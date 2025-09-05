World of Warcraft: Todesschwinges Streitkolben im Cataclysm Zeitwanderungs-Event

In World of Warcraft läuft aktuell das Bonusereignis zur Zeitwanderung der Erweiterung Cataclysm. Spieler können sich dabei durch Dungeons und Raids dieser Ära kämpfen und exklusive Belohnungen sichern. Zu den Highlights zählen besondere Truhen, neue Ausrüstung und seltene Sammlerstücke.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Feuerlande mit Ragnaros sowie der begehrte Streitkolben von Todesschwinge, der erstmals im Spiel erhältlich ist. Zusätzlich warten viele weitere Waffen und Händler-Items, die das Event zu einem der spannendsten Höhepunkte machen.

Zeitwanderungsdungeons Bonusereignis

Während des Bonusereignisses zur Zeitwanderung kannst du sechs Dungeons aus der Erweiterung Cataclysm betreten. Dort erwarten dich angepasste Belohnungen und zusätzliche Vorteile, die das Event besonders lohnenswert machen.

Bei Archivarin Frithrun in Dornogal erhältst du die Quest „Ein verwüsteter Pfad durch die Zeit“. Alternativ kannst du sie auch direkt über das Dungeon-Journal starten. Um die Aufgabe abzuschließen, musst du fünf Bosse oder Dungeons im Zeitwanderungsmodus bezwingen.

Als Belohnung bekommst du eine Truhe mit Schätzen von K’aresh. Diese enthält ein Nicht-Set-Teil von Manaforge Omega. Zusätzlich profitierst du während des gesamten Events von einem 50 % Bonus auf Rufgewinne bei allen Fraktionen aus Cataclysm.

Feuerlande Zeitwanderungs-Raid

Das Event führt dich auch in die Feuerlande, wo du im Zeitwanderungs-Raid gegen Ragnaros antrittst. Um teilzunehmen, sprichst du mit Vormu im Portalhub von Orgrimmar oder Sturmwind und meldest dich gemeinsam mit deiner Gruppe an.

Die Quest Störung entdeckt: Feuerlande verlangt den Sieg über Ragnaros. Nach dem Abschluss erhältst du den Zeitgesperrter Zunder, den du für eine Truhe mit zeitverzerrten Schätzen eintauschen kannst. Diese Truhe enthält Ausrüstung auf Hero-Track-Niveau.

Die Beute aus dem Raid startet bei Itemlevel 681 (Champion 1/8). Die Belohnungstruhe liefert dagegen ein Teil auf Itemlevel 694 (Hero 1/6). Zusätzlich hast du die Chance auf das seltene Reittier Schwelendes Ei von Millagazor, das exklusiv in diesem Raid droppen kann.

Neue Belohnungen im Cataclysm-Zeitwanderungsevent

Mit Patch 11.1.7 wurden dem Händler neue Belohnungen hinzugefügt, die du während der Zeitwanderung erwerben kannst. Besonders im Fokus steht der Zeitverlorener Weltenbrecher, der Streitkolben von Todesschwinge. Dieses eindrucksvolle Item kostet 3000 und ist erstmals regulär im Spiel erhältlich.

Der Streitkolben ist eng mit der Geschichte von Cataclysm verbunden. Er war bisher nur als Artwork bekannt und wurde in der Legendary-Umhang-Questreihe aus Mists of Pandaria kurz sichtbar. Mit dem Event kannst du ihn dir nun dauerhaft sichern.

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.