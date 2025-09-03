WoW Midnight: Transmog 2.0 bringt mehr Komfort

Mit WoW Midnight erhält World of Warcraft ein umfassendes Upgrade des Transmog-Systems. Unter dem Namen Transmog 2.0 bringt es mehr Komfort und neue Möglichkeiten, deine Ausrüstung individuell anzupassen. Statt wiederholt zum Händler zu laufen, kannst du künftig deine Erscheinung deutlich einfacher verwalten und speichern.

Die überarbeitete Transmogrifikation eröffnet dir eine größere Freiheit, mit deinen Ausrüstungsgegenständen zu experimentieren und kosmetische Inhalte flexibler einzusetzen. Damit sparst du nicht nur Zeit und Gold, sondern kannst auch in jeder Spielsituation den passenden Look abrufen.

Erscheinungen für Ausrüstungs-Slots und flexibles Anpassen

Mit Transmog 2.0 werden Erscheinungen direkt auf die einzelnen Ausrüstungs-Slots angewendet. Das bedeutet, dass neue Ausrüstungsgegenstände automatisch das gespeicherte Erscheinungsbild übernehmen. Du musst dein Outfit nicht jedes Mal erneut anpassen, wenn du ein neues Teil anlegst. Goldkosten fallen nur dann an, wenn du eine bestehende Erscheinung im Outfit veränderst.

Zusätzlich kannst du Outfits auf deine Aktionsleiste legen und jederzeit manuell wechseln. Praktisch ist auch der automatische Outfit-Wechsel: Für bestimmte Spielsituationen wie Stadtbesuche, Dungeons, Spezialisationswechsel oder die Heimkehr nach einem Abenteuer kannst du vordefinierte Looks festlegen, die sich dann selbstständig aktivieren.

Outfits erstellen und speichern

Das neue System erlaubt dir, zahlreiche Outfits freizuschalten und dauerhaft zu speichern. Jedes zusätzliche Outfit-Slot muss mit Gold freigeschaltet werden, doch sobald es verfügbar ist, kannst du es unbegrenzt nutzen. Diese Erweiterung gibt dir die Möglichkeit, für jede Situation einen eigenen Stil zu definieren.

Der Wechsel zwischen gespeicherten Outfits ist kostenlos. Du kannst also jederzeit deine Erscheinung anpassen, ohne erneut bezahlen zu müssen. Damit hast du deutlich mehr Flexibilität, wenn du deine kosmetischen Inhalte präsentieren möchtest.

Goldkosten und Unterschiede zu War Within

Bei Transmog 2.0 fallen Gold-Kosten an, wenn du die Erscheinung eines Outfits veränderst oder zusätzliche Outfit-Slots freischaltest. Der einfache Wechsel zwischen gespeicherten Outfits ist hingegen kostenlos und verursacht keine weiteren Gebühren.

Ein wichtiger Unterschied zu War Within liegt darin, dass deine Erscheinung beim Ausrüstungswechsel automatisch bestehen bleibt. Dadurch musst du keine zusätzlichen Kosten einplanen, wenn du neue Gegenstände anlegst.

Quelle: Blizzard

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.