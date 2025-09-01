Neuer Händler in Dornogal: Dip Schaltknauf verkauft „Erinnerungen“

Mit Patch Patch 11.2 sind viele kleine Neuerungen in World of Warcraft aufgetaucht. Eine davon ist der Händler Dip Schaltknauf, den du in Dornogal bei /way #2339 48.0 45.2 findest.

Er verkauft dir für 50 Silber unterschiedliche Erinnerungen. Das sind kleine, kristallisierte Botschaften, die du für andere Spieler in Tiefen hinterlassen kannst. Wer später dieselbe Tiefe erkundet, kann deine Nachricht dort entdecken. Das Ganze hat eine Abklingzeit von 30 Sekunden und ist ein liebevolles, kleines Gimmick für mehr Interaktion in der Welt.

Dips Erinnerungen

