WoW Midnight: PvP-Rauferei K.I.nderspiel wird permanenter Modus

In World of Warcraft: Midnight erwartet dich ein spannendes Update für den PvP-Bereich. Der beliebte Spielmodus K.I.nderspiel (engl. Comp Stomp) wird zu einer festen Funktion im Spiel und bietet dir neue Möglichkeiten, deine Fähigkeiten in Schlachten zu erproben.

Mit der dauerhaften Einführung von K.I.nderspiel profitieren Spieler gleich doppelt: Erfolge lassen sich deutlich einfacher abschließen und gleichzeitig kannst du deine Spezialisierungen in einem kontrollierten Umfeld gegen KI-Gegner trainieren. Damit wird der Einstieg in andere PvP-Modi spürbar erleichtert.

K.I.nderspiel in WoW Midnight

Mit der Erweiterung Midnight wird der Modus K.I.nderspiel dauerhaft ins Spiel integriert. Damit steht dir diese PvPvE-Variante jederzeit zur Verfügung und erweitert die Auswahl im PvP-Bereich von World of Warcraft.

Besonders wertvoll ist das K.I.nderspiel, weil du hier deine Spezialisierungen gezielt gegen computergesteuerte Gegner erproben kannst. So kannst du deine Spielweise trainieren, bevor du dich in intensivere PvP-Modi wagst.

Neue Schlachtfelder in der Rotation

Mit Midnight erweitert Blizzard den Modus K.I.nderspiel um zwei zusätzliche Schlachtfelder. Ab sofort kannst du Kämpfe in der Schlacht um Gilneas und in der Silberbruchmine austragen.

Durch diese Erweiterung wird die Vielfalt in der K.I.nderspiel-Rotation deutlich erhöht. Spieler erleben so unterschiedliche Kartenlayouts und können ihre Strategien an neue Umgebungen anpassen.

Erfolge einfacher freischalten

Die Einführung von K.I.nderspiel in Midnight erleichtert dir das Abschließen bestimmter Erfolge. Besonders die Aufgaben Nicht übermütig werden, Kumpel, Fünf für Fünf und Schlacht um Gilneas' Auftragsmörder lassen sich nun durch Hinzufügen der neuen Schlachtfelder in die Rotation gezielter angehen.

Darüber hinaus profitieren Spieler von einer Vereinfachung der übergeordneten Meta-Erfolge. Dazu gehören Meister der Schlacht um Gilneas sowie Meister der Silberbruchmine, die durch die feste Integration von K.I.nderspiel besser erreichbar werden.

PvP-Training mit K.I.nderspiel

Als PvPvE-Modus bietet K.I.nderspiel dir ein kontrolliertes Umfeld, um Spezialisierungen gezielt auszuprobieren. Du trittst dabei gegen Nicht-Spieler-Gegner an und kannst Abläufe sicher üben, bevor du dich intensiveren Herausforderungen stellst.

Blizzard positioniert K.I.nderspiel ausdrücklich als Trainingsmöglichkeit: Du testest alte oder neue Spielweisen und gehst danach vorbereitet in andere PvP-Modi. So festigst du Timing und Entscheidungsfindung, ohne direkt gegen menschliche Gegner antreten zu müssen.

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.