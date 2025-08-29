WoW Handelsposten September 2025: Alle Belohnungen

Im September 2025 bietet der Handelsposten in World of Warcraft wieder besondere Items und Reittiere für deine Abenteuer. Die Bonusbelohnung in diesem Monat ist das das Reittier: Fluggreif des Hochschamanen, ein exklusives Reittier, dessen Begegnung den Wildhammerclan für alle kommenden Generationen prägte. Alle Gegenstände stehen dir an den bekannten Handelsposten-Standorten in Sturmwind, Orgrimmar und Dornogal zur Verfügung.

Behaltet die Füße fest auf dem Boden und begebt euch zum Handelsposten für ein bisschen zwergischen Charme. Diesen Monat könnt ihr den Fluggreifen des Hochschamanen als Reittier zu eurer Sammlung hinzufügen. Dieses stolze Wesen ist bereit, euch durch all eure Abenteuer zu tragen. Wir haben sowohl neue als auch wieder eingetroffene Artikel im Angebot, die ihr ganz sicher nicht verpassen wollt.

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in der Hauptstadt Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für September an

Haustiere und Reittiere

Reittiere

Glutgefiederter Hochlandgreif

„Laut einer Legende der Wildhämmer soll das orangefarbene Gefieder der Greifen ein vererbtes Merkmal ihrer elementaren Vorfahren sein.“

Störrischer Brisenschreiter

„Dieses Talbuk ist ein stures, eigensinniges Reittier, selbst wenn es mit seinem Reiter vertraut ist. Mit Vorsicht zu genießen.“

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

(Links) Ensemble: Zeremonielle Sammlung von Bronzebart und (Rechts) Ensemble: Zeremonielle Sammlung des Sprechers

Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände, Rücken/Umhang, Schulter

Ensemble: Regentagegewand

„Ob Regen oder Sonnenschein, Ihr sollt immer stilvoll sein.“

Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße

Waffentransmogrifikationsvorlagen

(Links) Mächtige Armbrust von Bronzebart und (Rechts) Urtumsbrecher des Sprechers

Bogen und Zweihandstreitkolben

Die Bonusbelohnung für diesen Monat

Reittier: Fluggreif des Hochschamanen

„Die antiken Schamanen der Wildhämmer, die den Greifen als erstes begegneten, glaubten, dass es sich bei ihnen um elementare Geister in sterblicher Form handelte. Diese Begegnung prägte den Wildhammerclan für alle kommenden Generationen.“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen, und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – den Fluggreifen des Hochschamanen (Reittier). Reitet auf diesem majestätischen und respekteinflößenden Wesen in alle eure Abenteuer.

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen aus der Truhe des Sammlers automatisch 500 Händlerdevisen. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa beim Abschluss von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, bei der Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.

Weitere Infos zum Handelsposten findet ihr im Neuigkeiten-Beitrag auf der offiziellen Webseite.

* Handelsposten sind nicht in Classic-Versionen von WoW verfügbar.

** Spielzeit oder Abonnement für World of Warcraft erforderlich.

*** Der Abenteuerführer kann erst ab Stufe 10 genutzt werden.