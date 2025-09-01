WoW Patch 11.2: Reittier Verlagerter Verschlinger farmen

Um den Verlagerter Verschlinger zu erhalten, musst du insgesamt 20x Verschlungene Energiekapsel sammeln. Diese sind an die neuen Verschlinger-Angriffe gebunden, die regelmäßig in der Zone auftreten. Da du pro Woche maximal vier Kapseln erhalten kannst, nimmt die Freischaltung des Reittiers mindestens fünf Wochen in Anspruch.

Voraussetzungen für das Reittier

Für das Reittier Verlagerter Verschlinger musst du insgesamt 20 Verschlungene Energiekapseln sammeln. Diese besondere Ressource erhältst du ausschließlich über die neuen Verschlinger-Angriffe in K’aresh.

Pro Woche kannst du höchstens vier dieser Kapseln erbeuten. Da die Drops pro Kriegsmeute und Woche begrenzt sind, ist kein Alt-Farming möglich. Damit ergibt sich eine Mindestdauer von fünf Wochen, bis du genügend Kapseln für das Reittier gesammelt hast.

Verschlinger-Angriffe in K’aresh

Die Verschlinger-Angriffe sind neue Welt-Events in Patch 11.2. Sie treten in der Zone K’aresh alle 20 bis 40 Minuten auf und werden mit einer Zonen-weiten Ankündigung signalisiert, sofern du den zugehörigen Boss in dieser Woche noch nicht besiegt hast.

Während eines aktiven Angriffs erscheinen zahlreiche Verschlinger im Eventgebiet. Du musst so lange Gegner besiegen, bis der Fortschrittsbalken am oberen Bildschirmrand 100 Prozent erreicht. Erst dann taucht der Boss des Angriffs auf, den du bezwingen musst. Als Belohnung erhältst du eine Verschlungene Energiekapsel.

Die vier Bosse und ihre Orte

Zu den Verschlinger-Angriffen gehören vier unterschiedliche Bosse, von denen jeweils nur einer aktiv ist. Jeder besiegte Boss gewährt dir eine Verschlungene Energiekapsel. Um die maximalen vier Kapseln pro Woche zu erhalten, musst du alle Bosse innerhalb dieser Zeitspanne besiegen.

Fortschritt prüfen mit Makro

Damit du jederzeit im Blick hast, welche Bosse der Verschlinger-Angriffe du in der aktuellen Woche bereits erledigt hast, kannst du ein spezielles Makro nutzen. Dieses gibt dir im Ingame-Chat eine Übersicht über deinen Fortschritt.

/run for k, v in pairs({ Harvester = 86464, Miasmawrath = 86447, Wallbreaker = 86465, Korgoth = 84993}) do print(format("%s: %s", k, C_QuestLog.IsQuestFlaggedCompleted(v) and "\124cff00ff00Killed\124r" or "\124cffff0000Not Killed\124r")) end

Reittier freischalten

Sobald du die erforderlichen 20x Verschlungene Energiekapsel gesammelt hast, kannst du sie zu einer Kraftenergiekapsel kombinieren. Im Tooltip dieses Gegenstands wird darauf hingewiesen, dass dadurch ein Verschlinger angelockt wird.

Nach diesem Schritt erhältst du das Reittier Kraftenergiekapsel. Laut Beschreibung wurde dieser Fresser versehentlich transportiert, als die Mittler Tazavesh verschoben haben, und hat in K’aresh eine neue Welt voller Energiequellen entdeckt.

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.