sammeln und diese später nutzen, sobald Housing für alle verfügbar ist.

Quelle: Blizzard

