WoW Season 3: Neue Tiefen-Schmuckstücke bei Zah’ran kaufen
In World of Warcraft: The War Within kannst du dir ab Stufe 3 der Tiefenreise bei Zah’ran besondere Tiefen-Schmuckstücke sichern. Der Händler erscheint am Ende einer Tiefen-Stufe 9 oder höher und bietet dir eine Auswahl an Schmuckstücken, die dir beim Einstieg in Season 3 helfen.
Jedes Schmuckstück hat die Qualität Champion 1/8 mit einem Gegenstandsstufe-Wert von 681 und kostet 2000 Lorenmünzen. Für Twinks sind diese Schmuckstücke eine wertvolle Gelegenheit, schnell passende Ausrüstung zu bekommen, da sie direkt beim Händler erhältlich sind.
Rotation der Tiefen-Schmuckstücke
Der Händler Zah’ran verkauft seine Schmuckstücke nicht dauerhaft, sondern in einer festen 5-Tage-Rotation. An jedem Tag stehen dir andere Gegenstände zur Verfügung. Jedes Schmuckstück ist an zwei der fünf Tage erhältlich, während bestimmte Ausrüstungen sogar täglich angeboten werden.
|Schmuckstück
|Tag 1
|Tag 2
|Tag 3
|Tag 4
|Tag 5
|Leerenberührtes Fragment
|X
|X
|Siegel des Seelenbrechers
|X
|X
|Verhüllendes Manatuch
|X
|X
|Automatischer Fußbombenspender
|X
|X
|Verzerrter Ernter der Schattenwache
|X
|X
|X
|X
|X
|Chaotisches Nethertor
|X
|X
|X
|X
|X
|Augenglas des Essenzjägers
|X
|X
|Manageschmiedete Ätherzelle
|X
|X
|Symbiotische Äthergaze
|X
|X
|Verstandvernichtendes Odium
|X
|X
|Körperloser Essenzverschlinger
|X
|X
|Verzerrter Managrimmling
|X
|X
Quelle: Wowhead
