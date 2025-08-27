Der Pokal der Östlichen Königreiche sorgt in World of Warcraft für Wettkämpfe am Himmel

In WoW wartet der Pokal der Östlichen Königreiche vom 26. August bis 9. September mit Flugrennen über geschichtsträchtige Landschaften. Der Start gelingt in Valdrakken, Sturmwind oder Orgrimmar; dort weist dich Lord Andestrasz zu den Herausforderungen in den Varianten normal, fortgeschritten und umgekehrt.

Für absolvierte Rennen erhältst du Abzeichen der Reiter von Azeroth, einlösbar bei Maztha (Valdrakken) und Dathendrash (Sturmwind, Orgrimmar). Neu sind die Silber- und Saphirtransmogrifikationen des Himmelsmeisters; dazu kommen wiederkehrende Sets und Anpassungen. Insgesamt warten vierzehn Strecken quer durch die Östlichen Königreiche – inklusive Erfolgen für deine Leistungen.

Stürzt euch ins Getümmel, wenn der Pokal der Östlichen Königreiche über Azeroth hinwegfegt!

Wann: 26. August – 9. September

Wo: Valdrakken, Sturmwind und Orgimmar

Bei diesen Flugherausforderungen stehen euch ganze Himmel voller Möglichkeiten offen. Spurtet und windet euch in nervenaufreibenden Rennen über geschichtsträchtigen Landschaften und stellt euer Geschick, eure Geschwindigkeit und euren Abenteuergeist auf die Probe.

Das Ereignis kann in drei großen Zentren begonnen werden: Valdrakken, Sturmwind und Orgrimmar. Neue und erfahrene Reiter sollten den hochgeschätzten Lord Andestrasz aufsuchen, der sich in der Nähe der Händler für die Reiter von Azeroth befindet, um sich den actiongeladenen Herausforderungen zu stellen!

„Die Reiter von Azeroth laden Drachenreiter zu Wettrennen in den Östlichen Königreichen ein! Sprecht mit Lord Andestrasz in Valdrakken, um mehr darüber zu erfahren.“

Belohnungen und Erfolge für schickes Fliegen

Wer Rennen abschließt, wird mit einem Abzeichen der Reiter von Azeroth belohnt – einer Währung, um die ordentlich Wind gemacht wird. Ihr könnt die Abzeichen bei Maztha in Valdrakken oder Dathendrash in Sturmwind und Orgrimmar gegen eine Fülle an inspirierten Belohnungen eintauschen, um beim Himmelsreiten euren Style zur Schau zu stellen.

Neue Belohnungen

Silber- und Saphirtransmogrifikationen des Himmelsmeisters: Zeigt mit den Silber- und Saphirtransmogrifikationen des Himmelsmeisters, dass ihr in den Lüften wie daheim seid. Verwendet Abzeichen der Reiter von Azeroth, um in der Luft und an Land gleichermaßen schick auszusehen.

Wiederkehrende Belohnungen

Transmogrifikationsset des Drachenreiters : Für alle, die sich nach dem Nervenkitzel der Rennstrecke und dem Aussehen eines Champions sehnen. Dieses stylische Ensemble lässt euch stilsicher durch die Wolken sausen. Dieses Ensemble enthält Anpassungsgegenstände für Kopf, Schultern, Brust, Hände, Hüfte, Beine und Füße.

Für alle, die sich nach dem Nervenkitzel der Rennstrecke und dem Aussehen eines Champions sehnen. Dieses stylische Ensemble lässt euch stilsicher durch die Wolken sausen. Dieses Ensemble enthält Anpassungsgegenstände für Kopf, Schultern, Brust, Hände, Hüfte, Beine und Füße. Anpassungen für Reitdrachen : Schlängelnder Kriecherdrache : Gelbe Schuppen, Doppelhörner, Gehörnte Braue, Haiflossenschwanz, Gekrümmtes Nasenhorn, Blondes Haar Windgeborener Velocidrache : Türkise Schuppen, Hakenschnauze Erneuerter Protodrache : Gegabelter Schwanz Hochlanddrache : Nach hinten gedrehte Hörner Klippenwilddrache : Gebogene Kopfhörner



Für die Sammelwütigen, die bereits alle Belohnungen erhalten haben, muss der Spaß nicht aufhören: Ihr könnt auch Insignien des Valdrakkenabkommens kaufen.

Erfolge für Luftakrobatik

Teilnehmer verdienen Erfolge für den Abschluss verschiedener Rennstrecken und Herausforderungen. Diese Auszeichnungen stellen euer Können beim Himmelsreiten zur Schau und verewigen eure Errungenschaften in Azeroths Lüften.

Spurtet, flitzt, taucht und stürzt durch die Lüfte

Neue und erfahrene Reiter können sich über vierzehn vielfältige Strecken freuen, die durch verschiedene Teile des Östlichen Königreichs führen – von schneebedeckten Gipfeln bis hin zu üppigen Wäldern. Jede Strecke birgt ihre eigenen Gefahren und Höhepunkte und kann in drei Variationen angegangen werden – normal, fortgeschritten und umgekehrt – wodurch Teilnehmer die Gelegenheit erhalten, ihre Fähigkeiten zu verbessern und um schnellere Zeiten zu wetteifern.

Funke der Verwüsteten Lande (Verwüstete Lande) Navigiert das gezeichnete Terrain und weicht den Überresten von Teufelsmagie und antiken Ruinen aus. Eisenschmiedeerkundung (Dun Morogh) Trotzt den eisigen Winden von Dun Morogh, während ihr die imposanten Tore der Eisenschmiede umkreist. Beutebuchtgeballer (Beutebucht) Überfliegt das türkise Wasser und die geschäftigen Piere dieser Piratenzuflucht und testet eure Gewandtheit und Geschwindigkeit. Krazzwerke-Kaos (Schattenhochland) Stellt euch auf dieser hoch technisierten Strecke mechanischen Wunderwerken und wilden Landschaften. Totenwindtour (Gebirgspass der Totenwinde) Fegt durch die geisterhaften, nebelverhangenen Täler des Gebirgspasses der Totenwinde, wo die Schatten lauern. Luftspaß von Loch Modan (Loch Modan) Umkreist besinnliche Seen und schroffe Hügel in einem Rennen, das genaue Manöver belohnt. Elwynnetappe (Wald von Elwynn) Saust inmitten uralter Eichen und hügeliger Weiden durch das Herz der Menschenlande. Pestländerprüfung

(Östliche Pestländer) Eine Prüfung der Tapferkeit. Bei dieser Strecke stürzen Reiter durch verwunschene Wälder und bröckelnde Türme. Luntenbrand-Rundenstunt (Ödland) Trotzt den dürren Weiten unter einem sternenklaren Himmel bei einem Rennen für besonders waghalsige Teilnehmer. Rotkammrally (Rotkammgebirge) Huscht im Slalom durch schroffe Steinformationen und glitzernde Seen. Gilneasgambit (Gilneas) Rauscht durch die schaurigen, nebligen Straßen und verworrenen Wälder von Gilneas. Sengslalom (Sengende Schlucht) Fädelt euch in diesem brandheißen Sprint für erfahrene Reiter durch Lavaströme und verbrannten Stein. Gurubashigala (Schlingendorntal) Navigiert unter dem Gebrüll der Bestien uralte Ruinen und das Blätterdach des Dschungels. Schattenschrecken (Schattenhochland) Rast durch dramatische, in Zwielicht gehüllte Lüfte, wo hinter jeder Ecke Gefahren lauern.

Egal, ob ihr Goldzeiten hinterherjagt, alle Anpassungsmöglichkeiten sammelt, oder euch einfach im Nervenkitzel des Fluges suhlt, macht euch gefasst und schwingt euch in eure Sättel: Das Rennen hat begonnen und in der Luft kennt eure Freiheit keine Grenzen!