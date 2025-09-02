WoW Season 3: Neue Tiefen-Schmuckstücke bei Zah’ran kaufen

Spiel:
WoWNewsarchivSeptember 2025WoW Season 3: Neue Tiefen-Schmuckstücke bei Zah’ran kaufen

Geschrieben von Bytewave am 02.09.2025 um 11:37

In World of Warcraft: The War Within kannst du dir ab Stufe 3 der Tiefenreise bei Zah’ran besondere Tiefen-Schmuckstücke sichern. Der Händler erscheint am Ende einer Tiefen-Stufe 9 oder höher und bietet dir eine Auswahl an Schmuckstücken, die dir beim Einstieg in Season 3 helfen.

Jedes Schmuckstück hat die Qualität Champion 1/8 mit einem Gegenstandsstufe-Wert von 681 und kostet 2000 Lorenmünzen. Für Twinks sind diese Schmuckstücke eine wertvolle Gelegenheit, schnell passende Ausrüstung zu bekommen, da sie direkt beim Händler erhältlich sind.

Rotation der Tiefen-Schmuckstücke

Der Händler Zah’ran verkauft seine Schmuckstücke nicht dauerhaft, sondern in einer festen 5-Tage-Rotation. An jedem Tag stehen dir andere Gegenstände zur Verfügung. Jedes Schmuckstück ist an zwei der fünf Tage erhältlich, während bestimmte Ausrüstungen sogar täglich angeboten werden.

Schmuckstück Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5
Leerenberührtes Fragment X   X    
Siegel des Seelenbrechers     X   X
Verhüllendes Manatuch   X     X
Automatischer Fußbombenspender   X     X
Verzerrter Ernter der Schattenwache X X X X X
Chaotisches Nethertor X X X X X
Augenglas des Essenzjägers X     X  
Manageschmiedete Ätherzelle   X     X
Symbiotische Äthergaze X     X  
Verstandvernichtendes Odium X     X  
Körperloser Essenzverschlinger   X   X  
Verzerrter Managrimmling X     X  

Quelle: Wowhead

