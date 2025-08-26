Beta Anmeldung für WoW Midnight: Jetzt registrieren

Spiel:
WoWNewsarchivAugust 2025Beta Anmeldung für WoW Midnight: Jetzt registrieren

Geschrieben von Bytewave am 26.08.2025 um 12:38

Mit der Vorstellung von World of Warcraft: Midnight auf der Gamescom hat Blizzard den Startschuss für die nächste große Erweiterung gegeben. Ab sofort ist die Beta Anmeldung möglich, sodass du dir schon jetzt deinen Platz in der Testphase sichern kannst.

Besonders spannend: Wenn du die Epic Edition kaufst, erhältst du garantierten Zugang zur Beta. Damit kannst du dich nicht nur vor allen anderen ins Abenteuer stürzen, sondern auch frühzeitig die neuen Inhalte von WoW Midnight ausprobieren.

WoW Midnight Beta-Anmeldung Bildschirm

Wie du dich für die Beta registrieren kannst

Die Registrierung für die World of Warcraft Midnight Beta ist bereits freigeschaltet. Auf der offiziellen Seite kannst du dich für die Beta Anmeldung eintragen und erhältst damit die Chance, frühzeitig Zugang zu den neuen Inhalten zu bekommen.

Wenn du dir den Zugang sichern möchtest, kannst du zusätzlich die Epic Edition erwerben. Diese garantiert dir sofortigen Eintritt in die Beta und ermöglicht es dir, alle Features von WoW Midnight schon vor der Veröffentlichung auszuprobieren.

Wann startet die World of Warcraft Midnight Beta?

Blizzard hat bisher noch kein genaues Startdatum für die World of Warcraft Midnight Beta bekannt gegeben. Fest steht jedoch, dass die Alpha in den kommenden Wochen beginnt, wodurch die Beta voraussichtlich zwischen Oktober und Dezember startet.

Release-Zeitraum von World of Warcraft Midnight

Blizzard hat noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum genannt. Auf der Verkaufsseite liest du, dass die Erweiterung spätestens bis zum 30. Juni 2026 verfügbar sein wird.

In der Vergangenheit erschienen Erweiterungen vor diesem Stichtag. Ein früherer Termin ist daher möglich, wurde aber nicht offiziell bestätigt.

